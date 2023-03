Previo al inicio de la Semana Mayor, un equipo insterinstitucional ha ido realizando diferentes visitas al sendero de Monserrate, Sendero del Águila y el punto de las Marraneras hasta llegar al Parque Nacional. Esto con el fin de identificar los puntos que requieren refuerzo de personal para evitar que se presente el extravío de personas que suben al santuario.



(Lea también: Vendaval en Villeta deja sin techos a viviendas y colegios del municipio)

Facebook Twitter Linkedin

La iglesia del Señor Caído es hoy uno de los lugares más visitados por turistas en Bogotá. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

La Alcaldía de Santa Fe anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanentes, tanto en Guadalupe como en Monserrate, que contarán con la participación de la Alcaldía de Santa Fe, IDIGER, IDRD, Bomberos de Bogotá, Policía, Defensa Civil, entre otras instituciones.



Este PMU tiene el propósito de realizar un monitoreo constante a las aglomeraciones de las personas que visiten el santuario en Semana Santa. Además, se contará con personal de la Policía Metropolitana para velar por la seguridad de los asistentes.

Facebook Twitter Linkedin

Se estima que al santuario del Señor de Monserrate lleguen unos 60.000 visitantes por día. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

Monserrate, es uno de los lugares de peregrinación multitudinaria que puede llegar a recibir hasta 35.000 personas un viernes santo, ya que es uno de los lugares más importantes para lo creyentes de la eligión católica, pues, el Papa pio XII consideró el templo como basílica menor en 1956.



Dado al alto número de personas que se concentraran en la localidad, el alcalde local, Diego Fernando Herrera, le recomienda a la ciudadanía que "no descuiden sus objetos personales, mantenerse hidratado, no perder de vista a lo menores, no tomar senderos alternos para evitar extraviarse, no acudir con animales de compañía y usar calzado y ropa cómoda".

Programación del 2 al 9 de abril

Domingo de ramos y la pasión del señor:

Se hará una conmemoración de la entrada del Señor Jesús en Jerusalén. La eucaristía se hará a las 6:30 a. m. - 8:00 a. m. - 9:30 a. m. - 11: 00 a. m. - 12:30 p. m. - 2:30 p. m. y 4:00 p. m.



Lunes Santo: Eucaristía a las: 10:00 a. m. - 12:00 m. - 2:00 p. m.



Martes Santo: Eucaristía a las 12:00 m. - 2:00 p. m. - 4:00 p. m.



Miércoles Santo: Eucaristía a las 10:00 a. m. - 12:00 m. - 2:00 p. m.



Jueves Santo:

Eucaristía por los enfermos: a las 7:00 a. m. - 8:30 a. m. - 10:00 a. m. - 11:30 a. m. - 1:00 p. m.

Eucaristía solemne (Lavatorio de los pies y mandamiento del amor): a las 3:00 p. m.

Adoración eucaristíca en el monumento: 4:30 p. m.

Cierre de la basílica: 7:00 p. m.



Viernes Santo:

Apertura de la basílica: 4:30 am.

Celebración litúrgica: 5:00 a. m. - 6:15 a. m. - 7:30 a. m. - 8:45 a. m. - 10:00 a. m. - 11:15 a. m. - 12:30 p. m. - 3:00 p. m.

Cierre de la basílica: 7:00 p. m.



Sábado Santo:

Los siete dolores de la Virgen María: 8:00 a. m. - 9:30 a. m. - 11:00 a. m. - 12:30 p. m.

Vigilia pascual: 6:00 p. m.



Domingo de pascua:

Eucaristía: 6:30 a. m. - 8:00 a. m. - 9:30 a. m. - 11:00 a. m. - 12:30 p. m. - 2:30 p. m. - 4:00 p. m.

REDACCIÓN BOGOTÁ.