Proponen que los policías que escoltan concejales pasen a cuidar TM

Que los 90 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que son escoltas de los 45 concejales de la ciudad integren un grupo de reacción inmediata en TransMilenio, es la propuesta de la concejal del movimiento Bogotá Para la Gente, Marisol Gómez, que despertó toda suerte de comentarios a favor y en contra.

Son varias las razones de la cabildante para haber radicado este proyecto de acuerdo que genera polémica dentro de cabildo distrital. Por un lado, tiene en cuenta el déficit del pie de fuerza que afronta la capital del país y, por otro lado, la inseguridad que está azotando a la ciudad y este sistema de transporte.



Según la concejal, a Bogotá le faltan más de 9.000 policías, y los hurtos en TM, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad, aumentaron en un 44 por ciento entre el 2018 y el 2019.

“A estos policías me gustaría verlos sirviendo en las troncales de TransMilenio, 90 uniformados haciendo parte de una unidad de reacción inmediata”, propuso Gómez, quien agregó que las 90 motocicletas en las que se movilizan los uniformados serían clave para atender situaciones de emergencia.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, señaló que toda iniciativa que permita optimizar el número de unidades es bienvenida, especialmente en TransMilenio, que concentra el 34,3 por ciento de los hurtos.



Según cifras oficiales, solo entre enero y noviembre del 2019 en buses, estaciones y alimentadores hubo 20.140 hurtos a personas, mientras que en el mismo periodo del 2018 fueron 13.960.



“Se contempla que entre los 19.000 policías que hay en servicio, hasta un 25 por ciento está en procesos administrativos, misiones especiales, permisos, licencias o formación profesional”, explicó Nieto.



Álvaro Serrano, un ciudadano que participó del consejo de redacción en vivo de la sección Bogotá que se emite los lunes a la una de la tarde, en las redes sociales de esta casa editorial, le preguntó a Marisol Gómez, quien asistió como invitada, que “si les faltan 9.000 policías, ¿qué cambio pueden hacer 45?”.



La concejal le aclaró a Serrano que aunque son 45 concejales, el apoyo que brinda la policía es de dos uniformados por cabildante, y que no disponer de ellos sería un gesto con la ciudadanía.



“En el Concejo llegamos a trabajar por la gente, tenemos que comenzar con el ejemplo. No digo que no hay concejales que necesitan esquema de protección, pero que eso lo determine la Unidad Nacional de Protección (UPN) y que realmente puedan acreditar un riesgo extraordinario”, dijo.



Para Nelson Cubides, concejal del partido Conservador, esta propuesta tiene que analizarse con cuidado para no dejar desprotegido a alguien y que es necesario evaluar si todos los concejales tienen el mismo nivel de riesgo.



“Tiene que haber un examen a profundidad por parte de la UNP, no se podría tomar una medida de plano porque se podría correr un riesgo, y luego son cosas que no se pueden reparar”, dijo Cubides.

Y es que la protección de los concejales no solo viene por parte de la Policía Metropolitana con dos uniformados motorizados. La UNP también los dota con una camioneta blindada y, dependiendo el caso, con escoltas. Solo cinco concejales: Martín Rivera, Diego Laserna, Luis Carlos Leal y Lucía Bastidas, del Partido Verde, y Marisol Gómez, de Bogotá Para la Gente, han renunciado a este vehículo.



“Dije que una vez electo concejal renunciaría al esquema de seguridad y a la camioneta que me brindan como concejal, le solicitaré a la UNP que esa camioneta se la entreguen a un líder o lideresa social que lo necesite en Putumayo, La Guajira o Nariño”, manifestó Martín Rivera.

Razones jurídicas

Otro de los argumentos que usa la concejal Marisol Gómez para sustentar su iniciativa tiene que ver con el decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior, que establece, entre otros puntos, qué personas deben ser protegidas en virtud de sus cargos, pero en esa lista no están los concejales.



“Sí aparecen los magistrados, el Presidente, los congresistas, pero no los concejales. ¿Qué pido? Que de manera voluntaria renuncien a esos dos policías que sirven de escoltas. Que esos 90 policías con sus motos se vayan a proteger a la ciudadanía”, reitero Gómez, quien dijo que no quiere polemizar con sus colegas.



En un documento interno de la Policía de Bogotá sobre la flota de la institución se lee que “presenta deterioro y es insuficiente” y que hay “un déficit de 2.500 motocicletas”, por lo que las motos que usan los policías escoltas podrían liberarse para otras funciones.



