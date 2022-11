Varias organizaciones de motociclistas del país han anunciado, a través de las redes sociales, manifestaciones contra los diferentes abusos de los que indican ser víctimas como actores de la vía. Por ahora se sabe que la primera concentración será a las 10 de la mañana en la biblioteca Virgilio Barco.

También hay otra concentración cerca de Los Tres Elefantes de la avenida Boyacá con 20, pero no hay mucha afluencia de moteros.

Miguel Forero, líder de la agrupación SOS Motocultura, señaló: “El Gobierno no ha fallado. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Los motociclistas no consiguen el SOAT, los están persiguiendo en las vías por las que transitan, les están inmovilizando las motos y no los dejan trabajar, como a los de las plataformas”.

El presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol), Alejandro Rubio, dijo que el tema del SOAT ha sido uno de los más críticos para el gremio por lo que solicitan prontas soluciones para transitar con normalidad.

“Nos dijeron que esa situación quedaba solucionada para finales de octubre, pero no han cumplido nada. En las plataformas el SOAT se agota para conseguirlo, esto está causando que haya comparendos o que no puedan sacar las motos, y esto lo están aprovechando para inmovilizar a los vehículos y perjudica a los conductores”.

El líder de SOS Motocultura denunció que no hay garantías para que ellos transiten con tranquilidad por las vías, sino que por el contrario son víctimas de los agentes de movilidad y del sistema que hacen que sean ‘la caja menor de la Policía de Tránsito’.

El vocero de Street Brothers Oficial, Julián Forero, explicó que les están vulnerando el derecho a trabajar. “Vamos a exigirle al señor presidente que nos reciba en su despacho porque ya nos dimos cuenta de que el único que tiene el poder de tomar decisiones es él”, concluyó Forero.

8:40 a.m. Cerca de Los Tres Elefantes de la avenida Boyacá con 20 hay una concentración de unos 15 moteros.

