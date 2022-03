Edna Bonilla afirmó que el viernes 18 de marzo la Secretaría de Educación tuvo conocimiento del caso (presunto abuso sexual a menor de cinco años) gracias al sistema de alertas de la entidad y que por decisión administrativa ese mismo viernes el profesor fue retirado del cargo. “Fue separado del cargo. Nosotros nos enteramos de la situación el viernes pasado por el sistema de alertas, y por decisión administrativa el profesor fue separado de cualquier actividad que tenga que ver con niñas y niños. Ahora se somete a un proceso y a las denuncias correspondientes" añadió Bonilla.



Así mismo afirmó que se ha contactado con la madre del menor quien, por el momento, no ha aceptado ningún tipo de ayuda de la Secretaría.

El jueves 24 de marzo se reunieron comunidad, estudiantes, padres de familia y autoridades para limpiar el colegio Nuevo Chile y borrar los signos de vandalismo que quedaron tras las jornadas de protestas del miércoles 23; esto se realizó como un acto simbólico de rechazo a la violencia, no solo la sexual, sino de cualquier tipo. Al inicio de la jornada, Bonilla instó a que se realizaran las denuncias pertinentes en casos de violencia sexual contra menores, afirmó que , “ la Administración Distrital, la Secretaría de Educación, los rectores y las rectoras, los maestros y maestras, docentes orientadores, les creemos a los niños, les creemos a las niñas, pero respetamos el debido proceso".



No obstante, reconoce que a pesar de la gravedad de las denuncias, los colegios e instituciones formativas no deben ser objetos de vandalismo y felicitó a los padres de familia y estudiantes que se reunieron para rechazar los actos de violencia que afectaron la sede de la institución. "Exigimos que los colegios estén por fuera, se respeten, se protejan. No aceptamos ningún acto de violencia", afirmó Bonilla.



Frente a las palabras de la secretaria, el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá, afirmó que se están desarrollando dos procesos de investigación simultáneos con la Fiscalía; por un lado sobre los delitos sexuales denunciados, y por el otro, para encontrar a los responsables de los actos de vandalismo en medio de las protestas en frente del colegio Nuevo Chile de Bosa.