Crearemos el primer fondo de emprendimiento condonable: María A. Nieto

Vencer la corrupción para salir de la trampa de la pobreza, activar la inteligencia de la Policía para combatir la macro y microcriminalidad, crear una comunicación efectiva entre la administración distrital y los ciudadanos, fomentar la educación superior con alianzas de la industria de tecnologías de la información y establecer el primer fondo de emprendimiento son algunas de las propuestas con las que María Andrea Nieto, aspirante por el movimiento Voy Por Ti Bogotá, busca convertirse en la primera alcaldesa de la capital.

La entrevista con el programa Arriba Bogotá del canal Citytv empezó con la explicación del significado del movimiento con el cual decidió lanzarse al ruedo por la alcaldía.

“Voy Por Ti Bogotá es un compromiso individual, con el que cada persona respeta las normas de tránsito, tiene cultura ciudadana, no contamina ni afecta los deberes y derechos de los demás”, explicó. Una de las banderas de su candidatura es vencer la corrupción, “uno de los peores males que tiene la ciudad”, según ella.



La exdirectora del Sena señaló que los ciudadanos, según los resultados de la encuesta de Guarumo, calificaron la corrupción como el segundo peor problema, seguida por la inseguridad y el desempleo.



“Uno cree que la seguridad y el desempleo no tienen nada que ver con corrupción y resulta que sí. Cuando se pierden presupuestos que son captados por los corruptos, contratistas y políticos, es dinero que se deja de invertir en las comunidades más vulnerables”, dijo Nieto.



Para la candidata, la solución está en tener acciones específicas en la política pública que ayuden a esas comunidades a ser productivas para salir de la trampa de la pobreza.



En cuanto a la problemática de inseguridad, afirmó que Bogotá no se merece vivir con miedo y que es necesario crear estrategias de inteligencia con la Policía para vencer la macro y microcriminalidad. Señaló que para activar la inteligencia de la Policía, se debe utilizar el 'big data' y un análisis de información artificial para poder ubicar dónde se cometen los crímenes y cómo predecirlos.



“Con Waze se sabe dónde está el trancón, necesitamos que los policías sepan cuáles son las zonas, barrios y lugares en donde más se cometen crímenes y cómo los podemos solucionar”.



Asimismo, destacó que se puede tener una mejor inversión en las comunidades para poder hacer prevención de violencia intrafamiliar, a través de la información que está en la Policía, en la Fiscalía y en las comisarías de familia.

Sobre los gremios de construcción y producción de Bogotá que han expresado su inconformismo por las decisiones judiciales que están paralizando proyectos, como el TransMilenio de la carrera 7.ª, Nieto dijo que hace falta una comunicación asertiva con los ciudadanos.



“Cuando los bogotanos sienten que les están imponiendo las decisiones, que no los oyen, que no tienen en cuenta sus anhelos y añoranzas, se molestan, como lo que pasó en Chicó Navarra con la instalación de una antena”.



La candidata utiliza este ejemplo para enfatizar la importancia de tener una concertación previa ante una obra o intervención entre la administración pública y la ciudadanía con el fin de evitar que la vía judicial sea la última instancia.



Otro de los puntos abordados fue el futuro de los jóvenes y la educación superior, para el cual, desde la política de Voy Por Ti Bogotá, aseguró que tienen una visión con bienestar, por lo que proponen la creación del primer fondo de emprendimiento para la ciudad con capital semilla condonable.



“Tendrá entre 100 y 150 millones de pesos. Cualquier persona podrá emprender bajo unos parámetros que le permitan garantizar la existencia de su empresa después de cinco años”, dijo Nieto.



Sobre la misma línea, puso sobre la mesa la tasa de desempleo a la que atribuyó la falta de experiencia de los jóvenes. “Para no tener ese 18 por ciento de desempleo, vamos a utilizar la información que tenemos en algunos sectores económicos que no están teniendo el recurso humano para poder funcionar, como la industria de tecnología e información, que tiene 90.000 vacantes en este momento”.



Nieto propone realizar una articulación con empresas que aprovechen a los jóvenes, una vez culminen su bachillerato, para que puedan obtener carreras técnicas.

“Yo fui directora del Sena y conozco muy bien cómo funciona, ¿por qué esperar hasta que se gradúen, cuando los cursos noveno, décimo y once se pueden convertir en desarrolladores de 'software', analistas de 'big data', Internet de las pequeñas cosas, robótica y domótica?”.



La candidata se describe como una figura nueva en la política, pero que puede brindar una alternativa independiente de la política tradicional. “No me resigno a que Bogotá viva en un malestar, porque los mismos con las mismas nos tienen sumidos en una ciudad caótica, contaminada e insegura”.

REDACCIÓN BOGOTÁ