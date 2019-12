El llamado al diálogo que hacen 576 profesores a líderes y gobierno

Académicos e investigadores de las universidades del país firmaron una carta en la que señalan que "el país requiere un cambio estructural que siente las bases para el desarrollo enfocado en la equidad".

Los 576 profesores se suman a la búsqueda de construir soluciones de fondo a partir del diálogo constructivo.



"Corresponde a los líderes políticos, empezando por el gobierno, reconocer estos

problemas y errores y trabajar constructiva, diligente y armónicamente para su solución", señala el documento en el que hacen el llamado al Gobierno Nacional, a los grupos de estudiantes y de la sociedad civil.



Los puntos claves de la carta son: rectificar el rumbo, respetar los derechos humanos y la protesta pacífica, proteger la vida, cuidar lo público al protestar, estar dispuestos a deliberar y llegar a acuerdos, mantener el diálogo e incluir a todos los actores relevantes, informarse e informar bien y hacer propuestas concretas de corto y mediano plazo.

EL PAÍS REQUIERE UN CAMBIO ESTRUCTURAL QUE SIENTE LAS BASES PARA

EL DESARROLLO ENFOCADO EN LA EQUIDAD



COMUNICADO DE PROFESORAS Y PROFESORES UNIVERSITARIOS AL GOBIERNO

NACIONAL, A LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE SE

ESTÁN MANIFESTANDO



Bogotá, diciembre 2 de 2019. El país requiere un cambio estructural que siente las bases para el desarrollo enfocado en la equidad. Construir soluciones de fondo requiere de un diálogo constructivo, al cual los académicos e investigadores abajo firmantes queremos aportar.

Interpretamos que las históricas movilizaciones desbordan las reclamaciones puntuales, y expresan un descontento amplio, tanto con problemas estructurales del país, como con desaciertos de este gobierno. Corresponde a los líderes políticos, empezando por el gobierno, reconocer estos problemas y errores y trabajar constructiva, diligente y armónicamente para su solución.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a los grupos de estudiantes y de la sociedad civil que se están manifestando, para:

1. Rectificar el rumbo: instamos al Gobierno Nacional a la autocrítica para cambiar de rumbo frente a compromisos del Estado colombiano y, específicamente, a honrar: el Acuerdo de Paz, la protección efectiva de líderes y lideresas sociales, y a respetar acuerdos ya establecidos con estudiantes, indígenas, afrodescendientes y demás sectores que se han movilizado en el pasado.

2. Respetar los derechos humanos y la protesta pacífica: el respeto a los derechos humanos y al derecho fundamental a la protesta pacífica por parte de las instituciones es vital para la democracia. Defender estos derechos no puede reducirse a declaraciones de intención por parte de servidores públicos, sino a una activa disposición de protección y diálogo. La protesta social no se debe criminalizar, y el ESMAD debe actuar de acuerdo con los protocolos más estrictos de protección de derechos; cuando así no ocurra, las instancias competentes deben sancionar

contundentemente su proceder.

3. Proteger la vida: rechazamos el uso de la violencia como mecanismo de expresión o de disuasión. La vida es sagrada. La vida de todas las personas: estudiantes, profesores, miembros de la Fuerza Pública, personas que marchan y que no marchan, es sagrada.

4. Cuidar lo público al protestar: la protesta pacífica implica formas de desobediencia civil que ponen en cuestión la “normalidad” y el status quo. Instamos a que estas actuaciones no ocasionen daños físicos de los bienes públicos, ni afectaciones desproporcionadamente onerosas a la vida cotidiana de las personas, especialmente de quienes tienen que seguir cumpliendo con sus deberes laborales para subsistir.



Instamos igualmente a que se respete con civilidad el desacuerdo que

expresan quienes no apoyan la protesta.

5. Estar dispuestos a deliberar y llegar a acuerdos: dialogar implica escuchar de lado y lado, con pluralismo, respeto, y con disposición a entender las razones del otro. Invitamos a la escucha activa, a entender las ideas, sentimientos y lenguajes de la contraparte, y a mostrar una disposición verdadera para llegar a acuerdos concretos que persigan soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida de toda la población colombiana, tanto urbana como rural, especialmente teniendo en cuenta las brechas regionales entre unas poblaciones que se han beneficiado del progreso y

otras que permanecen rezagadas.

6. Mantener el diálogo e incluir a todos los actores relevantes: no todas las voces están siendo incluidas o escuchadas en el intento presidencial de tener una conversación. Invitamos al Gobierno Nacional a insistir en el diálogo con los diferentes sectores, especialmente con los estudiantes y grupos de la sociedad civil que están manifestándose. También instamos a que ese diálogo sea transparente, así como los consensos, disensos y decisiones a las que se lleguen. Asimismo, instamos a los líderes de los movimientos sociales a mantenerse en la mesa de diálogo, aceptar la

interlocución con otros actores y reconocer el disenso para poder llegar a acuerdos concretos.

