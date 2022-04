Tras una reunión de más de 4 horas, la alcaldía de Bogotá y los líderes de los motociclistas llegaron anoche a un acuerdo que permite superar las protestas y bloqueos que vivió la ciudad en los últimos tres días.



La misma alcaldesa Claudia López, en compañía de los líderes de las manifestaciones y del general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, anunció que en la capital la restricción será solo para el parrillero hombre.



(Protesta de motociclistas: un hombre agrede a la Policía)



La medida ya no aplicará desde el 14 de abril, como estaba contemplado en el borrador de decreto, sino a partir del lunes 18, e irá hasta el próximo 30 de junio. Se mantiene la idea de que la prohibición se aplique los días jueves, viernes y sábado, de 7 p. m. a 4 a. m.



Así mismo, se flexibilizó el porte de la placa de la moto. Los conductores de estos vehículos podrán decidir en que prenda o parte de ella llevan dicha identificación. No obstante, esta debe ser visible para las autoridades y las cámaras.



De la misma manera continúan las excepciones acordadas, entre ellas, para el personal de seguridad privada, servicios de emergencia, asistencia de las aseguradoras y personas en condición de discapacidad.



(Restricción solo será para parrillero hombre: moteros levantan protestas)



Y tal como lo había planteado el gremio motorizado, se van a conformar redes de apoyo y frentes de seguridad de motociclistas que colaborarán con la policía. Adicionalmente, se acordó que se realizarán reuniones mensuales para evaluar el impacto de la medida. Al finalizar junio, se citarán para revisar si la restricción se mantiene, modifica o se suspende.



Estos acuerdos serán incorporados en el decreto en el cual se establecen todas las medidas para enfrentar los riesgos de seguridad y de atentados que tiene la ciudad con ocasión del proceso electoral.



"Agradezco la generosidad y comprensión por que en estos tres días es cuando más riesgo hay de delincuencia ciudadana y de terrorismo", señaló la alcaldesa durante su declaración en una rueda de prensa al final de la reunión. También dijo que se habían logrado evitar cuatro hechos de criminalidad y eventual terrorismo, pero que desafortunadamente dos ocurrieron.



La mandataria agregó: "Juntos vamos a protegernos, juntos vamos a cuidarnos y vamos a facilitarles con esas medidas que hemos acordado (...) a la policía, a la fuerza pública, a la justicia que puedan concentrar sus esfuerzos en perseguir a esas organizaciones criminales y terroristas, como las disidencias del frente 33 de las Farc".



(Restricción solo será para parrillero hombre: moteros levantan protestas)



El encuentro de anoche fue solicitado horas antes por la propia mandataria. "Los he invitado para escucharlos y cerrar los ajustes finales al decreto. Todos aportamos y todos cuidamos nuestra seguridad y convivencia", señaló.



El general Eliécer Camacho destacó el comportamiento de los motociclistas en la jornada de protesta de ayer. "Hubo excelente comportamiento, un entendimiento", señaló el alto oficial, quien no obstante indicó que en el caso del motociclista que agredió a un policía deberá responder penalmente.



Por su parte, Miguel Forero, líder de SOS Moto Cultura, presentó excusas por las incomodidades que le causaron a los bogotanos durante los tres días de movilizaciones y bloqueos. De hecho, en la jornada de ayer colapsaron varias vías de la ciudad y por momentos el sistema TransMilenio se vio afectado.



La movilización de ayer comenzó sobre el mediodía con una concentración en la biblioteca Virgilio Barco. A la 1 de la tarde, la movilización tomó rumbo hacia el norte de la capital y el número de manifestantes ya ascendía a 600. Minutos después de partir, el 'plan tortuga', como fue denominado, se dividió en dos grupos: unos tomaron por la NQS y otros por la calle 63 hacía el oriente.



(Qué tanto reducen la comisión de delitos las restricciones de motos)



El primer grupo llegó hasta la calle 116 con 9.ª, para luego bajar por la carrera 7.ª. Otros llegaron hasta la Caracas, lo que ocasionó que a las 4 p. m. TransMilenio tomara la decisión de detener su flota en la calle 45 por algunos minutos. El punto final de la concentración fue el estadio El Campín.



En la mañana de ayer hubo una reunión entre el Distrito y los motociclistas que se extendió por más de dos horas. En ella estuvieron presentes Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad; el general Eliécer Camacho y voceros de los manifestantes.



En dicho encuentro, Fernández de Soto les dijo que la restricción del parrillero se mantenía y les recordó que hace parte del paquete de medidas que buscan formar un frente común por la seguridad de la ciudad.



Los motociclistas, por su parte, argumentaron que con la prohibición los estaban estigmatizando y pidieron que entre las excepciones se incluya a los estudiantes parrilleros, a lo que el Distrito respondió que la propuesta sería estudiada.



REDACCIÓN BOGOTÁ