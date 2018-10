Así están las apuestas para el cambio de los buses de TransMilenio

De las 26 ofertas efectuadas por los seis oferentes que se presentaron para el cambio de flota de las fases I y II de TransMilenio (TM), la gran apuesta está centrada en la tecnología de gas, con el 46 por ciento (12 ofertas); mientras que el 42 por ciento (11 ofertas) optó por buses con tecnología diésel Euro V.



Para los expertos, esas proporciones significarían el posible inicio del fin del diésel en el transporte público. “La menor participación en la licitación de las tecnologías diésel en comparación con el gas se puede considerar el declive de este combustible en los sistemas de transporte masivos en el país”, manifestó Éder Velandia, profesor de la Universidad de la Salle y experto en movilidad sostenible.

Sobre la tecnología de gas, Velandia precisa que tiene menores emisiones de gases contaminantes. “Es un combustible alternativo, existen las tipologías vehiculares biarticulado y articulado que necesita el sistema y aunque hoy no existe un bus de estos tamaños en operación real, hay altas probabilidades de éxito; además, cuenta con los 400 puntos otorgados por la licitación a las tecnologías Euro VI o eléctrica”, agregó.



En lo que tiene que ver con buses eléctricos, la licitación muestra que son tres las propuestas, lo que significa el 12 por ciento. Para Darío Hidalgo, experto en movilidad, con las tres tecnologías que entrarían en la nueva flota se buscan tres objetivos: menos emisiones y más capacidad de pasajeros, sin afectar el costo a los usuarios ni el déficit del sistema.



No se presentó ningún oferente con buses híbridos. Velandia asegura que aunque es positivo ver que se ofrecen eléctricos (un oferente con propuestas para Américas, Suba y Usme), sus posibilidades son bajas y podría condicionarse a un patio exclusivamente.

Hay que tener en cuenta que estos contratos, al igual que los de la operación se adjudicarán el próximo 2 de noviembre en licitación pública, y en total se reemplazarán 1.440 buses que hoy operan en las fases I y II del sistema y algunos ya tienen más de un millón de kilómetros.



Según los documentos que reposan en el Secop II, son seis los portales a los que llegará la nueva flota: al portal Américas ingresarían 260 buses (130 articulados y 130 biarticulados) entre el 30 de noviembre del 2019 y el 27 de junio del 2020; calle 80: 112 buses, todos biarticulados, entre el 6 de julio del 2019 y el 28 de septiembre del 2020; portal Norte: 239 buses (179 articulados y 60 biarticulados) entre el 1.° de junio y el 15 de julio del 2019.

Suba: 130 buses, todos biarticulados, el 28 de marzo del 2020. Al Tunal llegarán 440 buses (202 articulados y 238 biarticulados entre el 1.° de junio y 28 de septiembre del 2019); al portal Usme: 260 buses (96 articulados y 164 biarticulados).

“Los vehículos ingresarán según se vayan venciendo las fechas de los actuales contratos”, aseguró el Distrito.



Sobre la adecuación de los patios para que estos tengan suministro de gas y electricidad, TM dice que este proceso ya arrancó. “Los buses van a ‘dormir’ en diferentes patios y estamos adelantando la adecuación hasta junio del 2019”, describió TM.



Esta licitación también tiene el componente de operación, cuya licitación se cerró el 12 de octubre y se espera que el 23 de este mes se publique el informe preliminar, y entre el 23 y 30 de octubre se subsanen observaciones y se conozca el informe final el 1.° de noviembre y, se adjudica al otro día.

Proponentes, combustible y lote

-Masivo Bogotá

Gas natural vehicular Euro VI.

Patios: Américas, calle 80, Norte, Suba, Usme.

-Green Bogotá

Eléctrico.

Patios: Américas, Suba y Usme.

-Bogotá Móvil

Diésel EuroV.

Patios: Américas, calle 80, Norte, Suba, Tunal, Usme.

-FCP SGA Alternativo

Gas Natural Vehicular Euro VI y Diésel Euro V.

Patios: Américas, Norte, Tunal, Usme.

-SI2018

Gas Natural Vehicular Euro VI.

Patios: Américas, Calle 80, Norte, Suba, Usme.

-Mc Masivo

Diésel Euro V.

Patios:Américas, Calle 80, Usme.

Rifirrafe entre Volvo y Scania

La multinacional productora de buses Volvo, en un oficio enviado a TransMilenio (TM), señaló que la empresa Scania pudo apoyar de manera directa o indirecta las cartas de crédito Stand-By (máxima garantía bancaria que existe para respaldar la solvencia financiera de un consorcio) a tres proponentes que participan en la licitación del cambio de flota para TM y, al parecer, estas tres empresas estarían sin liquidez económica.



Según el oficio, Volvo manifiesta que “ha causado sorpresa y preocupación el hecho de que han presentado ofertas, con las cartas Stand-By requeridas, unos proponentes que dada su precaria situación financiera no tienen posibilidad alguna, por sí mismos, de obtener en el mercado bancario esas garantías bancarias”.



Juan Ocampo, gerente de Scania, le dijo a EL TIEMPO que esta empresa es muy respetuosa de las leyes y no han hecho nada ilegal y mucho menos incumplido con lo establecido en las normas de la licitación. “No estamos asociados con ningún cliente, somos un fabricante que ha decidido ofrecer sus productos a quienes estén interesados, en este caso buses Euro VI, con mínimos niveles de contaminación medioambiental”. Por su parte, TM le manifestó a este diario que para esta licitación no se presentaron las empresas del SITP como Suma, Tranzit, Masivo Capital, Este es mi bus, consorcio Express y Gmóvil, algunas de ellas en ley 1116 o insolvencia empresarial.



Hay que tener en cuenta que Volvo también ofrece buses con tecnología diésel Euro V para esta misma licitación, que se adjudicará este 2 de noviembre.

REDACCIÓN BOGOTÁ

John Cerón@CeronBastidas