7. Informarse e informar bien: invitamos a fortalecer el diálogo con un esfuerzo por obtener y distribuir información veraz. Debemos luchar contra la distribución de noticias falsas y la fabricación de datos que no se soportan en la realidad. Como académicos nos comprometemos a aportar análisis e información soportada en la evidencia para contribuir a un diálogo informado.

8. Hacer propuestas concretas de corto y mediano plazo: el cambio profundo que requiere el país pasa por introducir cambios en el corto plazo, pero cuyos efectos se sentirán en el mediano y largo plazo. Existe igualmente la necesidad de atender asuntos urgentes. Instamos, entonces, al Gobierno Nacional, a los estudiantes y a los diferentes grupos de la sociedad civil a hacer propuestas concretas y a mostrar su disposición para acordar compromisos de corto y mediano plazo que realmente construyan un camino de solución a los problemas estructurales.

Como profesores, ofrecemos facilitar y abrir espacios de participación y de diálogo entre los estudiantes, el Estado y la comunidad en general, para contribuir a circular y discutir información, y ojalá ayudar a construir propuestas viables y efectivas a los problemas que tantos sectores están visibilizando.

Firmantes:

Nombre Universidad

Adolfo Baltar Moreno - Universidad Tecnológica de Bolívar

Adrian Bonilla - Universidad del Quindío

Adriana Gómez Alzate - Universidad de Caldas

Adriana Mercedes - Universidad del Quindío

Adriana Sanín Vélez - Universidad de Antioquia

Agustín Ricardo Angarita Lezama - Universidad del Tolima

Alan Giraldo López - Universidad del Valle

Alberto Bolaños Rivera - Universidad del Valle

Alberto Romero - Jorge Tadeo Lozano

Alejandra Olarte - Universidad de La Salle

Alejandro Álvarez - Universidad Pedagógica Nacional

Alejandro Gaviria - Universidad de los Andes

Aleyda Gutiérrez - Universidad Central

Alfredo Bateman - Universidad Javeriana y Universidad de los Andes

Álvaro Andrés Ríos Ramírez - Universidad de Caldas - Manizales

Álvaro Daniel Reyes - Universidad Nacional de Colombia

Amanda Muñoz - Universidad de los Andes

Ana Arjona - Northwestern University

Ana Lucía Paz - Universidad Icesi

Ana María Díaz - Universidad Javeriana

Ana María Forero - Universidad de los Andes

Ana María Ospina Bozzi - Universidad Nacional de Colombia

Ana María Otero-Cleves - Universidad de los Andes

André Noel Roth - Universidad Nacional de Colombia

Andrea Cuenca - Universidad Javeriana

Andrea Holguín - Universidad Libre

Andrea Leiva - Universidad Santo Tomás

Andrea Lozano-Vásquez - Universidad de los Andes

Andrea Otero Perdomo - Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Andrea Rodríguez Zuluaga - Universidad de Caldas

Andrés Buitrago - Universidad nacional de Colombia

Andrés Calle Noreña - Universidad de Manizales

Andrés Guhl - Universidad de los Andes

Andrés Ham González - Universidad de los Andes

Andrés Ignacio Vecino Ortiz - Johns Hopkins University

Andrés Martínez Dávila - Universidad de los Andes

Andrés Mejía D. - Universidad de los Andes

Andrés Moya - Universidad de los Andes

Andrés Olaya - Universidad EAFIT

Andrés Ruiz - Universidad de los Andes

Andrés Ruiz - Universidad del Cauca

Andrés Zambrano - Universidad de los Andes

Ángela Fonseca - Universidad Javeriana

Ángela Guarín - Universidad de los Andes

Ángela María León Martínez - Pontificia Universidad Javeriana

Ángela María Quintero - Universidad de Alicante

Ángela María Trujillo - Universidad de La Sabana

Ángela María Yepes Sánchez - Universidad de los Andes

Ángela Patricia Cuesta Caicedo - Universidad Tecnológica del Choco Diego Luis Córdoba

Angélica Bernal Olarte - Universidad Jorge Tadeo Lozano

Angélica Rodríguez - Universidad de Caldas

Angelika Rettberg - Universidad de los Andes

Anita Osorio - Universidad de San Buenaventura, Cali

Aristides Ramos Peñuela - Pontificia Universidad Javeriana

Arturo Harker Roa - Universidad de los Andes

Augusto Ramírez López - Universidad de Manizales

Aura María Cárdenas Paulsen - Universidad Nacional, U. de los Andes, U. Jorge Tadeo Lozano

