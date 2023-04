Este fin de semana, 1 y 2 de abril, será la antesala de una variada y completa oferta de actividades y planes para disfrutar y compartir en familia durante la Semana Santa. Para comenzar, y tal como ocurre los primeros fines de semana de cada mes, el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizarán la versión número 19 de la jornada “Bogotá es mi Huerta”, Mercados Campesinos Agroecológicos, una iniciativa que promueve el tejido social, la seguridad alimentaria y el intercambio de saberes.



Mercados Campesinos en el JBB Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá.

Desde las 9:00 a.m. y hasta las 3:00 de la tarde 30 expositores estarán en la plazoleta principal del JBB ofreciendo productos como hortalizas, plantas medicinales, frutas, jaleas naturales, abonos, semillas, jugos, lácteos, amasijos, arepas, entre otros.



La versión número 19 de los Mercados Campesinos Agroecológicos ‘Bogotá es mi Huerta’ tendrá la temática ‘Cuidemos la casa, cuidemos la tierra’, por lo cual el compostaje, los abonos orgánicos y la propagación de semillas y plántulas serán los grandes protagonistas.



El día sábado 1 de abril se realizará un taller para la preparación de jabón ecológico a partir de aceites usados y el Domingo de Ramos, quienes visiten el mercado campesino y realicen compras por más de $30.000 recibirán una hermosa planta.



“Contaremos con productos como compost, abonos orgánicos, plántulas, plantas, materas y semillas, es decir todo lo que se necesita para tener reverdecido nuestro hogar, es decir el planeta Tierra”, resaltó la directora del Jardín Botánico, Martha Liliana Perdomo Ramírez.

Niños podrán disfrutar de la naturaleza que hay en el JBB Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá.

En esta cita con el campo participarán 14 huerteras y huerteros de las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Engativá, Fontibón, Los Mártires, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito y Usme, quienes llevarán hortalizas, plantas medicinales, frutas y productos transformados de sus huertas.



La Secretaría de Desarrollo Económico estará presente con 12 productoras y productores, quienes venderán alimentos procesados como jaleas naturales, jugos, lácteos, amasijos, fresas con crema, chocolate, arepas, entre otros.



Este encuentro con el campo también contará con la presencia de cuatro emprendedores locales que ofrecerán productos como aceites con esencias naturales, empanadas y quinoa en grano.



Varias ‘Mujeres que Reverdecen’ que estuvieron vinculadas voluntariamente al JBB estarán presentes este fin de semana con jaleas, vinagretas, velas y jabones, emprendimientos ambientales que crearon durante el programa.

Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá.

Los días 3, 4 y 5 de abril, el Jardín Botánico permanecerá abierto al público en sus horarios habituales de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El jueves 6 (Jueves Santo), viernes 7 (Viernes Santo) y el sábado y domingo los visitantes podrán disfrutar de sus espacios desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.



Actividades como recorridos, jornadas de educación como “Pequeños Viajeros” y talleres para grandes y chicos estarán disponibles para que la visita al Jardín Botánico de Bogotá se convierta en la oportunidad imperdible de las familias en esta Semana Mayor.



El Jardín Botánico es el plan perfecto para nacionales y extranjeros que quieran hacer de este receso un reencuentro con la naturaleza, rodeados de la silenciosa belleza de escenarios como La Cascada, el Lago, La Rosaleda y el Palmeto, entre otros, o hacer memorables selfies en la gigantografía Marca Ciudad, que permitirá un recuerdo grato de su visita a uno de los lugares más hermosos, seguros y agradables en el corazón de la Bogotá.

Recordatorio

Horarios:

Lunes a miércoles 8:00 a.m a 5:00 p.m,

Jueves Santo: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes Santo: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado y domingo: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Precios de la boletería: (Ingreso al Jardín)

• Niños menores de 5 años y adultos mayores de 62 años no pagan

Nacionales y extranjeros $5.000



Precios de la boletería: (Ingreso al Tropicario)

Nacionales $5.000

Extranjeros: $10.000



• El Ingreso a los mercados campesinos es abierto y gratuito

• Se recuerda que en el Jardín Botánico de Bogotá no está permitido el ingreso de mascotas.

• Se recomienda a los visitantes tener en cuenta los pronósticos del clima para la Semana Santa, portando prendas que permitan resguardarse de la lluvia y el frío.

• El Jardín Botánico no cuenta con parqueadero. Este servicio deberá ser asumido a costo de los visitantes en los sitios aledaños que lo prestan

• El Jardín Botánico cuenta con servicio de bici parqueadero con capacidad hasta para 300 bicicletas.

REDACCIÓN BOGOTÁ.