‘Quiero que en cuatro años esta sea una ciudad-hogar’: Nieto

Con la propuesta de 'Voy por ti, Bogotá', un movimiento independiente de ciudadanos que busca el bienestar como un derecho legítimo, la exdirectora del Sena, María Andrea Nieto, anunció que una vez presente las firmas para avalar su campaña, irá hasta el final. Es decir que estaría en el tarjetón, si son avalados los 50.000 apoyos ciudadanos.



Sostiene que para que la ciudad mejore y funcione bien, se tienen que poner en funcionamiento todos los recursos los activos que tiene la ciudad. Significa que la ciudad comience a funcionar bien con lo que hoy tenemos.

El cuestionario

1. ¿Cuál es su propuesta como aspirante a la alcaldía?

2. ¿Y qué piensa del metro elevado y la troncal por la 7.ª?

3. ¿Cómo va a liderar el tema de seguridad?

4. ¿Le gusta la propuesta de la reserva Van der Hammen?

5. ¿Qué formula para la región?

'Quiero que en 4 años, Bogotá sea como un hogar'

"'Voy por ti, Bogotá' es un movimiento independiente que tiene un eje central: el bienestar como un derecho legítimo. Lo que yo quiero en cuatro años es dejar una ciudad-hogar. Las columnas que soportan ese bienestar son la movilidad y seguridad, que yo defino como una especie de sala de urgencia en que está la ciudad con síntomas de colapso e infarto. El segundo eje es la infraestructura social y el último, la productividad y el emprendimiento. Todo esto atravesado por algo extraordinariamente importante que es la tecnología."

Si no se deja firmado el metro, pasaría a revisión por tres meses

"Las obras de infraestructura que queden contratadas se respetan. Si no queda el metro, me comprometo a revisar durante tres meses los estudios, diseños y los cuestionamientos que se han hecho a la obra. Es que si me toca adjudicar a mí, la responsabilidad contractual es mía. Si no dejan troncal de TransMilenio por la 7.ª, prefiero hacer el TransMilenio por la avenida Boyacá. Frente al SITP, hay que crear incentivos para que la flota sea sustituida por eléctrica. Y hay que hacer que la Secretaría de Movilidad sea más estricta con la revisión técnico-mecánica."

Cultura de autoridad frente a los anticiudadanos

"Contra la macrocriminalidad, es decir contra esas bandas gigantescas organizadas, tenemos que hacer un trabajos muy articulado con la Fiscalía para garantizar que no haya impunidad. Y en la microcriminalidad hay que ejercer mayor disuasión, y esto se logra con uniformados en actitud de policía, de autoridad. Hay que activar la inteligencia policial para prevenir lo que está sucediendo y así poder adelantarnos al crimen. Podríamos pensar en una especie de Waze para que una ciudadanía activa informe lo que está pasando. Y que se pueda persuadir a los anticiudadanos. Sueño el día con que un policía diga buenos días ciudadano."

Van der Hammen: del papel a la realidad

"La reserva hay que pasarla de papel a realidad y hay que respetar los derechos adquiridos de los propietarios que tienen predios hace más de 50 años en la reserva. Y no hay que ir en contravía con la petición de los ambientalistas que la defienden. A mí me gusta la fórmula intermedia, que se pueda aprovechar para que haya movilidad, equipamientos físicos pero también para que haya árboles.



La ciudad tiene además que desatascarse, y los árboles son superimportantes y fundamentales, como también las reservas acuíferas. Pero, hoy, la reserva es un documento y hay que convertirla en un lugar de la naturaleza que podamos disfrutar."

La región, clave en formación técnica

"Hay 16 municipios que siempre están mirando a ver qué es lo que pasa en Bogotá, y eso repercute en su funcionamiento. Necesitamos tener una mejor relación en capacidades productivas, en aprovechamiento de recurso humano y en instalaciones educativas para poder promover mayor capacidad técnica y tecnológica. No hay nada más indigno que las salidas de Bogotá.



No podemos tener peleas políticas. Por los intereses personales, a Bogotá se la convierte en una plataforma para hacer tránsito político y se la dividen como un botín para hacer las primarias de la presidencial y en la región a fin de elegir al gobernador de Cundinamarca."

REDACCIÓN BOGOTÁ