Hay que reducir la deserción escolar en décimo y once: Carlos F. Galán

Fomentar la cultura ciudadana, desmontar bandas criminales, controlar la circulación de vehículos de carga, sembrar un millón de árboles y reducir la deserción escolar en grados décimo y once son algunas de las propuestas con las que Carlos Fernando Galán, aspirante por el movimiento Bogotá para la Gente, busca sobresalir en la contienda por la Alcaldía de Bogotá.

La entrevista con el programa Arriba Bogotá del canal Citytv comenzó con una explicación sobre la consigna que representa el movimiento que eligió para ser candidato.

“Quiero trabajar para devolverle la ciudad a la gente; que toda acción o proyecto que le sirva a los ciudadanos, sea de quien sea, se haga, no se frene. El objetivo fundamental es pensar una ciudad desde el ciudadano y cómo garantizarle sus derechos para mejorarle la vida”, explicó.



El primer tema abordado fue el de la intolerancia que ocurre en diversos escenarios cotidianos, como el TransMilenio, el SITP o en las calles. Según Galán, Bogotá está cansada del pleito y necesita un alcalde que le baje la temperatura a la situación y no polarice.



“Hay que volver a la cultura ciudadana, buscar fórmulas para que los ciudadanos solucionen sus conflictos dialogando. Ha habido esfuerzos importantes en todos los gobiernos, pero se abandonó la esencia de la cultura ciudadana para evitar que dichos conflictos deriven en violencia”, afirmó.

El candidato hace énfasis en que esa política debe empezar por las calles y el transporte público. Asimismo, es necesario llegar a los hogares, “donde se ve una situación dramática de violencia intrafamiliar que debe ser abordada”, señaló.



En cuanto a la seguridad, Galán define este tema como una prioridad y destaca la importancia de desmontar las bandas criminales por completo para cortar el problema de raíz y así evitar sustituciones.



“Revisaremos cada zona y cuadrante de la Policía para ver si cumplen o no cumplen; también debemos ser más inteligentes con la política de seguridad, pues capturar solo al ladrón o atracador no es efectivo, porque el grupo organizado delictivo es reemplazado en cuestión de horas, como empresas criminales”.

No me imagino una estación

tipo avenida Caracas en la carrera 7.ª. Se puede diseñar de forma más moderna y menos invasiva para que se acople al entorno urbano

Sobre el medioambiente y la calidad del aire, el candidato dijo que todos los buses nuevos que entren en operación a troncales y flotas de SITP durante su administración serán eléctricos.



Además, señaló que, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y la Secretaría de Ambiente, “hay que trabajar para ser más efectivos en la vigilancia de los vehículos que circulan por la capital y contaminan; el 40 % de las emisiones móviles de Bogotá son de vehículos de carga”. Para combatir la emisión de diésel generada por el transporte público y los camiones, aseguró que sembrará un millón de árboles para captar más CO2.



Otro de los puntos abordados fue el de las decisiones judiciales que están paralizando obras en la ciudad, sobre el cual afirmó que si bien respeta a los jueces, no le parece correcto que este tipo de decisiones se tomen vía rama judicial.



Galán se refirió al caso de un fallo a favor de la alcaldía de Enrique Peñalosa, en el cual una magistrada ordenó que la CAR aprobara la modificación de la reserva Van der Hammen. Con este ejemplo señaló que “no se puede judicializar el modelo de ciudad, hay que respetar las posiciones que plantea un alcalde desde un principio y que quiere implementar lo que prometió”.



Sobre la misma línea, el candidato se refirió al proyecto de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª, en el cual “hay que solucionar dos temas: garantizar que sus buses sean eléctricos y que el diseño de sus estaciones sea acorde con el entorno urbano, para que se integren mejor a ese corredor vial”.



Por último, para el futuro de los jóvenes en la educación, el candidato plantea trabajar para reducir la deserción escolar en grados décimo y once, ya que “los muchachos sienten que lo que están aprendiendo no les sirve, ven oportunidades económicas y se salen del colegio. Así se les cierra la posibilidad de acceder a formación técnica o tecnológica o superior”.



Para combatir este problema, propone conectar más la educación con la vocación del joven y con la pertinencia de la formación, para que se integren en el mercado laboral y en la economía de la ciudad.



Galán se describe como un candidato que quiere trabajar para que esta ciudad desarrolle su potencial y supere sus pleitos políticos. “Quiero recoger ideas positivas de los anteriores alcaldes y mejorar lo que va mal; tengo propuestas ambiciosas y, a la vez, realizables, pensando siempre en la gente y sin hacer populismo”.



REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET