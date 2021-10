Finalmente, ¿la restricción del parrillero en moto funciona o no?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció en rueda de prensa que desde este viernes, a las 6 p. m., hasta el lunes 1.º de noviembre, a la medianoche, habrá una restricción total para los parrilleros en moto. De acuerdo con la mandataria local, esta determinación obedece a una contingencia por los 11 eventos de alto impacto que se realizarán en la ciudad desde hoy.



Asimismo, la alcaldesa señaló que esta decisión se tomó tras una solicitud de la Policía de Bogotá “para mitigar el riesgo” y facilitar las labores a las autoridades.



“La Metropolitana va a hacer el mayor esfuerzo para cuidar la ciudad, el problema es que tenemos los mismos hombres que normalmente están disponibles para custodiar la ciudad, pero con una situación atípica: conciertos, eventos de fútbol, fiestas de Halloween, entre otros. Esto va a ayudar a que ellos puedan ejercer un mayor y mejor control”, dijo.



De esta determinación llama la atención que semanas atrás, en medio de la coyuntura por los denominados ‘motoladrones’, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, había señalado que este tipo de medidas no tenían mayor efecto en la disminución de los delitos en moto.



“La medida de restricción del parrillero, cuando se ha usado en la ciudad de Bogotá, ha demostrado no tener mayor incidencia en materia de reducción de delitos en automotores, pero sí ha generado un impacto negativo en las actividades económicas en donde la motocicleta es un elemento muy importante de movilidad”, dijo el 17 de septiembre, en vísperas del Día del Amor y la Amistad.



Aunque la alcaldesa no se refirió concretamente a estas palabras, sí explicó el porqué de esta decisión en la rueda de prensa. “Esta no es una medida definitiva de seguridad, sino una determinación temporal por un puente festivo demasiado intenso en actividades. Buscamos prevenir comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia ciudadana, así como el incremento de delitos, teniendo en cuenta la celebración del Halloween”, dijo López.



El Distrito también se refirió a las excepciones que habrá para estos cuatro días. Indicaron que podrán circular parrilleros en moto de la Fuerza Pública, escoltas, personal de seguridad privada, motos que sirvan para el transporte de personas en condición de discapacidad, que presten servicio de enseñanza o para personas jurídicas que brinden asistencia de ‘conductor elegido’.

“Esta es una gran estrategia que nos permite no solo mitigar los eventos de hurto, sino garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos”, expresó el coronel Jairo Baquero, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre la conveniencia de la disposición.

Según el Distrito, quienes no acaten la medida serán multados. Además, la motocicleta podría ser inmovilizada, según lo dispuesto por el Código Nacional de Tránsito. En esta ocasión, la restricción incluirá a hombres y mujeres mayores de 14 años.



Ante esta situación, Andrés Mendoza, líder del gremio de las motos en Bogotá, considera que esta medida no está mal, pero que no por eso deja de afectar a los motociclistas que pagan impuestos y trabajan con este vehículo. “Me parece prudente, el problema es que hay personas que no tienen la moto solo para divertirse, sino que viven de ella. No es ni buena ni mala idea; es decir, entiendo la necesidad, la cuestión es que activa un sector económico, pero afecta a otro. Personalmente, hubiera preferido algo más sectorizado o por horarios; por ejemplo, que la restricción se empezara a aplicar desde las seis de la tarde. Esto, para que las personas que usan su moto para trabajar tuvieran más tiempo pensar en un plan B”, indicó.



Otros, por su parte, están en contra de la restricción del parrillero. “Nosotros como motociclistas nos vemos afectados por estas medidas debido a que se está afectando un medio de movilidad, no a la delincuencia. Estamos de acuerdo en que hay que combatir la delincuencia y que estas son medidas que alegrarán a la ciudadanía, pero que afectan a muchos compañeros que se mueven en motocicleta”, le dijo Miguel Forero, presidente de SOS Moto Cultura, a Citytv.



A su vez, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos y analista de temas de Bogotá, cuestionó la efectividad de la medida en términos de seguridad. “Prohibir el parrillero no tendrá mayor impacto en la reducción del hurto a personas. En 7 de cada 10 hurtos perpetrados en vía pública, el agresor se movilizaba a pie”, aseguró.

Reforzarán la seguridad

En términos de disponibilidad policial, habrá 17.000 uniformados en toda la ciudad durante el fin de semana de Halloween; además, a ellos se sumarán 2.023 hombres de refuerzo de la Dirección General de la Policía. Asimismo, la Secretaría de Seguridad anunció que habrá personal de la entidad disponible durante todo el fin de semana.



“Con las alcaldías locales, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno, creamos un dispositivo que incluye 62 grupos con 320 gestores en 112 puntos que hemos identificado de aglomeración, de espacios de entretenimiento o de concentración donde estaremos al tanto del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero también de inspecciones para evitar la comercialización de licor adulterado”, explicó el subsecretario de Seguridad, Justicia y Convivencia, Andrés Nieto.

EL TIEMPO