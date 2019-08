Así será el primer fin de semana del Festival de Verano 2019

A Bogotá llega la edición número 23 del Festival de Verano y el primer fin de semana está recargado de actividades recreativas y culturales. A continuación, podrá encontrar la agenda completa del primer fin de semana.

Sábado 3 de agosto

Parque Simón Bolívar (calle 63 con carrera 60)

Travesía Bicentenaria: recorrido de bicicleta ¿ de 130 kilómetros (no competitivo), entre el parque Simón Bolívar y el puente de Boyacá. Inscríbase previamente a través de la página web www.idrd.gov.co., debe ser mayor de 18 años, tener una bicicleta en buen estado y portar casco. Cupo para 2.000 personas.

Hora: de 6 a. m. a 1 p. m.

Lugar: zona C del parque



Megagranja de verano: debutan las nueve estaciones con animales para que todos los bogotanos disfruten de una muestra con las especies que habitan una finca: cerdos, gallinas, conejos, curíes, terneros, ponis y llamas.

Hora: de 9 a. m. a 5 p. m.

Lugar: zona D del parque



Gimnasio de verano: clases y rutina en máquinas con expertos.

Hora: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Lugar: zona A del parque



Caminata Ecológica: recorrido guiado por senderos del parque. La entrada al parqueadero será por la carrera 60.

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: zona A B C y D



Reto aventura: talleres de conocimiento sobre los campamentos y sus técnicas.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona C



Muestra de fuerzas militares: conozca equipos, emblemas y armas de las fuerzas militares de Colombia.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m

Lugar: zonas A y B



Carnaval habilidades y sentido: sensibilización sobre las diferentes discapacidades.

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: zona D



Verano bubble: actividad deportiva con esferas gigantes.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m

Lugar: zona C





Festival gastronómico: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y platos típicos de las plazas de mercado.

Hora: 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona B



Reto de guerreros: pista de obstáculos en bici para mayores de 18 años. Inscripción previa a través de la plataforma digital www.idrd.gov.co

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona D



Esquí de verano 'mi primera clase': actividad para niños entre 8 y 15 años.

Hora: 9:00 a.m a 4:00 p.m.

Lugar: zona A

Parque de los Novios (calle 63 con 36A)

Gimnasio de verano: clases y rutina en máquinas con expertos.

Hora: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

​

Mundo magick: esta atracción tiene diversos inflables y módulos de temáticas como el polo norte, la Edad Media, nave espacial, cine domo, salto al vacío y pista de hielo.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Fundación Gilberto Alzate Avendaño (carrera 3 n.° 10 - 27)

Programación artística 'pet friendly': concierto y visitas guiadas para público

acompañado de su mascota.

Hora: 10:30 a.m. a 1:00 p.m.

Unidad Deportiva El Salitre (calle 63 con av. 68)

Festival infantil de béisbol: torneo sub 12 con las mejores novenas de Bogotá.

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Diamante de béisbol



Expofest: exhibición de skateboarding, BMX, jugger, bicipolo, parkour, street workout, fútbol freestyle y slackline

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Palacio de los Deportes (calle 63 con av. 60)

Boxeo en acción: el internacional Alexander Brand se despide de los cuadriláteros.

Hora: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Jardín Botánico (calle 63 n.° 68 - 95)

Avistamiento de aves: recorridos guiados para conocer especies y sus hábitos.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



'Sácale jugo a la bicicleta': si pedalea una cicla estática, obtiene una bebida.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona agroecológica

Parque Recreodeportivo El Salitre (carrera. 60 n.° 63 - 65)

Desafío de billar: torneo y exhibición de carambolas y precisión con deportistas expertos.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: coliseo

Plaza Santamaría (carrera 6 n.° 26 - 50)

Fitness de verano: sesiones dirigidas de actividad física.

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m

Biblioteca Virgilio Barco (calle 63 con av. 60)

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años.

Hora: 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (calle 63 n.° 59A - 06)

Final union e-gammers de Colombia: encuentro con expertos en videojuegos.

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: salón principal

Domingo 4 de agosto

Parque Simón Bolívar (calle 63 con carrera 60)

Mega granja de verano: nueve estaciones con ponys, conejos, cerdos, terneros, camuros y llamas.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona D



Gimnasio de verano: clases y rutina en máquinas con expertos.

Hora: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Lugar: zona A



Caminata ecológica: recorrido guiado por senderos del parque. La entrada al parqueadero será por la carrera 60.

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar: zona A B C y D



Reto aventura: talleres de conocimiento sobre los campamentos y sus técnicas.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona C



Muestra de fuerzas militares: conozca equipos, emblemas y armas de las fuerzas militares de Colombia.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m

Lugar: zonas A y B



Carnaval habilidades y sentido: sensibilización sobre las diferentes discapacidades.

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: zona D



Verano bubble: actividad deportiva con esferas gigantes.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m

Lugar: zona C



Festival gastronómico: aeróbicos, grupos artísticos, concursos y platos típicos de las plazas de mercado.

Hora: 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona B



Reto de guerreros: pista de obstáculos en bici para mayores de 18 años. Inscripción previa a través de la plataforma digital www.idrd.gov.co

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona D



TriBogotá: observe a los 'Iron Man' en competencia de triatlón en diferentes distancias y categorías.

Hora: 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar: zona D



Concierto de apertura: la puesta en escena con entrada gratuita estará conformada por 13 artistas, entre ellos Jorge Celedón, Jessi Uribe, Maia, Rafael Santos y Ana del Castillo.

Hora: ingreso desde la 1 p. m.

Lugar: plaza de eventos del parque

Parque de los Novios (calle 63 con 36A)

Gimnasio de verano: clases y rutina en máquinas con expertos.

Hora: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

​

Mundo magick: esta atracción tiene diversos inflables y módulos de temáticas como el polo norte, la Edad Media, nave espacial, cine domo, salto al vacío y pista de hielo.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Biblioteca Virgilio Barco (calle 63 con av. 60)

Ludoteca de verano: diversión y entretenimiento para menores de 6 años.

Hora: 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Parque El Tunal (calle 48B sur n.° 22A - 70)

Capital crit: competencia ciclística para mayores de 18 años. Inscríbase a través de www.idrd.gov.co. Cupos limitados.

Hora: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Unidad Deportiva El Salitre (calle 63 con av. 68)

Festival infantil de béisbol: torneo sub 12 con las mejores novenas de Bogotá.

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Diamante de béisbol



Expofest: exhibición de skateboarding, BMX, jugger, bicipolo, parkour, street workout, fútbol freestyle y slackline

Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (calle 63 n.° 59A - 06)

Final union e-gammers de Colombia: encuentro con expertos en videojuegos.

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: salón principal

Jardín Botánico (calle 63 n.° 68 - 95)

Picnic literario

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



'Sácale jugo a la bicicleta': si pedalea una cicla estática, obtiene una bebida.

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: zona agroecológica

Plaza Santamaría (carrera 6 n.° 26 - 50)

Fitness de verano: sesiones dirigidas de actividad física.

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m

Cayetano Cañizares (carrera 80 n.° 40B - 21 sur)

Campeonato nacional fútbol sala: torneo sub 20 masculino con la presencia de diez

delegaciones.

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.



BOGOTÁ