Seguridad: apuesta de la candidata Nancy Gutiérrez para la Gobernación de Cundinamarca

Nancy Patricia Gutiérrez, es una de las ocho aspirantes que se disputan en esta época electoral la Gobernación de Cundinamarca. Es representante del Centro Democrático y también del movimiento de Salvación Nacional.

Gutiérrez es abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Fue la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa de Agua de Dios, Cundinamarca, y en ese periodo logró implementar proyectos que lograron importantes inversiones para acueducto y alcantarillado y malla vial. Así mismo, logró la adquisición de vehículos para la policía, los bomberos y recolección de basuras.



Su trayectoria como servidora pública es bastante amplia; en 1991 dirigió el Instituto de Bienestar Familiar y en 1995 fue secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, un aprendizaje que la llevó a ser parte de la junta directiva de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), de Corpoguavio y de Corporinoquia.



Además, fue representante a la Cámara por Cundinamarca en dos periodos y presidenta de la corporación. Ha sido senadora y presidenta del Senado.



En 2015 intentó su postulación para la Gobernación de Cundinamarca, de manera independiente y pese a recibir el apoyo, en su momento, del senador Germán Varón y el representante Jorge Enrique Rozo, no logró consolidar su candidatura oficial para el cargo.



Luego, en 2018 fue llamada por el expresidente Iván Duque para ejercer como ministra del Interior, cuyo eje central fue la relación del Gobierno con las comunidades étnicas y con organizaciones sociales en el período postacuerdo con las Farc, al igual que la relación con el Congreso de la República, bajo la política de ‘Cero mermelada’, situación que implicó impulsar la agenda legislativa sin transacciones clientelistas o de intereses económicos para los congresistas.

Su prioridad

Su principal apuesta es fortalecer la seguridad. Foto: Archivo particular

La candidata mencionó, en entrevista para EL TIEMPO, que un plan de gobierno debe estar afín con las necesidades de la gente.



“Cundinamarca no se escapa de la prioridad nacional: la seguridad. Han avanzado las bandas delincuenciales en los extremos de Cundinamarca y en las regiones más apartadas de Bogotá, la preocupación es por el ingreso de los grupos armados organizados”, explicó la aspirante.



Su propuesta para atacar la inseguridad general (hurto a comercio, personas y en buses intermunicipales) y particularmente frente a los grupos armados es fortalecer la institucionalidad y hará consejos departamentales de manera semanal.



Sobre la región metropolitana, Gutiérrez considera que fue un acuerdo en el que no se tuvo en cuenta la voz de la ciudadanía. Afirma que hay un elefante blanco institucional, que "tiene asegurada una burocracia, estudios técnicos, pero no tiene alma ciudadana".



Agregó que, para tener un equilibrio en la relación política del departamento con la capital de la República, es conveniente que Cundinamarca tenga una capital distinta a Bogotá. “Recogeremos firmas para proponer reformar la Constitución”, dijo.



Finalmente, un proyecto importante de movilidad es el Regiotram de Occidente y del Norte y puntualiza que ambos están detenidos por falta de eficiencia en el trámite. Sin embargo, ratificó que estará al frente porque los dos son necesarios.

