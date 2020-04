Prográmese en Semana Santa con EL TIEMPO y Citytv

Los feligreses en esta histórica Semana Santa, en la cual no se verán procesiones ni concentraciones en los templos religiosos, podrá participar desde sus casas de las celebraciones católicas. EL TIEMPO y el canal Citytv han preparado diferentes contenidos para cada uno de los días santos.



Actualmente, cerca de 450 parroquias y 1.000 templos de la ciudad están cerrados, por el aislamiento nacional declarado por el riesgo de contagio con covid-19.

Por eso el llamado de la Iglesia católica a contribuir con disciplina social y a respetar la cuarentena en sus hogares. “La religión no puede ser un pretexto para que salgamos a la calle, no constituye ninguna falta, ni ningún pecado no ir a las iglesias en esta época”, asegura el sacerdote Rafael de Brigard, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá.



En EL TIEMPO.COM, los feligreses podrán ver la transmisión en directo de las eucaristías desde la catedral de Popayán del Jueves Santo, con la celebración del lavatorio de los pies y la última cena; el Viernes Santo, con la adoración a la santa cruz y la pasión y muerte de Jesús, y del Domingo de Resurrección.



Citytv, por su parte, presentará entre el 9 y el 11 de abril una parrilla televisiva que contiene series y películas relacionadas con pasajes bíblicos.

Programación de Citytv en los días santos

Jueves Santo

7:30 a. m. Episodio 1 y 2. Los secretos del vaticano 9:30 a. m. Película Tomás 1 p. m. La sagrada familia 4:30 p. m. San Pedro 9 p. m. Parte I Llámame Francisco

Viernes Santo

7:30 a. m. Episodio 3 y 4. Los secretos del Vaticano 9:30 a. m. Judas 1 p. m. Jesús de Nazaret 9 p. m. Parte II. Llámame Francisco

Sábado Santo

1 p. m. Episodio 5. Los secretos del Vaticano 4:30 p. m. La sagrada familia.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET