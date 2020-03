Las protestas a favor y en contra del aborto de este lunes, en fotos

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Otros conceptos le pedían a la Corte mantener el sistema de causales afirmando que en este tema la jurisprudencia ya está muy establecida y que no ha habido cambios que justifiquen que el alto tribunal cambie su posición frente al aborto, por lo que le pedían mantener el sistema de causales, sin cambios. Los menifestantes que hacían parte del grupo que no apoyaba el aborto, por supuesto, se alegraron de que la corte no diera ningún resultado.



Algunos de los que pedían mantener las causales tal cuál están y no cambiar la jurisprudencia -es decir, le pedían a la corte inhibirse- eran el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Procuraduría.