Luego de 14 horas de protestas de mototaxistas y bicitaxistas, algunas de ellas violentas, las autoridades entregaron un balance de lo ocurrido en Bogotá.



De acuerdo con TransMilenio, este jueves un conductor resultó lesionado y 40 buses del sistema fueron vandalizados. A su vez, la Policía Metropolitana reporta un uniformado que hace parte del Esmad lesionado.



(Le puede interesar: En desmanes terminó protesta de bicitaxistas que piden regulación en Bogotá)

(Para seguir leyendo: ¿Qué va a pasar con los bicitaxis que circulan en Bogotá?)

Los daños en TransMilenio

- 26 buses troncales vandalizados: costos de los daños ascienden a 12'5 millones de pesos.



- 14 buses zonales vandalizados: costos de los daños ascienden a 8 millones de pesos.



Incluso, se tiene el video de un conductor que relata cómo el bus que conducía fue atacado en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio: "me salvé de puras de buenas", afirma el hombre, quien tuvo que arrojarse al piso para no resultar herido.



En el sector del Portal Américas, El Amparo, Chicalá y Patio Bonito se mantuvieron los enfrentamientos entre manifestantes y Policía hasta altas horas de la noche, esto afectó la operación de puntos como Portal Américas, Patio Bonito y Biblioteca Tintal y obligo a los pasajeros a bajar de los buses y caminar hasta sus casas.



"Difícil y el Distrito no da soluciones. Nos deja tirados y nosotros pagamos un pasaje. Siempre pasa lo mismo", aseguró uno de los ciudadanos que tuvo que caminar.



"Hubo actos que ocasionaron accidentes: a una persona que iba pasando le cayó una piedra e, incluso, un menor de edad estaba dentro de las protestas", contó otro ciudadano.

Otros daños

El Personero de Bogotá, Julián Pinilla, aseguró que, además, durante los desmanes hubo una ruptura de un tubo de gas.



"No es admisible la violencia como mecanismo para reivindicar derechos. La protesta debe ser pacífica. Los desmanes del Portal de las Américas dejaron un conductor herido y un patrullero lesionado, además de la ruptura de un tubo que puso en peligro la vida de los residentes del sector", afirmó el Personero.



En medio de los enfrentamiento, 11 personas fueron capturadas. Entre ellos, hay seis menores de edad.

(Además: Mujer casi pierde una pierna tras ser arrollada por un mototaxista en Bogotá)

¿Cómo va la movilidad en Bogotá este viernes 29 de julio?

A la hora, la Secretaría de Movilidad no reporta manifestaciones que afecten el tránsito.



La Policía Metropolitana de Bogotá, además, afirmó que se tienen dispositivos de seguridad en puntos clave de la capital en caso de que vuelvan a presentarse desmanes.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv