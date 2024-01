Prográmese con la fiesta de Reyes Magos y Epifanía en La Candelaria

Como es tradicional, del 6 al 8 de enero vuelve a la localidad de La Candelaria, al barrio Egipto, la fiesta de Reyes Magos y Epifanía que lleva más de un siglo de tradición. Habrá actividades deportivas y culturales.



La Fiesta de Reyes Magos y Epifanía además de ser una experiencia cultural, es un escenario para nuevos talentos y expresiones artísticas. Este año, se contará con la participación de artistas nacionales e internacionales como Adriana Botina, Banda

Parranda, Bonny Cepeda y artistas candelarios.



Además, se llevará a cabo la liturgia y la celebración de la eucaristía por el Día de los

Reyes Magos en la Iglesia Nuestra Señora de Egipto.



La celebración estará acompañada de juegos tradicionales como tejo, rana, carrera de encostalados, el torneo de banquitas, entre otros.



Asimismo, se llevará a cabo el tradicional ‘Concurso de Reyecitos’ que premiará al niño y niña mejor vestidos con materiales reciclados.



La Alcaldía Local de Las Candelaria invita a todos los ciudadanos a participar activamente, disfrutar de la cultura bogotana y sumarse a esta fiesta centenaria que celebra la diversidad y el patrimonio de esa localidad.



Programación

Sábado 6 de enero



9 a. m. Carrera de encostalados e inscripciones a juegos tradicionales

10 a. m. Desarrollo de los juegos tradicionales

11 a. m. Presentación de artistas: Chacón 91

12 p. m. Saúl David

12:50 p. m. Tres Pasos

1:40 p. m. Yandro Rivera

2:30 p. m. Plomósfera

3:20 p. m. Brayan Sánchez

4:30 p. m. Kevin Pabón

5:45 p. m. Andreina Vallenata

7 p. m. Adriana Bottina

Domingo 7 de enero



9 a. m. Inscripciones a juegos tradicionales

11 a. m. Torneo de banquitas

12 a. m. Eucaristía al aire libre

1 p. m. Auto sacramental

2 p. m. Presentación de artistas: Grupo Artístico Mevanawi

2:50 p. m. Mauricio Milagros

3:40 p. m. Dark Flame

4:30 p. m. Psique Rap & Groove Station

5:20 p. m. Marcos El Bohemio

6:10 p. m. Penchy Castro

7 p. m. Mateo Castro



Lunes 8 de enero



9 a. m. Franja deportiva

11 a. m. Actividades recreodeportivas

12 a. m. Concurso de Reyecitos

1 p. m. Presentación de artistas: Sin Ausencia

2 p. m. King Kong Five

3 p. m. José Fernando Porras

3:50 p. m. Martín Yerbabuena

5:20 p. m. Breiner Gaster

6:30 p. m. Beso De Negra

7:10 p. m. Banda Parranda

8 p. m. Bonny Cepeda

Recomendaciones

• Prohibido el porte e ingreso de armas de fuego, traumáticas y cortopunzantes.



• No ingresar cinturones de chapa y hebilla, sombrillas, bicicletas o cualquier medio de transporte alternativo.



• No estar bajo el efecto de sustancias alucinógenas o en estado de embriaguez, así

como el consumo y venta de licor durante el desarrollo de la fiesta.



• Se restringe el ingreso de coches para bebés después de las 4 p. m.



• Los animales de compañía deberán ingresar al evento con traílla, correa y bozal.



• Cuidar los objetos personales.



• No asistir en estado avanzado de embarazo.



• Vestir ropa cómoda.

