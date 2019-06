Procuraduría pide a juez que declare medida cautelar por valorización

A finales del año pasado, el Concejo de Bogotá le aprobó a la Administración Distrital el cobro de valorización a los dueños de predios, con el fin de realizar 16 obras en tres zonas de la ciudad por 900.000 millones de pesos.

Ese Acuerdo fue demandado por la concejal y hoy candidata del Centro Democrático, Ángela Garzón quien pidió medida cautelar de urgencia, es decir que se suspenda de forma provisional mientras la justicia se pronuncia de fondo.

En principio, el juez 44 administrativo del círculo de Bogotá, se declaró impedido y por consiguiente, no la admitió. Luego se subsanó el tema y resolvió negar la medida cautelar, según información oficial.

Pero el miércoles, en una decisión que conoció EL TIEMPO, la Procuraduría General de la Nación, le pidió al juez que decrete la medida cautelar por considerar que el Acuerdo aprobado por el Concejo, viola el principio de equidad tributaria.



Dice el organismo de control, que no hay estudios serios ni definitivos que permitan definir el costo o presupuesto como base gravable de la contribución, y que eso atenta contra la equidad tributaria.



Señala que el cobro no es justo ni equitativo como quiera que tiene como base el avalúo catastral y no sin valorar las características propias del predio.



También cuestiona la Procuraduría ese cobro de valorización frente a la capacidad de pago de los contribuyentes.



Finalmente, advierte que dos años para la ejecución de las obras "desdibuja aún más la certeza y cumplimiento de un beneficio real para los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles".



Este concepto hace parte de los elementos que debe tener en cuenta el juez para decidir si decreta la medida o no.



"Hago un llamado al juzgado administrativo para que se pronuncie o hasta cuánto nos van a tener esperando", dijo en redes sociales la candidata Garzón, quien recordó que desde hace seis meses interpuso la acción.



