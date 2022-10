"Me atacaron, me jalaron el cabello". Así inició el dramático relato de la patrullera Íngrid Yaneth García, quien fue una de las víctimas del violento ataque por parte de los indígenas emberá a policías y gestores de convivencia en el centro de Bogotá.



En la tarde de este miércoles se presentaron violentos enfrentamientos entre 200 indígenas Emberá y el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), que dejaron como saldo catorce policías heridos —uno de ellos de gravedad—, ocho gestores de convivencia agredidos y cinco civiles afectados.

Uno de los videos que mas ha causado indignación entre la ciudadanía es el de una patrullera que es atacada en la estación Museo del Oro. En el clip se ve que, mientras es agredida por varios sujetos, la misma comunidad la protege y la ayuda a salir del lugar.

La víctima es Íngrid Yaneth García, quien habló para el noticiero CM& y contó los dramáticos momentos que vivió por cuenta de la violencia de los manifestantes.



"Me atacaron, me jalaron el cabello, me estaban arrastrando en el piso, me golpearon", aseguró la joven.

Y agregó que, gracias a los civiles presentes, logró salir de la estación y evitar consecuencias mucho peores.



"La ciudadanía me ayudó, ellos me ayudaron a salir de esa estación y aún así me seguían, pero al fin de cuentas pude salir", relató.

¡Atención! En los enfrentamientos entre indígenas y Fuerza Pública golpearon a una mujer de la @PoliciaColombia La propia comunidad la protegió. @petrogustavo @ELTIEMPO @Ivan_Velasquez_ pic.twitter.com/oJNsvWdnEc — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) October 19, 2022

'Esto no es protesta social., es violencia inaceptable'

La escena de terror en el centro de la capital inició cuando varias mujeres indígenas con niños en brazos bloquearon la entrada sur del edificio Avianca, e impidieron la salida de empleados y visitantes.



Al lugar llegaron gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y funcionarios de la Personería, y ante la negativa de los hombres que lideraban la protesta de despejar la zona, el Esmad hizo presencia en el lugar.



Los manifestantes empezaron a arrojar piedras y a golpear con palos a los uniformados, quienes respondieron lanzando gases lacrimógenos. Dos gestores de convivencia que se encontraban en el sitio fueron agredidos mientras mediaban entre ambas partes.

.@Bogota es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por +de 2 años!

Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos!

El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto! https://t.co/a1Qp12dTeB — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 19, 2022

“Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune. (...) Confío que la nueva directora de Unidad para las Víctimas, que además es emberá, sí dará pronto una solución estructural”, dijo la alcaldesa Claudia López en un tuit.



López también aseguró que Bogotá “es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberás por más de dos años” y que “el gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto”, afirmó.

