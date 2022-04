"¡Nos unimos o nos hundimos!", se puede leer en la inscripción del en vivo de Facebook en el que Miguel Forero, líder del grupo de motociclistas de la ciudad, SOS Moto Cultura, se pronunció en la noche del 31 de marzo en contra de las restricciones a los parrilleros.



En la transmisión convocó a todos los clubes y líderes moteros a marchar.

Restricción a los parrilleros

La medida fue anunciada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego del consejo de seguridad que sostuvo la mandataria con el Secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y la Policía Metropolitana de Bogotá.

(Puede leer: ‘Encuentro de los hinchas de Nacional se pudo prevenir’).

Una de las decisiones fue prohibir a los parrilleros en moto durante tres días de la semana y en unas franjas específicas: los días jueves, viernes y sábado entre 7 p.m. y 4 a.m.

Nuevas medidas para combatir el terrorismo y la inseguridad Nuevas medidas para combatir el terrorismo y la inseguridad Foto:

(Le recomendamos leer: Bicis de gasolina, otro lío para la movilidad y la calidad del aire).

La restricción comenzará la semana del 11 de abril.

Protestas al medio día del 4 de abril

Estigmatizar un gremio que le ha hecho mucho bien a la ciudadanía, que por unos pocos no puede tildar a todos de delincuentes porque se mueven en una moto FACEBOOK

TWITTER

Se ha convocado una marcha para este lunes 4 de abril desde el mediodía en frente de la Biblioteca Virgilio Barco, ya que los moteros afirman que estas medidas son arbitrarias, estigmatizantes que los afectan de manera injusta y casi sectorizada.

“Lo que está haciendo la alcaldía es prohibir un medio de transporte, no a la delincuencia. Porque el delincuente se va a bajar de la moto, y se va a subir al transporte público, en bicicleta, patineta o lo que sea, pero no va a dejar de delinquir” afirmó Forero en el video.



(Le puede interesar: Microtráfico: 13 bandas impactadas y 47 detenidos en Bogotá).



Aunque se sabe que el recorrido inicia en la biblioteca, en Teusaquillo, y aún no se ha hecho pública la ruta que seguirán los manifestantes. Según Forero, se estarán transmitiendo en vivo las protestas.

(Lea también: Hora de actuar y confiar | Voy y Vuelvo).

El líder también aseguró que la marcha será de carácter pacífico.

Tendencias EL TIEMPO