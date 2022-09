Encorvados, bajo el comedor, con linternas o velas, con planetas y estrellas fluorescentes, con masmelos entre los dientes, ellos, padres e hijos, se olvidaron por unos minutos de la tragedia que llegó con la pandemia y, en un mundo imaginario, compartieron mil historias. A alguien se le ocurrió un cuento y un campamento para contarlo, cuando los encierros pasaron de días a meses, por culpa de un virus que había llegado de tierras lejanas.

Jensi Calderón Ovando, profesora de Educación Física del colegio distrital Antonio Nariño, de esa misma localidad, y su equipo de trabajo, se sorprendieron al ver que un proyecto que venían consolidando desde el 2016 iba a ser una ayuda tan grande en tiempos difíciles.



Surgió luego de conocer el caso de una niña que debía utilizar gafas recetadas, pero que se negaba rotundamente a ponérselas. Solía botarlas a la basura, las rayaba con piedras y las perdía a propósito. A sus 4 años, sentía una resistencia inusual contra ese objeto impuesto que le mejoraría la visión. “Nos tocó crear un cuento en donde ella era la protagonista, el personaje principal”, dice la docente Ovando, quien buscaba a toda costa que su alumna se sintiera identificada. “Incluso hablamos con la familia para conocer más de su personalidad, cuáles eran sus gustos, sus juegos favoritos…”.



Así fue como supieron que la pequeña disfrutaba del cine. El cuento que inventaron para ella, entonces, hablaba de un objeto mágico: unas gafas 3D que le permitirían ver el mundo como si fuera una gran película. Sin necesidad de consejos ni charlas extenuantes, la niña entendió que debía ponérselas todos los días, porque con ellas podía poder ver el sol y la luna, las mariposas, la cara de sus padres…



Como este caso hubo muchos. Hasta que llegó la pandemia, los niños quedaron atrapados en sus casas, y la idea de los cuentos, más que un simple proyecto educativo, se convirtió en una luz de esperanza. Tan solo dos meses después de los primeros confinamientos, los niños comenzaron a olvidar a sus compañeros de clase y a añorar el parque como nunca antes. El covid-19 no solo se apoderaba de muchos cuerpos físicos, también se iba metiendo en la cabeza de los niños. “Teníamos que hacer algo para lograr un poco de interacción”, pensaba.



Mientras todo esto pasaba, las familias atravesaban, llenas de incertidumbre, por momentos muy críticos. Comenzaban a aflorar problemas de violencia intrafamiliar, carencias económicas, desempleo, complicaciones de salud mental. “Incluso teníamos inconvenientes con los acudientes y las tareas de los niños”, dice la profesora Calderón. “Ellos estaban muy presionados. Sentían afán por enviar las fotos de las cartillas resueltas que les mandábamos con las tareas, por mostrar evidencias a los profesores. A veces hasta las hacían los adultos. Eso no estaba bien. La foto no nos estaba sirviendo. Fue un momento muy tenso”.



Los estudiantes se sentían ansiosos. A veces coloreaban tan duro que rompían las hojas de las cartillas. Y el estrés no era solo para los niños, los profesores tenían unas cargas insufribles: Jensi debía manejar cinco cursos, cada uno de unos 20 estudiantes, y las guías solo funcionaron unas pocas semanas. Había que replantearlo todo.



“Cuando llamábamos a las familias, tanto los niños como los adultos nos empezaron a comunicar sus emociones”, cuenta la profe Calderón. “Algunos nos pedían videollamadas para sus hijos, pero en realidad lo que querían era hablar con alguien. Sobre todo las mamás comenzaron a reclamar un espacio para conversar”.



No les correspondía, pero los educadores querían ayudar y empezaron a descubrir realidades que no conocían, como la de tres familias que habían tenido que confinarse juntas en un solo apartamento para ahorrar gastos y poder sobrevivir. Vivían hacinados. “La estudiante nos contaba que el baño era su habitación”.



Las madres lloraban al contar sus realidades. Los padres se quejaban de los esfuerzos sobrehumanos que debían hacer por llevar plata a la casa. Hablar sobre su frustración les servía para aligerar esos días de dolor que trajo el covid-19. “Viendo todas estas realidades, pensamos que lo correcto ya no era solo involucrar a los niños en las actividades sino a toda la familia. Se convirtió como en una misión”.



Lo primero que imaginaron fue que ahora, en el encierro, narraran experiencias que estaban viviendo en sus casas. “Algunos nos contaban que tenían que bailar para mantener quietos a los niños; otros, que se habían puesto a cocinar. Todo eso lo utilizamos de insumo para crear los cuentos”.



Pero pronto notaron que eso no era suficiente para producir la magia, se necesitaba algo más. Entonces Jensi recordó los ‘campamentos’ que hacían en el colegio: leer los cuentos debajo de una mesa o una manta, con la luz de una linterna o unas velas, y con masmelos insertados en un palito de madera podría hacer la experiencia más divertida, más exitosa. “Cuando los niños se enteraron se pusieron muy felices, recordaron cuando hacíamos algo parecido”.

A los niños les gustaba ambientar los cuentos con velas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

La experiencia

Al comienzo, la idea de construir campamentos en espacios por lo general reducidos fue un poco extraña. Unos se ubicaban debajo del comedor; otros simulaban carpas con sábanas y cobijas; otros más sofisticados armaban estructuras con tubos de PVC. La creatividad salía a flote. “Los niños exigían velas, les parecía que eso era lo que lo hacía divertido”.



En una época en la que pululaban las noticias trágicas y negativas, las familias se comenzaron a reunir todas las noches a leer un cuento. Les explicaban a sus hijos de qué se trataba, resolvían sus dudas y sus miedos. “A veces me llamaban a las ocho de la noche a ver si les podía prestar un libro —recuerda Jensi—. Fue maravilloso. Yo me valía de lo que tuviera en mi casa con tal de complacerlos”.



