¿Cómo tratará el próximo Alcalde de Bogotá al carro particular?

Acorralados y estigmatizados. Así se sienten la mayoría de los casi dos millones de propietarios de vehículos particulares que ruedan por Bogotá, desde que hace un poco más de 20 años el actual alcalde, Enrique Peñalosa, impuso el pico y placa.

Medida que se convirtió en la ‘gran política’ de todos los alcaldes y secretarios de Movilidad que han pasado por el Palacio Liévano para enfrentar los graves problemas de congestión de la ciudad, que a estas alturas ya es obsoleta. Cumplió su ciclo. Modificarla o ampliarla ha sido la ‘gran ejecución’ en esta materia.



Mientras eso pasa, el carro particular vive con la constante amenaza de nuevos gravámenes como los peajes urbanos, que se sumarían a los altos costos de la gasolina, impuestos, peajes y parqueaderos, entre otros, olvidando los gobernantes toda la cadena productiva que genera un automóvil y su contribución a la economía.



Por otra parte, las alternativas que se imponen para desincentivar el uso del carro particular son un servicio de transporte público ineficiente que ha hecho que cada día más gente busque opciones como otro carro o la motocicleta.



Ahí está el gran reto del próximo Alcalde, lograr un uso racional del carro y un equilibrio entre todas las alternativas de transporte y que las que se ofrezcan sean eficientes y dignas.

Claudia López: "‘La política pública no es hacerle la guerra al automóvil’"

Claudia López, Partido Verde. Foto: Claudia Rubio / El Tiempo

¿Cuál es su posición frente al uso del carro particular?



La política pública no es hacerle la guerra al vehículo particular, sino implementar un sistema de transporte masivo en que el eje principal sea el metro de alta capacidad, trenes ligeros regionales articulados con los cables aéreos y Transmilenio; de esta forma se tendrá un servicio de transporte público de buena calidad e incentivaremos a los bogotanos a dejar el carro en casa.



¿Qué hará con el pico y placa, lo ampliará, lo eliminará o le hará alguna modificación al actual horario?



Lo que se ha observado es que cada vez que se extienden los horarios de pico y placa se incrementa el número de vehículos particulares. Así que no es una prioridad modificar los actwuales horarios de pico y placa.



¿Qué hará con las bahías de parqueo? ¿Seguirán clausuradas o las abrirán a los usuarios?

Consideramos necesario implementar un Sistema de Estacionamiento en Vía Regulado, como mecanismo de gestión de la demanda.



¿Qué hará para enfrentar la inseguridad de los automovilistas en casos como los ‘rompevidrios’ y las bandas de los ‘montallantas’?

La Policía tendrá como prioridad reducir el hurto que es uno de los problemas que más claman por solución los bogotanos, por supuesto el hurto a los usuarios del vehículo particular, que debe combatirse: identificando puntos de concurrencia de eventos monitoreados por cámaras con sistema de reconocimiento facial; presencia policial y judicialización efectiva.



¿Habrá nuevas normas y reglas de seguridad para el uso de bicicletas y patinetas y sanciones para infracciones de tránsito de esos usuarios?



Las plataformas y la tecnología llegaron para quedarse, el uso de estas para alquiler de bicicletas eléctricas y patinetas debe ser reglamentado para no afectar la seguridad de peatones, se cumplan las normas de tránsito y se compense por el aprovechamiento del espacio público.



¿Considera la posibilidad de hacer o mejorar las avenidas existentes a través de la figura de la concesión?



Existen múltiples modalidades de financiación, una de estas son las Alianzas Público Privadas (APP) y las Concesiones. De hecho actualmente, para construir la ALO en el tramo sur está en curso un proceso de APP, como una alternativa a que no todos los recursos sean provenientes del erario público.



¿Está de acuerdo con los peajes urbanos?

Los peajes urbanos como mecanismo financiero para construir vías urbanas no hace parte de mi propuesta de gobierno.



De 1 a 10 ¿de cuánto es su afinidad con las políticas y programas de Enrique Peñalosa?

Debemos construir y corregir sobre lo construido y sobre lo destruido, pero avanzar en el desarrollo de la ciudad. Hay varios temas en los que expreso mi desacuerdo con esta administración entre esas: la propuesta de POT, la tala de árboles indiscriminada, dejar de lado los estudios y diseños del metro subterráneo, mantener como eje articulador el Transmilenio y no tomar decisiones contundentes para mejorar la calidad del aire.

Carlos Fernando Galán: "Premio al buen uso del carro particular"

Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cuál es su posición frente al uso del carro particular?



