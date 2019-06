Contratista del programa Habitarte sigue incumpliendo con proyecto

Dos contratos de embellecimiento de fachadas y transformación de territorios están en trámite de proceso de presunto incumplimiento por afectar el desarrollo, en los cronogramas establecidos, del proyecto Habitarte de la Secretaría de Hábitat en varios barrios de las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Chapinero.



Se trata de los contratos N°484 y 485 de 2018 que fueron adjudicados al Consorcio Estrategia Social 2018 por una suma cercana a los 8 mil millones de pesos. Hasta el momento, se registran tres prórrogas del contrato.

El caso ha sido denunciado por el Concejal José David Castellanos, quien ha hecho seguimiento al contratista y a los proyectos que han tenido retrasos en su entrega, demoras en el pago de empleados y falta de insumos suficientes para trabajar.

Incluso, Castellanos ha asegurado que una de las cuatro empresas que integra el consorcio ya ha tenido problemas similares. "Una de ellas es Valco Constructores S.A.S. -donde el representante legal es el señor MARIO VALDERRAMA CORDERO- una firma que en el departamento de Santander ha resultado investigada por mala planeación en proyectos, generando en su mayoría, adiciones y prorrogas injustificadas para cumplir con el objeto contractual", expone el Concejal en un documento resumen de la investigación.



A esto, la Secretaría de Hábitat respondió que al momento de hacer el proceso de contratación, se evidencio que los requisitos exigidos se cumplían:



"El contratista cumplía con los requerimientos exigidos por la ley y fue elegido por ser el ofertante con menor cuantía y con mayor área de intervención. Es preciso mencionar que las certificaciones aportadas para el personal mínimo cumplieron con los requisitos solicitados, incluso la ley autoriza casos como el vínculo entre MARIO VALDERRAMA CORDERO y el consorcio que representa el señor FERNANDO VALDERRAMA. Al respecto, es importante reiterar que no existe una restricción legal

para emitir certificación de este tipo. Ese documento no aportaba calificaciones en el

proceso".



Sin embargo, es cierto que los retrasos e incumplimientos han sucedido. EL TIEMPO, le consultó el tema a Guillermo Herrera Castaño, Secretario de Hábitat, quien aseguró que "esos dos contratos han tenidos prórrogas que en su momento fueron avalados por la interventoría. Es decir que hubo razones técnicas que dieron lugar a eso. Recuerdo que las lluvias y los insumos tuvieron algo que ver con eso. Sí han habido atrasos, algunos injustificados. Y el más molesto soy yo".



La Secretaría de Hábitat aseguró este jueves que estos son contratos sin anticipos y que a la fecha solo se ha desembolasado al contratista 2.700 millones de pesos, "por lo que dicho retraso no ha representado pérdida de recursos públicos". Aclaró también que los retrasos le han significado obligaciones al contratista, como el cubrimiento de sobrecostos.

Los contratos

Los contratos 484 y 485 cubrían la intervenciones en los barrios Triunfo Sur, Manitas, Urbanización Villa Gloria y Manitas II de la localidad de Ciudad Bolívar; los sectores de Río de Janeiro y Las Colinasen Rafael Uribe Uribe; y Pardo Rubio en Chapinero.



La fecha de inicio de los contratos fue el 22 de junio de 2018 y, según los contratos de obra, el plazo de entrega era el 31 de octubre de ese año. Sin embargo, hubo suspensiones y prórrogas hasta el primer semestre de 2019.



Incluso, hubo un proceso sancionatorio en curso, con argumentos y pruebas de la interventoría que, finalmente, fue culminado y archivado por la Secretaría de Hábitat a través de la resolución 673 de octubre de 2018 "dada la improcedencia de imponer una multa por haberse superado las circunstancias de hecho y derecho". La entidad aseguró también que tomaría medidas para el "cabal cumplimiento de los contratos".



Estas son las dos multas pedidas en su momento:

Por si fuera poco, trabajadores le dijeron al concejal que el contratista tuvo retrasos en los pagos de sus honorarios y que, en repetidas ocasiones, les faltó con los insumos de trabajo.



"Sí hubo atrasos en territorio estuvieron relacionados con el incumplimiento de insumos por parte del consorcio. De mi bolsillo llevé materiales básicos de oficina para que el equipo pudiera trabajar", dijo uno de ellos, que se desempeñaba como coordinador social del proyecto por prestación de servicios.



"Nunca fue posible tener completo el recurso humano porque los bajos honorarios y las largas jornadas hacia que se fueran. Tuvimos que trabajar con nuestros propios recursos para poder ejecutar a plenitud las funciones y las actividades. Perdimos credibilidad con la comunidad porque las pinturas debían llegar en septiembre y llegaron hasta diciembre", denunció otra coordinadora social.

Lo que responde hábitat