Aurelio Arango Sierra - Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

Bairon Otalvaro Marín - Universidad del Valle

Beatriz del Carmen Peralta Duque - Universidad de Caldas

Benjamín Quesada - Universidad del Rosario

Çağatay Kayı - Universidad del Rosario

Camilo Ignacio González - Universidad de los Andes

Camilo Salazar - Universidad de los Andes

Carlos A. Manrique - Universidad de los Andes

Carlos Agudelo - Universidad Paris VII

Carlos Alberto Jaimes - Universidad Jorge Tadeo Lozano

Carlos Andrés Ramírez - Universidad de los Andes

Carlos Andrés Ramírez Aranguren - Universidad de La Salle

Carlos Andrés Ruiz Soto - Universidad de San Buenaventura

Carlos Arturo Téllez - Universidad de San Buenaventura

Carlos Caballero Argáez - Universidad de Los Andes

Carlos Cortissoz - Universidad Jorge Tadeo Lozano

Carlos Federico Ayala Zuluaga - Universidad de Caldas

Carlos Felipe Rúa Delgado - Universidad de San Buenaventura Cali

Carlos Hernández Andrade - Universidad del magdalena

Carlos Iván Martínez - Universidad de San Buenaventura

Carlos Trujillo - Universidad de los Andes

Carlos Yesid Soto - Universidad Nacional de Colombia

Carole Sánchez Albarracín Colifri

Carolina Agudelo Bernal - Universidad de los Andes

Carolina Alzate - Universidad de los Andes

Carolina García Londoño - Universidad EAN

Carolina Isaza - Universidad Externado de Colombia

Carolina Maldonado - Universidad de Los Andes

Carolina Moreno - Universidad de los Andes

Carolina Rojas - Universidad de Los Andes

Carolina Valdés Henao - Universidad Católica Luis Amigó

Carolyn Finck - Universidad de los Andes

Catalina Botero - Universidad de los Andes

Catalina Muñoz Rojas - Universidad de los Andes

Catalina Toro Pérez Universidad Nacional de Colombia

César Augusto Arias Peñaranda - Universidad de Caldas

Cesar Mantilla - Universidad del Rosario

César Orlando Torres Moreno - Universidad Popular del César

Charlotte de Beauvoir - Universidad de Los Andes

Christiaan Job Nieman - Universidad de Los Andes

Christiam Castro Escalante - Universidad del Atlántico

Christian Fajardo Pontificia - Universidad Javeriana - Bogotá

Clarisa Ortiz Márquez - Universidad de Manizales

Claudia Ayola Escallón - Universidad Tecnológica de Bolívar

Claudia Helena Beltrán Romero - Universidad Autónoma del Caribe

Claudia Leal - Universidad de los Andes

Claudia Martínez Giraldo - Universidad de Caldas

Claudia Milena Arias Cardona - Universidad del Quindío

Claudia Tovar Guerra Pontificia - Universidad Javeriana

Claudia Vaca - Universidad Nacional de Colombia

Claudia Victoria Girón Ortiz - Red Universitaria por la Paz Gabriel Izquierdo

Claudia Zulema Cervantes Rendón - Universidad del Quindío

Constanza Castro - Universidad de los Andes

Cristian Mauricio Londoño Aristizábal - Universidad Surcolombiana

Cristian Rojas Granada - Universidad de Caldas

Cristina Echeverri Pineda - Universidad EAFIT

Cristina Hernández - Universidad Javeriana

Dagoberto Gil Alzate - Universidad del Quindío

Daniel H Nadal - Universidad de Los Andes

Daniela Camacho Vinueza - Universidad Cesmag-Pasto

Daniela González Echeverry - Universidad de Caldas

Darío Henao Restrepo - Universidad del Valle

Darío Maldonado - Universidad de los Andes

Darwin Cortés - Universidad del Rosario

David Delgado - Universidad de los Andes

David Echeverry - University of Notre Dame

David Peña Lopera - Universidad de los Andes

David Pérez Reyna - Universidad de los Andes

David Salas - Universidad de los Andes

Dennis Dussan - Universidad de la Amazonia

Devin Finn - Universidad de los Andes

Diana Carolina Sánchez Zapata - Universidad de Antioquia

Diana Gómez Correal - Universidad de Los Andes

Diana Hoyos Valdés - Universidad de Caldas