En ocasiones, los docentes contactaban a los niños por WhatsApp para contarles cuentos con audios e imágenes. Otras veces los ponían a bailar con sus mamás. Se trataba de identificar qué era lo que le gustaba a cada niño y usar eso como terapia antiestrés. “Si bien la escuela es un espacio colectivo, siempre van a existir singularidades que hay que respetar”.



Las familias comenzaron a valorar la labor de los docentes y, a su vez, los educadores, a entender la realidad de cada familia. “Y lo mejor, los papás empezaron a conocer a sus hijos. Fue una pedagogía de emergencia que dejó muchas cosas bonitas”.



Incluso, los padres de familia fueron conociendo bibliotecas que les llevaban libros a domicilio. Y muchos, por primera vez, se tomaron el tiempo de leerles a sus hijos, página por página, una historia de monstros o de zombis o de superhéroes. “Los que estaban estresados por tener niños muy chiquitos y vivir en espacios con mucho ruido terminaban por entender que si les prestaban un poco de atención podían calmarlos. Mejor dicho, los roles se empezaron a intercalar, eso fue positivo, y todo mediado por la escuela”.



Luego de unos meses de implementada la estrategia, los campamentos comenzaron a ser más sofisticados. Era como si los adultos volvieran a la niñez. Otra vez estaban armando sus reinos imaginarios. Algunos exigían hacer el campamento, incluso si sus hijos no querían. Y muchos escribieron cuentos en primera persona, en los que relataban su vida.



“Fue muy chistoso”, comenta la profe Jensi. “Los hombres de la casa se metieron de lleno y las mamás se comenzaron a poner bravas, porque decían que ellas hacían solo lo aburrido, que también querían comenzar a jugar y no solo ayudar en las tareas o preparar manjares”.

Más invitados

Como si el éxito de los cuentos y un campamento para contarlos no fueran suficientes, a este lugar comenzaron a llegar más invitados. Unos de ellos eran los abuelos, que por razones de fuerza mayor, y ante la imposibilidad de cuidarse solos, se fueron a vivir con sus hijos y nietos durante las cuarentenas. Y al ver que ellos se reían en extraños cambuches, comenzaron a pedir pista para participar. Pero había un problema: no podían arrodillarse ni meterse en sitios tan pequeños. Entonces, muchos adaptaron los campamentos para que los mayores de la familia participaran y, de paso, aportaran una que otra historia sobre sus vidas.



En otras ocasiones, los amigos del barrio terminaban metidos en el cuento. Una vez, una familia invitó a una vecina, en agradecimiento porque ella les había prestado la clave de internet a los niños para que pudieran estudiar. Eran tiempos difíciles y cualquier ayuda resultaba fundamental.



A veces las familias ni siquiera tenían ventanas para ver las calles vacías. Uno de los alumnos de Jensi, por ejemplo, tenía que encaramarse en una banca para ver algo de cielo azul por una pequeña escotilla. “Con él tuvimos que pintar ventanas imaginarias en cartulinas”. Había que combatir la claustrofobia con imaginación.



Con semejante panorama que enfrentaban los menores, los miedos crecían día a día. Tenían pesadillas. Y en los campamentos, estos sueños angustiosos se traducían en un cuento. “Era su forma de exteriorizar lo que estaba sucediendo”. Muchos, además, perdieron a algún familiar, sobre todo abuelos abatidos por el virus. Tal vez por eso, en los cuentos que inventaban, los pequeños autores hablaban también de conejos que morían atacados por zombis, de gérmenes vivientes o de animales que peleaban.



Que los niños aprendieran sobre el miedo y que entendieran el significado de la muerte también fue ganancia. “Ese tema se evita mucho con los menores de edad”, reflexiona la profesora. “Pero es importante que entiendan sobre el tema como una posibilidad real”.



Y para las clases de Educación Física, los profesores debían ser aún más creativos. Por eso, se idearon una especie de carrera de obstáculos, con circuitos que cada uno construía con los objetos de su casa. “Fue difícil porque muchas casas no tenían nada de espacio, no había lugares para que los niños jugaran. Tenían que acomodar todos los muebles en un rincón”, cuenta Jensi. Y hasta eso les sirvió a los padres para entender que sus hijos, en vez de quietud, lo que necesitaban era movimiento. “Al comienzo querían que permanecieran estáticos, que no jugaran, que no hicieran desorden. Eso era imposible. Las familias les tenían que dar alternativas”. La idea de los circuitos fue tan exitosa que así los niños no estuvieran en clase, sus padres les ponían a hacer esos recorridos para que quemaran energía.

Saber expresar emociones

Ya estamos al final de la época más dura de la pandemia, y los profesores valoran la capacidad de resiliencia que tuvieron los alumnos y sus familias. No cualquiera tiene la habilidad de construir un mundo nuevo en la mitad de cuatro paredes. “De 100 niños que teníamos a nuestro cargo, logramos conectar a 90 en los campamentos. Ese fue un logro muy bonito”.



Después de semejante experiencia, la profe Jensi concluye que las personas están acostumbradas a una forma muy verbal de expresar sus emociones. “En la pandemia ellos nos daban una pista y de ahí nos agarrábamos para crear ambientes y escenarios en los que pudieran expresarse”, dice.



La lección, entonces, es seguir buscando métodos para que los estudiantes expresen lo que sienten de diferentes maneras. Por ejemplo: comiendo masmelos debajo de una mesa o una cobija de pepas, mientras el menor de la familia narra los cuentos del abuelo alrededor de una vela o una linterna.



CAROL MALAVER