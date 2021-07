La violencia se desbordó en las protestas de Yomasa, Usme

Algunas calles aledañas al puente de La Dignidad, en el sector de Yomasa, en Usme, amanecieron este jueves con ataúdes regados por ahí. Cajas de madera revueltas con rocas y escombros después de una noche que ya casi es rutina en esta zona del sur de la ciudad.



Encapuchados que bajan de los barrios de la loma y uniformados que llegan en motos y con armaduras encima para enfrentarse por horas y horas. Esta vez los vándalos saquearon una funeraria de la avenida Caracas con calle 79 sur y usaron los féretros como escudos.



Van tres meses de hechos de este estilo, y los más afectados –después de los policías y jóvenes que salen heridos por decenas– son los vecinos y los comerciantes. Cada noche de disturbios significa pérdidas millonarias para panaderías, tiendas y todo tipo de locales que abundan en esta zona.



“Cada que quieren hacen esto, ya es injusto, deberían ir al norte, al centro, no sé por qué acá, siempre en esta zona, la cogieron ahí de parche y es injusto. Este sector se queda sin comercio y sin trabajo por la misma vandalización que se presenta”, lamentó un ciudadano del barrio.



Sin embargo, lo ocurrido el miércoles pasado podría ser una advertencia sobre las graves consecuencias que puede traer el no superar la agitación social de esta localidad, en la que ya hubo un muerto, Jaime Fandiño, en protestas del pasado lunes 21 de junio.



Además de la captura y detención de trece personas que participaron en los desmanes de este miércoles (entre ellos tres menores de edad), dos ciudadanos resultaron heridos, un integrante de la primera línea y un peatón que pasaba por ahí. También se reportaron seis miembros de la Fuerza Pública con lesiones.



No obstante, el incidente más grave –que por fortuna no pasó a mayores– fue el ocurrido en la carrera 13 con calle 81 sur, ingresando al barrio Chicalá, donde vándalos dañaron una caja de gas natural, generando un peligroso escape.



“Se demoró un poco la intervención por cuestiones de seguridad; luego de unos minutos, una misión médica junto a la Personería acompañaron a los uniformados a controlar la fuga, cerraron la válvula principal y se fueron. El gas es peligroso porque puede generar intoxicación por inhalación y puede causar una deflagración”, explicaron desde Bomberos de Bogotá, sobre lo ocurrido.



A propósito de estos hechos, que sucedieron durante la tarde y la noche del miércoles 28 de julio, se pronunció el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, quien aseguró que los responsables de ataques como el asalto a la funeraria y el escape de gas natural son delincuentes y no manifestantes pacíficos.



Además, lanzó una grave acusación. “Delincuentes inician atacando al personal de la policía lanzando elementos contundentes; estos grupos están usando menores de edad para afectar a la Policía”, señaló el alto oficial.



Por su parte, en conversación con este diario, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, reconoció que los capturados el miércoles pasado seguramente saldrán libres, pero que eso no significa que no queden vinculados al proceso, y que deberán responder por sus actos.

“Es un llamado para evidenciar que este tipo de acciones violentas que a veces ocurren en las manifestaciones conllevan a una serie de riesgos que pueden afectar a quienes están vinculados en la manifestación y a quienes viven en el entorno, y eso es algo que tenemos que tener cuidado y estamos actuando de manera oportuna para evitarlas”, expresó Fernández.

No hay conversaciones

El diálogo con los integrantes de la primera línea de Usme no ha sido fácil. De hecho, no participaron en el intento fallido de negociaciones del pasado 1 de julio, que se llevó a cabo en el Archivo Distrital, pero que fracasó por la ausencia de la alcaldesa Claudia López. El propio secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, señaló que hoy no hay ningún diálogo abierto.



“En estos momentos no hay conversaciones con la primera línea, la mesa que se adelantó el día martes nos llevó a que los que están allí rechazan a ese grupo que persiste en las calles; los jóvenes que tienen propuestas e ideas están trabajando con el Distrito, están trabajando en las propuestas concretas. Los que están en violencia son delincuentes, no hay propuesta política”, explicó el funcionario.

Otros sectores afectados

Pero lo ocurrido en la localidad de Usme no fue lo único en la ciudad durante la noche del 28 de julio, tres meses después del inicio del paro nacional. Hubo también vandalismo en el sector de Las Américas, en Kennedy, y en la localidad de Suba. En ambos lugares atacaron los portales de TransMilenio. El reguero de piedras que dejaron las manifestaciones en estos puntos generó accidentes de motociclistas ayer, quienes tropezaban con rocas sobre la vía.

Ante estos sucesos, han surgido voces que piden que se implemente un toque de queda en las localidades más críticas. Sin embargo, esto fue rechazado. “ Un toque de queda no restringe la movilidad de los violentos, sino de toda la ciudad. Las accione son contundentes, focalizadas, de capturas para evitar que se perturbe la seguridad. Una medida restrictiva es castigar a ocho millones de ciudadanos por la responsabilidad de unos pocos”, añadió el secretario de Gobierno.



Heridos

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, se refirió a las dos personas que resultaron heridas en los hechos de Usme. Uno de ellos sería un integrante de la primera línea, que recibió un impacto con un objeto contundente aún no identificado en su cabeza. El otro fue una persona que iba pasando por el lugar, y que fue lesionado en uno de sus ojos.



“Hay un dictamen de Medicina Legal, parece que tiene una incapacidad de ocho días. Ha sido evaluado por el médico correspondiente, y está siendo atendido en un centro médico. Él mismo argumenta que no tiene claro cómo fue la agresión, o quién le generó la agresión, son temas que se investigarán y cuando haya claridad lo informaremos”, precisó el secretario de Seguridad.

