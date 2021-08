Vandalismo violento, entre el rechazo ciudadano y la investigación criminal

Este fin de semana, los residentes de las zonas cercanas a los portales de Las Américas y Suba, y del puente de La Dignidad, en Usme, volvieron a vivir momentos de pánico y estrés producto de violentos enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la Fuerza Pública, en lo que fue una nueva jornada de movilizaciones en Bogotá, el sábado 7 de agosto.

Lo que se esperaba como una gran marcha pacífica terminó opacada, en horas de la noche, por ataques cometidos por pocos vándalos, como el que sufrió una funcionaria de la Personería Distrital en la localidad de Suba, o la agresión con bombas molotov contra defensores de derechos humanos, prensa y voluntarios de primeros auxilios, en Kennedy.



“La Personería Distrital rechaza de manera enfática la agresión dirigida a la brigada médica y organizaciones de derechos humanos ocurrido en el portal de las Américas, por un grupo de manifestantes convencidos de que la violencia es el camino. Hacemos un llamado nuevamente al diálogo y a la escucha que debe prevalecer en nuestra sociedad”, comunicaron desde el ente de control.



Pese a las advertencias, llamados al diálogo e intervenciones de la Administración Distrital para evitar ese tipo de hechos, estas escenas siguen repitiéndose, por lo que desde el Concejo de Bogotá tomaron cartas en el asunto. La semana pasada, los cabildantes Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, y Andrés Forero, del Centro Democrático, conformaron una comisión accidental para visitar estas zonas y escuchar los reclamos ciudadanos de quienes incluso apoyaron en un principio las protestas, pero que hoy se apartan de estas.



“Después nos piden apoyo, ¿cierto? Nos piden agua, les ayudamos, y cuando ya no queremos nos joden, hipócritas. No nos respetan, no les importamos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”, les gritó con vehemencia un residente del portal de las Américas, desde su conjunto residencial y en compañía de más vecinos, a los miembros de la primera línea que se resguardaban del Esmad el sábado pasado.

“La ciudad se salió de control. No esperemos más muertos y heridos, Claudia López, los vecinos se cansaron. Los enfrentamientos entre vecinos y vándalos son el pan de cada día. La gente se cansó del abandono. Por favor hagan algo antes de que sea tarde”, advirtió la concejal Bastidas a propósito de la discusión publicada en redes.

Investigación, la clave

El balance de este fin de semana fue de ocho personas capturadas, seis buses del SITP vandalizados, un ataque al CAI de Santa Librada, un policía herido y al menos 10 manifestantes con lesiones, y la incertidumbre de qué va a pasar en adelante con esta situación. De acuerdo con Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, lo que se ha venido haciendo en las últimas semanas, y como parte de las medidas tomadas en conjunto con la Policía y el Gobierno Nacional, es fortalecer las capacidades de investigación criminal e inteligencia.



Este tipo de actividades han permitido golpes como el propinado a alias 19, vocero de la primera línea de Las Américas, quien fue capturado por la Sijín de la Policía de Bogotá y judicializado por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir.



“Sobre estas zonas (portales Américas y Suba y puente de La Dignidad, Usme) lo que estamos viendo es si existen economía ilícitas que están motivando este tipo de comportamientos, y la hipótesis que queremos entender muy bien y estudiar a fondo es si lo que hay son organizaciones del crimen que propician este tipo de actitudes violentas”, expresó el funcionario.



Fernández de Soto añadió que también están indagando qué hay detrás de los ataques constantes contra el sistema de transporte público en estas zonas donde se concentra el vandalismo, y que también son sectores donde hay mucha presencia de transporte informal, que es el que se termina beneficiando con la ausencia de buses.

“Hemos venido incrementando la presencia de gestores de convivencia, de diálogo social, un poco para que estén en permanente contacto con las comunidades que están en esas zonas, y por estas dinámicas que han sido recurrentes en las últimas semanas, para ver cómo podemos atender sus necesidades y preocupaciones, desde la limpieza de las calles, y la atención de problemas que puede haber entre vecinos, hay algunos que estarán incómodos con las protestas y habrá otros que están de acuerdo”, explicó.

Capturas

Desde el pasado 28 de abril, cuando empezó el paro nacional, un grupo élite de investigadores y de inteligencia de la Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, han venido adelantando una serie de acciones tendientes a la individualización, identificación, captura y judicialización de personas que alteran el orden público en el marco de la protesta social pacífica.



Según explicaron, hay 10 investigaciones que se encuentran en curso, y los implicados podrían enfrentar delitos como terrorismo, hurto calificado y agravado, daño en bien ajeno e, incluso, en las estructuras identificadas podría tipificarse el delito de concierto para delinquir, tal como ocurrió con alias 19, ‘Mayora’, ‘Soldado’ y ‘Calarcá’, quienes ya fueron capturados por ser voceros y agresores en las concentraciones en el portal Américas.

“Estas personas podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años, teniendo en cuenta los agravantes comprobados durante los procesos judiciales”, explicaron desde la Mebog.



Añadieron que entre las recientes labores de los uniformados están el análisis de videos, interceptaciones telefónicas, verificación de información, entrevistas, seguimientos y vigilancias, además de análisis de denuncias y búsqueda de antecedentes.

Las labores de la Metropolitana

En un informe de la Policía de Bogotá al que tuvo acceso EL TIEMPO se da cuenta de que en las últimos dos semanas se recolectaron 500 videos provenientes de diferentes cámaras de seguridad, en los que se observan manifestaciones infiltradas por personas encapuchadas. También se analizaron alrededor de 3.500 horas de video, que permitieron la individualización de 48 personas que liderarían acciones delictivas en el sistema de transporte masivo, almacenes de grandes superficies y ataques a funcionarios e infraestructuras públicas.



Se establecieron alrededor de 552 denuncias por violencia contra servidor público y se registraron 400 capturas en flagrancia de personas que infiltraron las manifestaciones pacíficas y realizaron hechos de vandalismo.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO