Proponen prohibir el consumo de cigarrillo en los parques

Un proyecto de acuerdo que fue presentado en el Concejo de Bogotá y que busca frenar el consumo de cigarrillos en parques metropolitanos, regionales, zonales, vecinales y de bolsillo, así como en los espacios públicos aledaños, armó el debate anticipado, no solo en redes sociales sino también en las oficinas, calles y sitios destinados para fumar.

Aunque hay muchos que respaldan la iniciativa y no se aguantan ni el olor, como se evidenció en Twitter, también hay quienes se preguntan si los que fuman deben instalar filtros para que el olor no afecte a los vecinos.



El articulado establece que el propósito es garantizarles el derecho a la salud y a gozar de un ambiente sano a los ciudadanos, de acuerdo con la ley antitabaco –1335 de 2009–, la cual protege la salud de los menores de edad y de los que no son fumadores. Al respecto, la Administración Distrital ha dicho que apoya todo lo que restrinja el consumo del tabaco.

Sin embargo, el proyecto aún no ha sido debatido y se espera que dentro de un par de semanas sea programado en la Comisión de Gobierno del cabildo capitalino.



Si es aprobado, pasaría a plenaria y, luego, a sanción del alcalde. En este caso el Distrito tendría que crear veedurías ciudadanas y tomar medidas correctivas.

​

Este proyecto, que es iniciativa del concejal liberal Jorge Durán Silva y ya tiene ponencia positiva de Roberto Hinestrosa, de Cambio Radical, obliga a las secretarías de Educación, Salud y Gobierno, así como al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), a tomar medidas de carácter pedagógico relacionadas con la prohibición del consumo de tabaco en esos sitios.



Según las cifras incluidas en la ponencia, en Bogotá, a unos 5.000 parques suelen ir un millón de fumadores, 2.000 de los cuales acuden cada día al médico por enfermedades respiratorias. De otro lado, según el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (IETS), en Colombia mueren al año cerca de 32.120 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo, con un costo de atención que sobrepasa los 4,7 billones de pesos. Este viernes, 31 de mayo, es el Día Mundial sin tabaco.

BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO