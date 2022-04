La alcaldesa Claudia López anunció anoche que dejaba en la página web de la Alcaldía de Bogotá el borrador de decreto, para comentarios de los ciudadanos, con las 10 medidas que ya se habían anunciado y las que puedan salir en el “diálogo constructivo” con motociclistas, que continuará este miércoles.



“No estamos tratando de mostrar que tenemos capacidad de hacerle daño a otro, aquí estamos tratando de unirnos para enfrentar la amenaza criminal y terrorista que desafortunadamente, por este tenso proceso electoral, hoy tenemos (...). Son 10 medidas en total por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de nuestros hijos, nuestras familias y nuestra ciudad”, dijo la mandataria, quien anunció que el decreto será expedido este jueves.



El pronunciamiento de López se dio horas después de que concluyera una reunión entre el gremio de motociclistas y la Secretaría de Gobierno, tras la cual los líderes de los moteros decidieron convocar para este miércoles una nueva movilización contra la prohibición del parrillero en la ciudad.



Esta restricción hace parte del paquete de medidas temporales establecidas entre el Gobierno Nacional y el Distrito a fin de enfrentar los riesgos de seguridad que puede tener la ciudad en el marco del proceso electoral para la presidencia. La prohibición aplicará los días jueves, viernes y sábados, entre las 7 de la noche y las 4 de la madrugada.

El gremio de motociclistas ya había protestado el lunes contra la restricción y durante esa jornada bloqueó la ciudad, por lo cual miles de bogotanos quedaron atrapados en trancones o debieron bajarse de los buses de TransMilenio y regresar a pie hasta sus hogares.



La alcaldesa había revelado en la mañana de este martes cinco excepciones a la prohibición, que regirá desde el 14 de abril hasta después de las elecciones. Y si bien las nuevas decisiones fueron parte de las solicitudes de los motociclistas, dicho gremio se mostró inconforme e insistió en tumbar la restricción. El lunes pasado, en un primer encuentro, la alcaldía les había manifestado que iba a revisar las solicitudes, pero que no levantaba la prohibición del parrillero.



Las medidas

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, señaló que los puntos acordados entre quienes se movilizan en moto y la administración distrital incluyen tres acuerdos claves.



En primer lugar, los moteros, como lo habían propuesto, se comprometieron a crear frentes de seguridad para aportar a la vigilancia de la capital. La alcaldía, por su parte, aceptó revisar periódicamente la norma con el fin de establecer su funcionamiento y reconoció cinco excepciones.



La primera excepción se aplicará para quienes sean transportadores de personas en condición de discapacidad; la segunda, para los motociclistas que trabajen en empresas aseguradoras y presten servicios de asistencia a otros conductores en la vía. Los conductores elegidos también quedaron por fuera de la restricción, así como los trabajadores de la salud y el personal de vigilancia privada.



Frase de la discordia

Luego del consejo de seguridad realizado ayer, la alcaldesa manifestó que uno de cada cuatro homicidios en Bogotá durante los tres días de la restricción lo cometen sicarios.



“Los sicarios no matan gente en patineta o en bicicleta, matan gente desde una motocicleta. Uno de cada diez atracos es de motoladrones organizados. Son una minoría, lo sabemos, pero nos están afectando a todos”. Pero la declaración de la mandataria no cayó bien entre los líderes de los motociclistas que estaban negociando.



“Como no fuimos escuchados, ahora las exigencias cambian, y le pedimos a la alcaldesa que modere su lenguaje al referirse a los motociclistas y que vuelva y se siente con nosotros en una mesa de diálogo para revisar la situación”, afirmó Miguel Forero, uno de los voceros de los moteros, durante la reunión de ayer en la tarde con el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.



En el mismo espacio, el presidente de la Federación Colombiana de Motociclistas, Carlos Andrés Ramírez, dijo que las medidas que se han tomado desconocen el rol que los moteros tienen dentro en la ciudad y que los estigmatizan. “No hacemos el mal, no somos los malos del paseo”.

Las cifras de la medida

Según un estudio realizado por Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, durante 2021 se registraron 56.199 hurtos en vía pública, de los cuales solo el 9 por ciento fueron cometidos por el conductor de una motocicleta, es decir, 5.115 casos. Mientras tanto, los robos cometidos por un parrillero llegan al 6 por ciento y representan 3.541 casos.



El experto explica que las cifras de la Secretaría de Seguridad muestran que los casos en los que hay involucrada una motocicleta no tienen mayor incidencia en el hurto a personas en vía pública. “Por ejemplo, los delincuentes que se movilizaron en bicicleta en el 2020 fueron superiores a los que lo hicieron como parrilleros, ¿también tendríamos que restringir la bicicleta en la ciudad? Los debates hay que darlos a la luz de las cifras”, manifestó.



Por su parte, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, explicó que aunque nunca ha compartido la imposición de restricciones, sí considera que en este caso debe mantenerse y espera que, luego de un proceso de diálogo, se llegue a acuerdos.



“Debe haber unos procesos de negociación donde seguramente se va a llegar a un nivel de concertación. Aunque la alcaldesa va a mantener la medida como la estableció, por autoridad hay que hacerlo”, concluyó el exsecretario.

