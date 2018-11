Prohiben en Soacha el tránsito de parrillero hombre en motocicleta

La Policía de Cundinamarca anunció las medidas de seguridad que se ejecutarán en los municipios del departamento en la época de Navidad. Una de las acciones de las autoridades para combatir el crimen en Soacha es la prohibición al tránsito de parrillero hombre, de 9 de la noche a 5 de la mañana, desde el próximo viernes 30 de noviembre hasta mediados de enero.

Además, durante la época decembrina, habrá 150 policías más en este municipio vecino de Bogotá. Según explicaron en la Policía de Cundinamarca, cerca de 2.800 uniformados estarán dispuestos en los 116 municipios del departamento, en un despliegue de controles en los corredores viales.



"Se ha dispuesto, además, todo un plan de patrullaje de los cuadrantes junto a la

articulación con la red cívica de los municipios para garantizar que la delincuencia

no haga de las suyas en las residencias en ausencia de sus habitantes, así como de

las fincas turísticas que son blanco de la delincuencia", señalaron las autoridades.



La Policía de Cundinamarca además envió recomendaciones para celebrar en paz y con tolerancia; no excederse en el consumo de alcohol, no manipular pólvora, que está prohibida, ser precavidos a la hora de comprar licor y al retirar el dinero de las primas navideñas.



BOGOTÁ