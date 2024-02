Protesta en vía a la Calera por instalación de peaje cerca al páramo ¿Cuál es la queja?

Hoy la vía Bogotá- La Calera amaneció con una masiva protesta de habitantes de los municipios aledaños, quienes se quejan de la instalación de un nuevo peaje muy cerca del páramo, a 3.300 metros sobre el nivel del mar.

Hay cierres viales en los puntos Belisario y en la avenida Circunvalar con calle 85. Oficiales de Tránsito y agentes civiles de tránsito regulan el tráfico en la zona. Pero ¿Por qué protestan?

Congestión vehicular

Ellos dicen que esta instalación va a afectar gravemente el ecosistema. “Mientras las multinacionales israelís se enriquecen, aquí se rompe el equilibrio económico de la región. Nosotros no empobrecemos mientras ellos se enriquecen”.

Los lugareños se quejan de estos cobros cuando han padecido por años la ausencia de vías de calidad, las obras inconclusas y la ausencia de un servicio de transporte de calidad. “Transitamos por trochas desde la Calera hasta Choachí, de Choachí hasta Fómeque y Ubaque, desde Ubaque hasta Cáqueza, polvo en veranos, barro en invierno. Hemos presenciado graves accidentes que han dejado muerto y mucha perdida de mercancías”.

Hay cierre en la vía

Por quejas como esta es que no puede asimilar la instalación de un peaje. “Ahora van a poner en riego la fauna y la flora de la zona. Aquí se va a cometer un delito ambiental grave. Somos más de 30.000 habitantes afectados”.

Los residentes dicen que la vía por la que se cobrará a través de la instalación de este peaje resultó ser demasiado costosa, 1,6 billones de pesos. “Dicen que es una vía 4G, pero esta no tiene conexiones, no está terminada, ha dejado graves accidentes, personas muertas. Si investigan debe haber graves problemas de corrupción”.

Protesta en la vía a La Calera

Los residentes dicen que están dispuestos a pagar, pero por obras que sí soluciones los problemas de movilidad de la zona. “Pagamos, pero no así. No, si no terminan los trabajos. No si la gente muere por una vía que no han terminado. No porque en esta vía, supuestamente 4G, no entra la señal de teléfono”.