Hay que romper el círculo vicioso de las personas que no dejan sus vehículos particulares porque no hay buen transporte público. Hay que aumentar la capacidad del sistema de transporte público construyendo el metro ya, con corredores ecológicos cero emisiones, mejorar el componente zonal con mejores frecuencias y rutas más cortas, y haciendo las nuevas vías, los anillos viales y ampliando los accesos a la ciudad.



¿Qué hará con el pico y placa, lo ampliará, lo eliminará o le hará alguna modificación al actual horario?



Debemos pasar de un modelo restrictivo a uno que premie el buen uso del carro particular. Los próximos años la ciudad estará en obra y debemos ser responsables con la gestión del tráfico.



¿Qué hará con las bahías de parqueo? ¿Seguirán clausuradas o las abrirán a los usuarios?



Se deben construir parqueaderos subterráneos mediante esquemas de APP que nos permitan al mismo tiempo enriquecer el espacio público. La prioridad siempre será el peatón, la bicicleta y el transporte público.





¿Qué hará para enfrentar la inseguridad de los automovilistas en casos como los ‘rompevidrios’ y las bandas de los ‘montallantas’?



Voy a crear la fuerza urbana de despliegue rápido para apoyar los cuadrantes que más los necesiten. También, instalar cámaras inteligentes para identificar rápidamente a los ladrones y actuar de manera contundente contra ellos.



¿Habrá nuevas normas y reglas de seguridad para el uso de bicicletas y patinetas y sanciones para infracciones de tránsito de esos usuarios?

Se deben incentivar todos estos tipos de transporte que mejoran la conexión de última milla, mejoran la movilidad urbana y son ambientalmente sostenibles. Hay que regular sus espacios de operación, tener claro el uso del espacio público o el uso de la vía.



¿Considera la posibilidad de hacer o mejorar las avenidas existentes a través de la figura de la concesión?



Sí. Hay que evaluar varios esquemas de financiación para construir las nuevas vías



¿Está de acuerdo con los peajes urbanos?

Creo que antes de explorar ese tipo de medidas se requiere un mejor transporte público, verdaderamente integrado y de gran capacidad.



De 1 a 10 ¿de cuánto es su afinidad con las políticas y programas de Enrique Peñalosa?

​Calificación 7. Al alcalde Peñalosa le reconozco aciertos, pero también desaciertos. Le reconozco haber avanzado en el proyecto metro y la reorganización del sector salud. Considero que le faltó un gobierno más participativo y una mayor gestión en las demandas urgentes de los ciudadanos. Además, tenemos grandes diferencias en temas ambientales.

Hollman Morris: "Estímulos para desincentivar el uso"

Hollman Morris, candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cuál es su posición frente al uso del carro particular?



Se respeta el derecho a tener vehículo, pero se trabajará con educación y estímulos para desincentivar el uso del carro particular y para ello, lo central es tener un metro subterráneo, trenes de cercanías (sur, occidente y norte) y tranvías por las carreras 7 y 68, cables en San Cristóbal y Ciudad Bolívar que lleven a las personas a bajarse del carro. Se promoverá la compra de vehículo eléctrico para transitar a movilidad limpia y se estimularán todas las formas de transporte sostenible como la bicicleta.



¿Qué hará con el pico y placa, lo ampliará, lo eliminará o le hará alguna modificación al actual horario?



No creemos en ampliar el pico y placa, lo mantendremos como está, pero insistiremos en regulaciones en las localidades que interpreten las dinámicas y necesidades de la población.



¿Qué hará con las bahías de parqueo? ¿Seguirán clausuradas o las abrirán a los usuarios?



Debe analizarse en cada localidad la situación de las bahías para tomar medidas efectivas según cada problemática.



¿Qué hará para enfrentar la inseguridad de los automovilistas en casos como los ‘rompevidrios’ y las bandas de los ‘montallantas’?



Combinaremos la gestión de la seguridad efectiva en cada territorio, pero además del combate al narcotráfico que está detrás del flagelo de la inseguridad, trabajaremos en la inclusión social de 20.000 jóvenes en alto grado de vulneración de derechos, convertiremos a Bogotá en una ciudad universitaria con la creación de 250.000 cupos de educación universitaria gratuita y bajaremos de nuevo la tasa de desempleo al 8 por ciento, como la dejamos en 2015.



¿Habrá nuevas normas y reglas de seguridad para el uso de bicicletas y patinetas y sanciones para infracciones de tránsito de esos usuarios?



Bogotá Capital Mundial de la Bicicleta debe fortalecer las garantías de uso seguro de la bicicleta para los usuarios y para peatones y eso demanda reglas de juego claras y responsabilidad de todos y todas.



