Prográmese con la quinta edición del Festival Internacional Planet On

Este Festival Internacional de Cine, especializado en contenidos ambientales que se realiza cada dos años en Bogotá desde 2013, fue ganador del Programa Distrital de Apoyos Concertados en 2020, y estará realizando funciones y otras actividades del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Le puede interesar: ¡Qué ternura!: Pequeño oso de anteojos juega entre frailejones

El Festival en su quinta edición incluye películas para todo público, shows musicales basados en los sonidos de la naturaleza a cargo de productores de música electrónica reconocidos como Simón Mejía, integrante de Bomba Estéreo, y conversaciones con grandes personajes del cine.

En los paneles de Planet On se realizarán entrevistas con grandes invitados como la científica Jane Godall, la productora Anita Rehoff, el documentalista Viktos Kossakovsky, la artista visual Amparo Garrido, el activista ambiental Paul Watson, entre otras 10 personalidades vinculadas al activismo ambienta desde diferentes sectores, que hablarán sobre cómo generar un impacto positivo en el planeta.

También: ¿Cómo saber si soy beneficiario del ingreso mínimo garantizado, en Bogotá?

Entre las películas y cortometrajes ofrecidos en la Franja Last Planet están:



-Rompiendo su Silencio: Las Mujeres de la Primera Línea Contra la Caza Furtiva

-La Morsa y el Denunciante

-Queridos Niños del Futuro

-El Silencio Que Queda

-Green Blood

-WATSON

-Gozques

-GUNDA

Franja Future Planet:

-Dominion

-Yo Soy Greta

-Wolfwalkers

-Jane Goodall: El Legado

-Jugando con Tiburones

Lea: Cinco joyas del ecoturismo cerca de Bogotá

Franja Small Planet:

-Oasis

-Líquenes

-La Belleza

-Kapaemahu

-Cielo Eléctrico

-El Final de la Línea

-El Caracol y la Ballena

-Una Palabra: Sawalmen

Otro: En la jugada por Bogotá, el reality que se tomó los barrios de la capital

También se realizarán conversatorios vía streamming con diferentes invitados y expertos en el tema ambiental.



-Watson. Conversación entre Paul Watson y Pirry.



-Rompiendo su silencio. Conversación entre Kerry David, Nomusa y Pirry.



-Green Blood. Conversación entre Jules Giraudat y Santiago Rivas, presentador.



-Dear Future Children. Conversación entre Franz y Carolina Guerra, actriz y activista.



-Stray. Conversación entre Elizabeth Lo y Jimena Hoyos, miembro de la Fundación Gozques.



-The Walrus and the Whistleblower. Conversación entre Bibeau y la presentadora Mónica Fonseca.



-Janne Goodall: El Legado. Conversación entre Jane Goodall y Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.



-Jugando con tiburones. Conversación entre Valerie Taylor, quien es pionera en el mundo marino, conservacionista, fotógrafa y cineasta premiada; Bettina Dalton; Sally Aitken; Mónica Fonseca y Sofía Gómez, deportista de apnea.

Además: ¿Qué documentos necesito para entrar al estadio El Campín, de Bogotá?

Todo este repertorio de actividades y escenarios de interacción se desarrollarán a través de funciones presenciales y vía streaming en Bogotá y Medellín. Puede adquirir sus boletas aquí.

EL TIEMPO