Decenas de estudiantes del Colegio Colsubsidio Ciudadela, en Bogotá, protagonizaron plantones y protestas este martes al interior de plantel en rechazo a un presunto caso de abuso contra una menor de edad que habría ocurrido el jueves de la semana pasada.



Como denunció la madre de la menor a través de chats, su hija, quien cursa grado Tercero, "fue víctima de unos tocamientos en sus partes íntimas por parte del docente de matemáticas".



De acuerdo con la madre, aunque los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía y el ICBF, hubo "omisión por parte del colegio para que este docente no fuera capturado en flagrancia, permitiendo que abandonara la institución".



La mujer, además, amplió la denuncia en los micrófonos de La W: “hay que creer lo que dice la niña, el colegio está en la obligación de creer en ella. El colegio cómo se manifestó en el acta, actuó activando la ruta de atención, pero el docente desafortunadamente no fue sorprendido en flagrancia.”



La madre de la menor agregó que su mayor prioridad “es proteger a mi hija y luchar para que todas las entidades del Estado hagan su trabajo con eficiencia, el colegio manifestó y ayudó en todo momento, pero no han podido agarrarlo. Ojalá pague por lo que hizo este personaje y sea capturado".

Protestas en Colegio Colsubsidio Ciudadela Foto: Archivo particular



El procedimiento adoptado por el colegio ha sido ampliamente rechazado por estudiantes del colegio que, en la mañana de este martes, convocaron a un plantón en las canchas del colegio. Las directivas, luego, instalaron un espacio de diálogo en el coliseo de la institución donde explicaron la situación.



No obstante, hay resistencia por parte de niños y jóvenes. Un exalumno de la institución se comunicó con EL TIEMPO y aseguró que "algunos egresados y estudiantes que siguen en el colegio han manifestado que no es la primera vez que este tipo de cosas suceden. Cuando ha pasado no han dado el apoyo".



Los padres de familia también han manifestado su preocupación. "Los papás notamos que no continuó el debido proceso que se debía dar. En este momento nos molesta que ese profesor esté libre, sabiendo que hubiera podido llegar a mayores. Este señor llevaba solo 20 días trabajando en la institución, pero para nosotras es un riesgo que el colegio no hubiera apoyado a la niña. A nosotras nos interesa tener garantías de seguridad para nuestros hijos, queremos que nos aseguren que esto no se volverá a presentar", le aseguró a este diario Andrea Márquez, madre de un estudiante de primaria.

Protestas en el Colegio Colsubsidio Ciudadela Foto: Camilo Castillo | EL TIEMPO



Por su parte, el Colegio Colsubsidio Ciudadela se pronunció a través de un comunicado. Indicó que "ante los hechos que puedan afectar la integridad de nuestros estudiantes, actuamos de inmediato activando rutas de atención para con las actividades públicas competentes".



Frente al profesor señalado, manifestó que "el colegio debe siempre asegurar el debido proceso para el cuerpo docente y administrativo, conforme a la ley, el manual de convivencia y el reglamento laboral". Y aclaró, además, que la institución está presta a "colaborar ante las autoridades competentes".



Por lo pronto, se espera que las protestas estudiantiles sigan el resto de la jornada. EL TIEMPO pudo confirmar que a las 2 p.m. se tiene una convocatoria para que alumnos de otros colegios lleguen al Colegio Colsubsidio Ciudadela a unirse a a la manifestación. Algunos padres de familia ya se han acercado al punto para recoger a los niños más pequeños y llevarlos a casa.

