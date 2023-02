La protesta de conductores de transporte público en el patio portal del 20 de Julio, exigiendo mejores condiciones laborales, tiene origen en el déficit de operadores (o conductores) que se viene acumulando en el sistema en Bogotá y que ha llevado a los concesionarios del servicio a adoptar diferentes horarios y modalidades de turnos con ese personal.



La manifestación afectó al Consorcio Express, que cuenta con cerca de 2.300 buses en todos los componentes (troncal, zonal y alimentador) y alrededor de 6.000 empleados, la mayoría de ellos conductores.



(¿Por qué no hay conductores para buses del SITP en Bogotá?)

En el foco de la protesta, que afectó a decenas de usuarios del suroriente de la capital, se encuentran las largas jornadas de trabajo, que pueden ser de 10, 12 o más horas al día, pero, particularmente, al esquema que en ese gremio se llama “tabla partida”.



Se trata de un modelo en el que el conductor trabaja 4 horas, descansa otras 4 o 5 horas y luego vuelve a laborar 4 horas o más, dependiendo de que no se presenten situaciones ajenas a la operación del sistema.



Sin embargo, de acuerdo con un directivo de uno de los concesionarios de transporte público en Bogotá consultado por EL TIEMPO y que pidió no ser citado, ese modelo no es utilizado por todos las empresas y en algunos casos es excepcional. Pero otro directivo agregó que algunas compañías pactan condiciones especiales con los conductores que están en el esquema de “tabla partida”. Eso incluye, señaló, salario y algunos beneficios diferentes al resto.



Y si bien la situación de los concesionarios de transporte público en la ciudad no es igual, para las empresas que prestan el servicio es un hecho que la falta de conductores se volvió “un fenómeno estructural” y no solo se presenta en Bogotá sino en todo el país.



Y los factores son varios, entre otros, porque esa actividad dejó de ser atractiva, o porque muchos se han trasladado al transporte de carga -donde pueden tener varios días de descanso por cada viaje- o incluso salieron del país para ejercer el mismo oficio en otros, como Canadá, Estados Unidos y México.



"Esta es una crisis mundial que se originó en Inglaterra, debido a que un número importante de conductores falleció con el covid y no había una segunda generación para reemplazarlos, y debieron absorber de otros país de Europa", explicó Milena Martínez, líder de la organización Suma.

También porque hay alta rotación del personal entre las empresas -los conductores cambian de compañías buscando mejores condiciones- y no hay estímulos para que personas jóvenes se vinculen. Y, por qué no, el estrés que se vive a diario en las vías bogotanas y la agresividad de algunos pasajeros y el vandalismo.



Esta es una situación que, indicó un directivo, viene creciendo hace varios años; se hizo notable después de la pandemia del covid-19 y actualmente continúa y se va agravando.



Los operadores estiman que por cada bus se necesitan 2,4 o 2,6 conductores y que en Bogotá pueden faltar más de 3.000. Otros calculan que el déficit puede llegar a 5.000. Y por eso, explican, hay un número de buses importante literalmente parados.



Lo cierto es que, según TransMilenio, en febrero, la flota de buses articulados, zonales y alimentadores asciende a 11.019 y el número de conductores en los tres componentes llega a 24.308.

Los pasajeros debieron caminar varios kilómetros para conseguir un medio de transporte. Foto: Mauricio Moreno

“Estamos afectados por la sobre carga laboral. Nos tienen trabajando hasta 14 horas diarias”, le dijo a EL TIEMPO Diego Alejandro Figueredo, un conductor de bus articulado y líder de uno de los tres sindicatos que participaron en la protesta y que, según argumentó, por problemas de salud no ha podido volver a sentarse al volante.



Pero además, señaló, el gremio en esa empresa está siendo afectado por sanciones por supuestas faltas en el servicio y que implican descuentos en el bono que reciben, adicional al salario básico mensual. El valor de dicho bono, indicó, puede variar dependiendo del tipo de vehículo. En el zonal es de 290.000 pesos y en el biarticulado de 417.000 pesos.



Un conductor de un bus zonal en la ciudad devenga un sueldo mensual promedio de 1'370.000 pesos y el de un biarticulado 2’338.000, más el bono.



Figueredo, quien es padre de familia y vive en el municipio de Tocancipá, se queja también de la “tabla partida” y dijo que en esos casos un conductor que llega al patio portal a las 3 de la madrugada puede estar saliendo del primer turno a las 7 de la mañana y regresando al mediodía, para terminar la jornada a las 6 o incluso 7 de la noche.



En su caso, aseguró, no puede aprovechar ese tiempo de descanso para ir a la casa, porque vive fuera de Bogotá, y por eso no tiene más opción que quedarse en el patio portal, dormir dentro de bus o salir a caminar cerca.



En un comunicado, el Consorcio Express señaló que son “respetuosos de la protesta pacífica”, pero que rechazan “rotundamente las vías de hecho, los actos de vandalismo y daño en los bienes de la organización”.



En el mismo documento invitó al diálogo y expresó que tenía un equipo de negociadores en el patio portal del 20 de Julio “atendiendo el llamado por parte de estas organizaciones de trabajadores”.



Sin embargo, aunque este diario se comunicó con un vocero del Consorcio Express, este manifestó no estar autorizado para pronunciarse sobre temas fuera del comunicado.



Sobre los reclamos de los conductores que protestaron en el patio portal del 20 de Julio, TransMilenio señaló, también en un comunicado, que “la relación contractual de los operadores (conductores) que prestan el servicio en el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá es directamente con los concesionarios del Sistema”.



No obstante, advirtió que ellos “deben garantizar el cumplimiento de la jornada establecida en el artículo 161 del código sustantivo del trabajo”, el cual se refiere a la duración de la jornada de trabajo.



En todo caso, lo cierto es que las empresas de transporte público parecen estar en una situación cada vez más difícil y mientras no logren que el oficio de conductor de bus sea atractivo y aumente la permanencia, van a tener que lidiar con largas jornadas de trabajo y esquemas de turnos que pueden desestimular a sus operadores.



"Ya hemos agotado todas las estrategias de retención y formación de operadores; de hecho, hemos convertido a las empresas en escuelas de conducción", aseguró Milena Martínez.



Los concesionarios aseguran que el tema ya no es de remuneración, sino de cómo lograr que el oficio se vuelva atractivo, y mientras eso se alcanza, ellos están obligados a cumplir unas frecuencias, so pena de sanciones de TransMilenio, que pueden terminar en la caducidad de los contratos de concesión.



REDACCIÓN BOGOTÁ