¿Considera la posibilidad de hacer o mejorar las avenidas existentes a través de la figura de la concesión?



No.



¿Está de acuerdo con los peajes urbanos?



Mientras no haya un sistema multimodal de transporte articulado por una red de metros que se convierta en una opción digna y efectiva para la ciudadanía, no se pueden imponer más cargas. Insistiremos en el uso racional del vehículo, el uso compartido, etc.



De 1 a 10 ¿de cuánto es su afinidad con las políticas y programas de Enrique Peñalosa?

Si diez es alto y 1 es bajo, no tenemos afinidad con las políticas y programas de Enrique Peñalosa.

Miguel Uribe Turbay: "Alivios para el impuesto de vehículos"

Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Cuál es su posición frente al uso del carro particular?



Nuestro modelo de ciudad incluye la promoción de todos los medios de transporte, todos son necesarios, se complementan y debemos mejorar las condiciones de su uso con reglas claras y con una mejor cultura ciudadana. Mejorar la experiencia de los conductores en las vías es una prioridad. Formularemos la política pública de la gestión y mantenimiento de la malla vial, para planear en el corto, mediano y largo plazo el mejoramiento y conservación de las vías. Ofrecéremos alivios para el impuesto de vehículos, eliminando el cobro por derecho de semaforización y además a aquellos contribuyentes que deban pagar impuesto predial e impuesto de vehículos, vamos a darles la oportunidad de un calendario tributario flexible. Crearemos la política pública para el uso adecuado de vehículos y daremos incentivos para los vehículos que utilicen tecnologías limpias.



¿Qué hará con el pico y placa, lo ampliará, lo eliminará o le hará alguna modificación al actual horario?



Mantendremos el pico y placa tal como existe.



¿Qué hará con las bahías de parqueo? ¿Seguirán clausuradas o las abrirán a los usuarios?

Se implementará el proyecto que avanza de parqueo en vía en más de 13.000 cupos que cubren las zonas de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo. Para las demás bahías será necesario evaluar y revisar cada caso.



¿Qué hará para enfrentar la inseguridad de los automovilistas en casos como los ‘rompevidrios’ y las bandas de los ‘montallantas’?

Aumentaremos el pie de fuerza en los puntos críticos que se han identificado en la ciudad; utilizáremos la tecnología, inteligencia predictiva, mejoraremos el proceso de denuncia y de judicialización y construiremos una nueva cárcel con 2.000 cupos para que los delincuentes no estén en las calles, pondremos tecnología al servicio de las personas y contaremos con escuadrones de respuesta rápida.



¿Habrá nuevas normas y reglas de seguridad para el uso de bicicletas y patinetas y sanciones para infracciones de tránsito de esos usuarios?



Promoveré la micromovilidad como alternativa sostenible de transporte, apoyando los emprendimientos digitales y favoreciendo las nuevas dinámicas que trae la transición hacia una ciudad inteligente, moderna y sostenible. Esto bajo criterios de responsabilidad, seguridad y minimización de la afectación de vías, tráfico y espacios públicos.



¿Considera la posibilidad de hacer o mejorar las avenidas existentes a través de la figura de la concesión?



Ampliar vías como la Autopista Norte y la Séptima es una prioridad, por eso mi propuesta es ampliar el tiempo de la concesión para generar más recursos y pagar la obra. Para la construcción de más vías y mejorar avenidas existentes vamos a identificar la forma más conveniente generando el menor costo y afectación a los ciudadanos.



¿Está de acuerdo con los peajes urbanos?



Los peajes urbanos serán utilizados para la construcción de nuevas vías y financiarán las alianzas público privadas para los accesos a la ciudad. Bajo ninguna circunstancia las vías existentes ni los carriles existentes tendrán peajes urbanos.



De 1 a 10 ¿de cuánto es su afinidad con las políticas y programas de Enrique Peñalosa?



En la actual administración se han realizado obras que hace muchos años no se veían en la ciudad y que nos tenían en un enorme rezago y problemas administrativos. Es por esto que vamos a construir sobre lo construido, terminar lo que se comenzó, pero voy a mejorar todo lo que quedó pendiente. Conozco los proyectos, lo bueno y lo que falta, los retos que quedan. He escuchado a los ciudadanos, a los gremios, es por esto que mejoraremos los canales de diálogo que permitan aliviar la movilidad y fortaleceremos todas las áreas del desarrollo de la ciudad, como el medio ambiente y la sostenibilidad, la seguridad, la movilidad y el urbanismo, el empleo, el emprendimiento y el desarrollo social .