Diana Kuéllar - Universidad del Valle

Diana Marcela Alzate Torres - Universidad de Caldas

Diana Marcela Mejía - Universidad de Caldas

Diana María Agudelo Vélez - Universidad de los Andes

Diana María Molina Portilla - Universidad de Nariño

Diana Ojeda - Universidad de los Andes

Diana Restrepo Rodríguez - Universidad de San Buenaventura

Diana Rodríguez Franco - Dejusticia

Diego Amador Rice University

Diego Andrés Bernal Botero - Universidad Pontificia Bolivariana

Diego Ariza - Universidad Pedagógica Nacional

Diego Cagüeñas - Universidad Icesi

Diego Fernando Cardona - Universidad del Valle

Diego Iván Lucumí Cuesta - Universidad de los Andes

Diego León Restrepo González - Universidad Católica de Colombia

Diego Luís Córdoba - Tecnológica del Choco

Diego Mauricio Cortes - University of Pittsburgh Bradford

Dolly Castro Betancourt - Universidad Surcolombiana

Dolman Rubio Villa - Universidad de Caldas

Doris Elena Suaza Suescun - Tecnológico Coredi

Douglas Lorduy Montañez - Universidad del Rosario

Edgar Alberto Guacaneme - Universidad Pedagógica Nacional

Edgar Delgado - Universidad Nacional de Colombia

Edgar Rey Sinning - Universidad del Magdalena

Edilma M. Suárez C. - Pontificia Universidad Javeriana

Edmundo Francisco Gómez España - Universidad de Nariño

Edna Osorio Henao - Universidad de Caldas

Eduardo Salgado - Universidad Tecnológica de Bolívar

Edwin López Rivera - Universidad Jorge Tadeo Lozano

Efraín Solarte - Universidad del Valle

Elena Trujillo - Universidad de los Andes

Eliana Sánchez-Aldana - Universidad de los Andes

Enrique Chaux - Universidad de los Andes

Enrique González Guerrero - Pontificia Universidad Javeriana

Erich Pinzón-Fuchs - Universidad Nacional de Colombia

Érika García - Universidad Central

Erika Márquez - Universidad Icesi

Esperanza Osorio - Funlibre

Esteban Hoyos Ceballos - EAFIT

Esteban Peña Parga Universidad d los Andes

Esteban Restrepo Saldarriaga - Universidad de los Andes

Fabián Colonia García - Universidad del Valle

Fabián Telch SUNY Binghamton

Fabio Sánchez Torres - Universidad de los Andes

Fabiola Cabra - Pontificia Universidad Javeriana

Federico González - Autónoma de Colombia

Federico Torres - El Bosque

Felipe Beltrán Vega - Universidad Jorge Tadeo Lozano

Felipe Robledo - Universidad del Quindío

Fernando Arango Navarro - Universidad Católica Luis Amigó

Fernando Cortés Larreamendy - Universidad Nacional de Colombia

Fernando de Yzaguirre - Universidad del Atlántico

Fernando Escobar Neira - Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

Fernando Grisalez Blanco - Universidad Central

Forrest Hylton - Universidad Nacional de Colombia

Francia Elena Goenaga Olivares - Universidad de los Andes

Francisco Albeiro Acevedo Duque - Universidad Nacional - Sede Medellín

Francisco Azuero Zúñiga - Universidad de los Andes

Francisco Cabanzo - Universidad El Bosque

Francisco Leal Universidad Nacional de Colombia

Francisco Serna - Universidad Nacional de Colombia

Franz Hensel - Universidad del Rosario

Freddy Santamaría Velasco - Universidad Pontificia Bolivariana

Fredy Elkin Londoño Marín - Fundación Universitaria del Área Andina - Areandina

Friederike Fleischer - Universidad de los Andes

Germán Camilo Prieto - Pontificia Universidad Javeriana

Germán Eduardo Perdomo Universidad del Valle

Ginger María Torres de Torres - Universidad del Atlántico

Giovanny Garavito - Universidad Nacional de Colombia

Giovanny Herrera Muñoz - Universidad Autónoma de Manizales

Gitsella Rivera Gómez - Universidad del Valle

Gloria Castaño Alzate - Universidad de Caldas

Gloria Cristina Cortés Buitrago Universidad de Los Andes

Gloria Esperanza García Q. - Universidad de Caldas

Gloria Esperanza Mora Monroy - Universidad Nacional de Colombia

Gloria Hoyos - Universidad Nacional de Colombia

Gloria Inés Sánchez - Universidad de Caldas

Gloria Naranjo - Universidad de Antioquia

Gloria Patricia Lopera Florida International University

Gonzalo Correal Ospina Universidad Javeriana

Gordon Patrick Ingram Universidad de los Andes

Guillermo Ortiz Universidad del Valle

Guiomar Gutiérrez Sarmiento Universidad del Quindío

Gustavo Alonso Cabrera Arana Universidad de Antioquia

Gustavo Chirolla Pontificia Universidad Javeriana

Gustavo Villa Universidad Jorge Tadeo Lozano

Haidy Rodríguez Sánchez Politécnico Gran Colombiano

Hamer Bastidas-Bilbao Universidad del Rosario

Harold Manzano Universidad Del Valle

Héctor F. Hernández V. Universidad de los Andes

Héctor Galindo Silva Pontificia Universidad Javeriana

Héctor Gómez Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL

Héctor H. Salinas Leal Pontificia Universidad Javeriana

Helberth Augusto Choachi González Universidad Pedagógica Nacional

Helga Duarte Universidad Nacional de Colombia

Henry Sossa Rojas Universidad Nacional de Colombia

Hernán Clavijo Ocampo Universidad del Tolima

Hernando Parra Universidad del Atlántico

Hipólito Camacho coy Universidad Surcolombiana

Humberto Arboleda G Universidad Nacional de Colombia

Humberto Junca Casas Universidad Jorge Tadeo Lozano

Inge Armbrecht Universidad del Valle

Ingrid Silva Arroyo Universidad Tecnológica de Bolívar

Isabel Bedoya Universidad de La Salle

Isabel Cristina Casas Quiroga Universidad del Valle

Isabel Cristina Hernández Universidad de Caldas

Isabel Garzón Barragán Universidad Pedagógica Nacional

Iván Darío Sánchez Manchola Universidad Icesi

Iván Orozco Abad Universidad de Los Andes

Jaime Bonilla Gutiérrez Universidad Jorge Tadeo Lozano

Jaime Cantera Universidad del Valle

Jaime Quintero Universidad de Caldas

Jaime Ramos Arenas Universidad Nacional de Colombia

Jaime Restrepo Universidad del Valle

Jairo Hernán Aponte Melo Universidad Nacional de Colombia

Jairo Serrano Universidad Tecnológica de Bolívar

Jairo Velásquez Fundación Universitaria Cafam

James Montoya Lerma Universidad del Valle

Jaqueline Valencia Quintero Universidad del Quindío

Javier A Pineda Duque Universidad de los Andes

Javier Arias Universidad EAFIT

Javier Bautista Ortiz Universidad Nacional de Colombia

Javier Corredor Universidad Nacional de Colombia

Javier Guerrero Barón Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Jean Muteba Rahier Florida International University

Jean-Marie Chenou Universidad de los Andes

Jesús María Pinillos Garcia Universidad de Córdoba

Jhony Tamayo Castro Universidad de Antioquia

Jimena Hurtado Universidad de los Andes

Jimmy Jair Cabra García Universidad del Valle

Joaquín Robles Zabala Universidad del Norte

Jonathan Alejandro Murcia Universidad de Antioquia

Jorge Arcila Universidad Distrital

Jorge Cuartas Harvard University

Jorge Flórez Acosta Universidad del Rosario

Jorge Higinio Maldonado Universidad de los Andes

Jorge Iván Rincón Córdoba Universidad Externado de Colombia

Jorge Julián Vélez Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales

Jorge Rojas Valencia Universidad del Valle

Jorge Sandoval Escuela Colombiana de Ingeniería

José Alejandro Sanín Eastman Universidad de Antioquia

José Andrés Hernández Bonivento Universidad Autónoma de Chile

José Danilo González Peña Universidad de los Andes

José Eduardo Sánchez Universidad Icesi

José Humberto Gallego Aristizábal Universidad de Caldas

José Ignacio Ruiz Pérez Universidad Nacional de Colombia

José Manuel Barreto Universidad de los Andes

José Manuel González Cruz Universidad Pedagógica Nacional de Colombia

José Reinel Uribe Ceballos Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira

José Tavera Universidad Del Valle

José Urbano Buchelli Universidad de La Salle

Josefina González Universidad de los Andes

Jovana Ocampo Universidad de los Andes

Juan Albarracín Dierolf Universidad Icesi

Juan Alejandro Chindoy Universidad de Caldas

Juan Camilo Cárdenas Universidad de los Andes

Juan Carlos Amezquita Universidad Icesi

Juan Carlos Aristizábal Valencia Universidad Nacional de Colombia

Juan Carlos Ceballos Guerra Universidad de Colombia - Sede Medellín

Juan Carlos Celis Ospina Universidad Nacional de Colombia

Juan Carlos Ospina Universidad del Rosario

Juan Carlos Rivera Rueda Universidad EAN

Juan Carlos Rodríguez Raga Universidad de los Andes

Juan Diego Prieto Sanabria Universidad de los Andes

Juan F. Vargas Universidad del Rosario

Juan Fernando Vélez García Del Tolima

Juan Francisco Soto Universidad del Rosario

Juan Guillermo Ferro M Pontificia Universidad Javeriana

Juan Guillermo Vieira Universidad Autónoma de Manizales

Juan José Fernández Icesi

Juan José Garcia Universidad de Ibagué

Juan Manuel Díaz Leguizamón Javeriana / El Bosque

Juan Mauricio Ramírez Universidad de Los Andes

Juan Mejía Universidad de Los Andes

Juan Miguel Gallego Universidad del Rosario

Juan Pablo Aranguren Romero Universidad de los Andes

Juan Pablo Ortiz Sustez Universidad de los Andes

Juan Pablo Reyes Gómez Universidad de los Andes

Juan Rafael Peláez Arango Universidad EAFIT Medellín

Juan Ricardo Aparicio Universidad de los Andes

Juan Samuel Santos Castro Pontificia Universidad Javeriana

Juana Dávila Dejusticia - Universidad de Los Andes

Juana Uribe Arango Universidad de Caldas

Juanita Villaveces Niño Universidad Nacional de Colombia

Julia Gerlero Universidad Nacional del Comahue

Julián Alfredo Fernández Niño Universidad del Norte

Julián Correa Saavedra Universidad EAFIT

Julián González Mina Universidad del Valle

Julián López Murcia Universidad Jorge Tadeo Lozano

Julián Marín Marulanda Universidad de Caldas

Juliana Morales Universidad de Caldas

Julio César Mateus Solarte Universidad del Valle

Julio Eduardo Cruz Vásquez Universidad de Los Andes

Julio Gaitán Universidad del Rosario

Julio Jaime-Salas Universidad Surcolombiana

Karen Lange Morales Universidad Nacional de Colombia

Katia Milena Martínez Heredia Universidad del Atlántico

Lady Grey Javela Delgado Universidad del Rosario

Laura Quintana Universidad de los Andes

Laura Wills Universidad de los Andes

Leidy Lorena Rodríguez Pinto Universidad de los Andes

Lelvinnova Londoño Universidad de Valle

León Sigifredo Ciro Ríos Autónoma de Manizales

Leonardo Garcia Universidad de los Andes

Leonardo Otálora Cotrino Universidad Jorge Tadeo Lozano

Leonardo Quintana Universidad del Quindío

Leonardo Ruíz Universidad Surcolombiana

Leonor Convers Pontificia Universidad Javeriana

Leopoldo Fergusson Universidad de los Andes

Libardo Andrés Gómez Estrada Universidad de los Andes

Ligia Amparo Torres Rengifo Universidad del Valle

Liliana Martínez Universidad del Tolima

Liliana Palacios Universidad Nacional de Colombia

Lina Martínez Universidad del Quindío

Lina Ospina Ostios Universidad del Valle

Linda Alejandra Zuluaga Rodríguez Universidad de los Andes y Universidad Javeriana

Liseth Villar Universidad del Atlántico

Lorena Cruz Bernate Universidad del Valle

Lorenzo Morales Universidad de los Andes

Lucas Gutiérrez Martínez Universidad del Magdalena

Lucas Ospina Universidad de los Andes

Luis Antonio González Santos Universidad Nacional de Colombia

Luis Arboleda Universidad de Caldas

Luis Aurelio Ordoñez B. Universidad del Valle

Luis Carlos Arboleda Universidad del Valle

Luis Carlos Bahamón Charry Universidad del Valle

Luis Carlos Reyes Hernández Pontificia Universidad Javeriana

Luis Díaz Universidad de los Andes

Luis Diego Astorga Rojas Pontificia Universidad Javeriana

Luis Eduardo Rueda Guerrero Universidad Industrial de Santander

Luis Fernando Gamboa Niño Universidad Jorge Tadeo Lozano

Luis Fernando Gómez Gutiérrez Pontificia Universidad Javeriana

Luis Gabriel Reyes Neira Universidad Nacional de Colombia

Luis Hernando Amador Pineda Universidad del Tolima

Luis Jorge Hernández Flórez Universidad de los Andes

Luz Ángela Correa Universidad de Caldas

Luz Karime Abadía Alvarado Pontificia Universidad Javeriana

Luz Marina Echeverría Linares Politécnico Colombo Andino

Luz Rocio Corredor G. Universidad de América

Luz Stella Universidad de Caldas

Luzmila Quinto Moya Universidad Tecnológica del Chocó

Magdalena León Universidad Nacional (j)

Manuel Gómez Universidad EAFIT

Manuel Ignacio Moreno Ospina Universidad de Caldas

Manuel Iturralde Universidad de los Andes

Manuela Fernández Pinto Universidad de los Andes

Marc Hofstetter Universidad de los Andes

Marcela Eslava Universidad de Los Andes

Marcela Gómez Universidad del Atlántico

Marcela Hernández Hoyos Universidad de los Andes

Marcelo Rivero Rojas Universidad Nacional de Colombia

Marco Fidel Hernández Quijano Universidad de Antioquia

Margarita Rojas Jaramillo Universidad El Bosque

María Alejandra Rubio Universidad de los Andes

María Alejandra Vélez Universidad de los Andes

María Angélica Silva Viaña Universidad de Pamplona

María Candida Ferrreira Universidad de los Andes

María Cecilia Dedios Universidad de los Andes

María Cristina Castellanos Hincapié Universidad de Caldas

María Cristina Tenorio Universidad del Valle

María de Lourdes Sandoval Martiñón Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco

