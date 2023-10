Programación de vacaciones recreativas en semana de receso en la Cinemateca de Bogotá

La Cinemateca de Bogotá, a través de su programa Vive la Cinemateca, tiene preparada una semana de diversión y aprendizaje durante la semana de receso de octubre.



Desde el martes 10 hasta el sábado 14 de octubre de 2023, se llevarán a cabo una serie de actividades diseñadas para disfrutar, aprender y explorar el mundo del cine y las artes audiovisuales.

El programa va dirigido para niños, niñas y jóvenes entre las edades de seis a 17 años, en compañía de sus familias.



Esta iniciativa ofrece una emocionante agenda de eventos. Los participantes podrán tomar diferentes talleres creativos, desafíos, y experiencias sonoras y visuales.

Uno de los puntos culminantes de estas vacaciones recreativas es el evento Tómate la Cinemateca que se realizará el próximo 14 de octubre del 2023. Esta maratón de actividades en un solo día promete ser una experiencia llena de entretenimiento y aprendizaje.

Talleres

La magia de la animación hecha con las manos

​

- Valor: $ 27.000.

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Labs 1.

- Fecha: jueves 12 y viernes 13 de octubre.

​- Hora: 9 a.m. a 12:00 m.

- Duración: dos sesiones de 3 horas cada uno (6 horas).

Creando Realidad Virtual

- Valor: $ 40.500

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Salón Audiovisual.

- Fecha: miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de octubre.

​- Hora: 2 p. m. a 5 p. m.

- Duración: 3 sesiones de 3 horas cada uno (9 horas).

Descubriendo el audiovisual más visual

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Labs 2.

- Fecha: jueves 12 y viernes 13 de octubre.

​- Hora: 9 a.m. a 12:00 m.

- Duración: dos sesiones de 3 horas cada uno (6 horas).

- Formulario con previa inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQfDueUarp74uXomQtI8NgMS-e9x7MSYyiUP0JITsod0uV0w/viewform

Un encuentro con el movimiento, la animación y la narración.



- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala de visualización - Objetoteca.

- Fecha: martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de octubre.

​- Hora: 9 a.m. a 12:00 m.

- Duración: 4 sesiones de 3 horas cada uno (12 horas).

- Formulario con previa inscripción: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1INYi-SuJsU2gnJ1e_eHH0yHW1XzOfbgc8V-Zc3I9gIA/edit?usp=drive_web

Taller: transforma la web con código

- Valor: $ 27.000

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Salón Audiovisual.

- Fecha: miércoles 11 y jueves 12 de octubre.

​- Hora: 9 a.m. a 12:00 m.

- Duración: 2 sesiones de 3 horas cada una (6 horas).

Taller: imágenes que se mueven

- Valor: $ 27.000

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Salón Audiovisual.

- Fecha: viernes 13 y sábado 14 de octubre.

​- Hora: 9 a.m. a 12:00 m.

- Duración: 2 sesiones de 3 horas cada una (6 horas).

Película 'La Puerta Secreta'

Funciones:



- Martes 10 - 11:30 a. m. - Sala 3



- Jueves 12 - 11:30 a. m. - Sala 3



- Sábado 14 - 2 p. m. - Sala 3

Película 'Los Super Descendientes'

- Miércoles 11 - 11:30 a.m. - Sala 3



- Viernes 13 - 11:30 a.m. - Sala 3



- Sábado 14 - 11 a.m. - Sala 3

Experiencia artística Espectro

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala Rayito.

- Fecha: martes 10 y miércoles 11 de octubre.

​- Hora: De 10 a.m. a 11 a.m. De 11 a. m a 12 m. - De 2 p.m. a 3 p.m.

- Duración: 3 jornadas de 1 hora cada una.

Actividades Tómate la Cinemateca

La juguetería: teatro de sombras

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Objetoteca BECMA.

​- Hora: 10 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 4 p.m.

- Entrada libre con previa inscripción: ​https://forms.gle/KE4qZEc6iYLbAZ4U9

Mini Picnic Literario

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Hall Primer piso.

​- Hora: 11 a. m a 4 p. m.

- Entrada libre.

Juega y experimenta en realidad virtual



- Lugar: Coworking.

​- Hora: 9 a.m. a 1 p.m. - 3 p.m. a 5 p.m.

- Entrada libre.

Maquillaje: estaciones de fantasía

- Lugar: Hall Salas 2 y 3 - Terraza.

​- Hora: 9 a.m. a 12 a.m. - 2 p.m. a 4 p.m.

- Entrada libre.

Taller Fábrica de extraterrestres

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Laboratorio 1.

​- Hora: 10 a.m. a 10:40 a.m. - 11 a.m. a 11: 40 a.m. - 2 p.m. a 2:40 p.m. - 3 p.m a 3:40 p.m.

- Entrada libre.

Obra de teatro Diatripo

- Lugar: Sala Capital

​- Hora: 11 a. m.

- Entrada libre con boleta en taquilla.

Proyección en domo - contenidos audiovisuales inmersivos

- Lugar: Hall Sala Capital.

​- Hora: 10 a.m. a 2 p.m. - 3 p. m a 5 p.m.

- Entrada libre.

Tu Rockcito: Un Trío Espantoso

- Lugar: Sala Capital.

​- Hora: 2 p.m.

- Actividad sin costo

Teatro de Juguete: Zorro

- Lugar: Sala Capital.

​- Hora: 5 p.m.

- Actividad sin costo

El insecto dorado de la marquesa

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala Rayito.

​- Hora: 10 a.m. a 11 a.m. - 11 a. m a 12:00 m. - 2 p.m. a 3 p. m.

- Entrada libre.

Sancocho, el perro criollo

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Salón Lab 2.

​- Hora: 2 p.m. a 3 p.m. - 3:30 p. m a 4:30 p.m.

- Entrada libre.

Mucho Nicho Nacha

- Lugar: Cinemateca de Bogotá - Calle Museo.

​- Hora: 10 a.m. hasta 4 p.m.

- Entrada libre.

DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO