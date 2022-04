Cuando la pequeña niña de tres años conoció a su profesora de jardín, Carmen Marisa Ortiz Angulo, tenía tan solo tres años. Transcurría el mes de febrero del año 2019. Ella fue llevada por sus familiares a una institución infantil ubicada en el sur de Bogotá para vivir su primera experiencia a lado de niños de su edad. Nadie podía imaginar que su vida iba a correr peligro.



(Le recomendamos: Échele Cabeza, el programa líder en reducir riesgos por consumo de drogas)

Fueron suficientes 15 días para que esta docente acabara con su inocencia. Muy pequeña fue absolutamente manipulada y traumada, y fue por eso que los ultrajes solo se dieron a conocer cuando ingresó a hacer primero de primaria en un nuevo colegio, tras un tiempo en el que no quería saber nada de ambientes escolares y la razón de su actitud era una incógnita.



(Lea además: Cárcel para profesora que torturó y abusó a niña en un jardín infantil)



Fue en el colegio Nuevo Chile de la localidad de Bosa, el mismo en donde días atrás denunciaban a otro profesor de ultrajar a un niño de cinco años, en donde la pequeña víctima volvió a encontrarse con su agresora. No aguantó más y contó todo lo que le había ocurrido. Dijo que fue acosada y humillada delante de todos los niños desde que entró al jardín, fue como si hubiera sido marcada desde un primer momento.



La castigaba, la dejaba encerrada en el salón y no permitía que la estudiante disfrutara de sus tiempos de descanso y recreación. Su victimaria le quitaba los zapatos y las medias y la golpeaba en los tobillos y propiciaba que sus compañeros se burlaran de ella.



Los investigadores del caso pudieron establecer que la docente le hacía tocamientos abusivos en las partes íntimas y que luego solía bañarla con agua helada dentro de las instalaciones de lugar. Desde ese momento la niña odió todo lo parecido a un colegio, un miedo la atormentaba, y ese sentimiento volvió cuando frente a sus ojos estaba, de nuevo, aquella mujer. Como pudo les contó todo a su directora de curso y a sus familiares.

Luego de conocerse semejante aberración, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra la profesora señalada de torturar y abusar sexualmente de la pequeña. Los hechos fueron puestos en conocimiento de todas las autoridades, incluso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Producto de los actos investigativos realizados, la profesora fue capturada y presentada ante un juez de control de garantías.



Este estremecedor caso se une a otro que generó protestas de los estudiantes y los padres de familia del mismo colegio en días pasados. Todo surgió cuando una madre de familia aseguró aterrada que su hijo de cinco años fue acosado sexualmente por el profesor de educación física de la institución.



Los hechos descritos habrían ocurrido el pasado miércoles 17 de marzo en la etapa de transición. EL TIEMPO habló con la mamá del menor de cinco años, alumno de transición, presuntamente abusado por un docente del colegio Nuevo Chile. Ella interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Hay que decir que algo que sí ofendió a los padres y madres de familia fue la forma grosera como, dicen, el rector de la institución les habría dicho que “se fueran a lavar la ropa de los maridos en vez de estar poniendo quejas”.



(Le puede interesar: Menores resultaron intoxicados tras realizar un reto viral)

Los acudientes habían pedido que el docente acusado, que dicta educación física, fuera investigado para determinar si ocurrió o no el abuso sexual. Por lo pronto, ya fue retirado de su cargo. Otros dicen que se debe respetar el debido proceso hasta el final.



“Conozco a ese docente, y todo se me hace muy raro”. El caso ya está en manos de la Fiscalía y será uno de los 163 casos en los que se comprometió a tener resultados en un plazo de treinta días. El 1.º de abril, por petición del ente investigador, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario al educador de educación física.



Según la investigación, realizada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual de la Seccional Bogotá, aprovechó su condición de superioridad entre los estudiantes, por el rol que ejercía, para realizar actos indebidos con el menor de edad en múltiples oportunidades.



El profesor fue capturado por integrantes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Usme. La Fiscalía imputó al detenido el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. El cargo no fue aceptado por el procesado, y todo tendrá que definirse entonces en nuevas audiencias.



Los cierto es que estos dos casos ocurrieron en un colegio amado y respetado por la comunidad, y lo único que piden es mejores filtros a la horas de escoger el personal.

Casos que faltan por resolver

Tal como se acordó el viernes 18 de marzo en una reunión entre la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el fiscal general, Francisco Barbosa, la Secretaría de Educación del Distrito le entregó a la Fiscalía General de la Nación la información de 163 casos sobre violencia sexual en las instituciones educativas distritales, cometida presuntamente por servidores de la entidad. Con corte del 1.º de marzo se tenían 154 procesos disciplinarios activos. La base entregada a la Fiscalía se actualizó con corte del 18 de marzo, por lo que ya se incluyen las quejas recibidas en lo corrido de este mes.



Barbosa garantizó la designación de seis nuevos fiscales e igual número de investigadores para avanzar en los procesos.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

En Twitter: @carmal

Más noticias de Bogotá

-Las restricciones que encontrarán los viajeros en la vía Bogotá - Girardot



-Los testimonios de abuso contra un médico y un enfermero en La Victoria



-Cárcel para profesora que torturó y abusó a niña en un jardín infantil