María del Pilar López Uribe Universidad de los Andes

María del Rosario Ferro Universidad de los Andes

María Emma Wills Universidad de Los Andes

María Fernanda Peña Sarmiento Universidad Minuto de Dios

María Helena Franco Vargas EAFIT

María Hilda Sánchez Jiménez Universidad de Caldas

María José Afanador Llach Universidad de los Andes

María José Álvarez Universidad de los Andes

María Juliana Sanabria Muñoz Fundación Universitaria de San Gil, UNISANGIL

María Margarita Zuleta Universidad de los Andes

María Mercedes Andrade Universidad de los Andes

María Paula Barón Aristizábal Universidad de Los Andes

María Victoria Vives García-Herreros Universidad del Norte

María Victoria Whittingham ESAP

Mariana Carmona-Vescance Universidad de San Buenaventura

Mariana Posada Universidad Nacional de Colombia

Mariana Serrano Zalamea Pontificia Universidad Javeriana

Mario Alejandro Molano Vega Universidad Jorge Tadeo Lozano

Mario Barrero Fajardo Universidad de los Andes

Mario Hernán López Becerrs Universidad de Caldas

Marlio Paredes Universidad del Valle

Marlon Ricardo Cárdenas Cruz Universidad Minuto de Dios Vicerrectoría Regional Orinoquía

Martha Aurora Currea Valderrama Unillanos

Martha C. Romero Moreno Universidad Autónoma del Caribe

Martha Cecilia Henao Universidad de los Andes

Martha Janneth Ibáñez Pacheco Universidad de Los Llanos

Martha Lucia Gutiérrez Pontificia Universidad Javeriana

Martha Lucia Márquez Pontificia Universidad Javeriana

Mary Luz Tobón Tobón Universidad Libre

Mateo Ortiz Hernández Pontificia Universidad Javeriana

Matthieu de Castelbajac Universidad de los Andes

Mauricio Astudillo Rutgers University

Mauricio Nieto Olarte Universidad de Los Andes

Mauricio Rojas Vera Universidad Javeriana

Mauricio Uribe López Universidad EAFIT

Mauricio Velásquez Universidad de los Andes

Maury Almanza Universidad Simón Bolívar-Barranquilla

Maximiliano Aramburo Calle Universidad EAFIT

Melisa Giraldo González Universidad de Antioquia

Michael Weintraub Universidad de los Andes

Miguel Ángel Martínez Velasco Universidad del Valle

Miguel García Sánchez Universidad de los Andes

Milton Cesar Jiménez Ramírez Universidad de Caldas

Miriam Jiménez Pérez Universidad de Antioquia

Mónica Ilanda Brijaldo Rodríguez Pontificia Universidad Javeriana

Mónica L. Espinosa Arango Universidad de Los Andes

Mónica Pérez Trujillo Universidad de los Andes

Mónica Pinilla Roncancio Universidad de los Andes

Mónica Vargas Martínez Universidad de los Andes

Muriel Jiménez Ortega Universidad del Atlántico

Nadia Moreno Universidad Nacional de Colombia

Nadia Rubaii Binghamton University, State University of New York, USA

Nancy Carrejo Universidad del Valle

Nathalia Aguirre Álvarez Universidad Católica Luis Amigó

Nathaly Jiménez Universidad del Rosario

Nelson Molina Valencia Universidad del Valle

Néstor Alonso Sánchez Cardozo Universidad del Valle

Néstor Daniel Sánchez Londoño CINDE

Néstor Ramírez Universidad Nacional de Colombia

Neyla Benítez Campo Universidad del Valle

Nora Badoui Javeriana

Norma Clemencia Nieto Hernández Universidad de Caldas

Norma Vela Universidad del Quindío

Odile Hoffmann IRD, Institut de Recherche pour le Développement, France

Olga Lucía Jiménez Gómez Incca de Colombia

Oliver Pardo Pontificia Universidad Javeriana

Orlando Higuera Universidad Tecnológica de Bolívar

Orlando Londoño Betancourt Universidad de Caldas

Óscar Bernal Universidad de los Andes

Oscar Checa Cerón Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira

Oscar Eduardo Maca Universidad del Valle

Óscar Guarín Martínez Pontificia Universidad Javeriana

Oscar Iván Cuevas Olaya Fundación Universitaria del Área Andina - Areandina

Oskar Nupia Universidad de los Andes

P. Jonathan Marín Cano, S.J. Universidad Javeriana

Pablo Abitbol Universidad Tecnológica de Bolívar

Pablo Adrián Garlati Bertoldi Pontificia Universidad Javeriana

Pablo Cuartas Universidad Autónoma de Manizales

Pablo Figueroa Universidad de los Andes

Pablo González Pontificia Universidad Javeriana

Pablo Sanabria Pulido Universidad de los Andes

Paola Andrea Gamboa Alzate Universidad de la Amazonia

Paola Andrea Suárez Pico Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Paola Palacios Universidad Icesi

Paolo Vignolo Universidad Nacional de Colombia

Patricia Jaramillo Nacional de Colombia

Patricia Montañes Universidad Nacional de Colombia

Paul Rodríguez Lesmes Universidad del Rosario

Paula Andrea Velásquez López Universidad del Valle

Paula Herrera Idárraga Pontificia Universidad Javeriana

Paula Jaramillo Universidad de Los Andes

Pedro Fabián Universidad Nacional de Colombia

Rafael Antonio Díaz Pontificia Universidad Javeriana

Rafael Antonio Morales Universidad Pedagógica Nacional

Rafael J. Santos Universidad de Los Andes

Rafael Tuesca Molina Universidad del Norte

Ramón Meza Universidad del Magdalena

Ramón Uribe Gelves Universidad Nacional de Colombia

Ranulfo González Obando Universidad del Valle

Raquel Bernal Universidad de los Andes

Raúl Falero Udelar

Ricardo Ahualli Universidad Nacional de Cuyo

Ricardo Andrés Bello Gómez Indiana University

Ricardo Andrés Delgado Cardona Universidad de Caldas

Ricardo Gordo Muskus Universidad Distrital

Ricardo Jaramillo Universidad de los Andes y Universidad Javeriana

Ricardo Kerguelén Ménsez Universidad de los Andes

Ricardo León Parra Arango Universidad Nacional de Colombia

Ricardo López Pedreros Western Washington University

Ricardo Peralta Antiga Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio

Richard Aguirre Reyes Pontificia Universidad católica de Valparaíso

Robert Karl Institute for Advanced Study, School of Social Science

Roberto Solarte Pontificia Universidad Javeriana

Rocío Moreno Sánchez Universidad de los Andes

Rodrigo Andrés Barrios Salcedo Pontificia Universidad Javeriana

Rodrigo Marín Universidad de Los Andes

Rosa Amelia González IESA

Rosa Suárez Prieto Universidad Nacional de Colombia

Ruth Bastidas castro Universidad del Rosario

Salomón Kalamanovitz Jorge Tadeo Lozano

Samuel Nossa Agüero Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia

Sandra Acosta Universidad de La Salle

Sandra Botero Universidad del Rosario

Sandra Calderón Universidad de La Salle

Sandra García Jaramillo Universidad de los Andes

Sandra Lince Salazar Universidad de Caldas

Sandra Milena Valencia Universidad de Caldas

Sandra Polania Reyes University of Notre Dame

Sandra Rengifo Universidad Javeriana

Sandra Rojas Universidad de Caldas

Sandra Yaneth Vallejo González Universidad de Caldas

Santiago Alonso Universidad Javeriana

Santiago Caicedo Universidad de los Andes

Santiago de Francisco Vela Universidad de los Andes

Santiago García Arias Pontificia Universidad Javeriana

Santiago Pardo Rodríguez Universidad de los Andes

Santiago Ramos Bermúdez Universidad de Caldas

Santiago Restrepo Universidad de los Andes

Sebastián Acosta Zapata Universidad del Valle

Sebastián Restrepo Ortiz Universidad de Caldas

Sebastián Vargas Álvarez Universidad del Rosario

Silvana Montoya Universidad EAFIT

Silvana Navarro Universidad El Bosque

Silvia Baquero C Universidad Nacional de Colombia

Simón Uribe Universidad del Rosario

Sonia Archila Universidad de los Andes

Sonia Ospina New York University

Stephanie Majerowicz Nieto Universidad de los Andes

Stephanie Oliveros Ortiz Universidad de San Buenaventura

Susana Barradas Universidad Externado de Colombia

Susana Caballero Universidad de los Andes

Susana Escobar Vélez Universidad EAFIT

Sylvia De Castro Korgi Universidad Nacional

Tania Pérez-Bustos Universidad Nacional de Colombia

Tatiana Andia Universidad de los Andes

Tatiana López Montoya Universidad del Quindío

Tatiana Urrea Nacional de Colombia

Tomás Bru Villa Universidad del Atlántico

Tomas Neu Universidad de La Salle

Uriel Ladino Jorge Tadeo Lozano

Vera Weiler Universidad Nacional de Colombia

Verónica Lehner Sanclemente Universidad de Los Andes

Verónica Vargas Rodríguez Universidad EAFIT

Vicente Durán Pontificia Universidad Javeriana

Victor Ceron Universidad del Valle

Victor Flórez Garcia Universidad del Norte

Víctor Julio Flórez Roncancio Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia

Víctor Manuel Rodríguez Murcia Pedagógica Nacional

Virginia Gutiérrez Universidad de Los Andes

Virginie Laurent Universidad de los Andes

Viviola Gómez Ortiz Universidad de los Andes

Vladimir Sánchez Riaño Universidad Jorge Tadeo Lozano

William Alberto Robles Pontificia Universidad Javeriana

William Alfonso López Rosas Universidad Nacional de Colombia

William García Rodríguez Universidad del Quindío

William Rodríguez Sánchez Universidad del Valle

Wilson Díaz Polanco Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali

Xamara Mesa Betancur Universidad de Antioquia

Yadira Díaz Universidad de los Andes

Yarleys Pulgarín Universidad de La Salle

Yecid Echeverry Enciso Icesi

Yeison Fernando González Fajardo Fundación Universitaria del Área Andina - Areandina