Piden a la CAR revocar actos que habilitaron a Franco sobre el POT

La Procuraduría General pidió al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revocar las decisiones que negaron la recusación contra su director, Néstor Franco, y que lo habilitaron para discutir el Plan de Ordenamiento Territorial y la modificación de la reserva forestal Thomas van der Hammen.



Será el ente de control el que resuelva la solicitud de recusación.

EL TIEMPO se había comunicado esta semana con Franco para preguntarle por este proceso. "Ante la CAR se remitió una solicitud de recusación en relación con la presunta existencia de un conflicto de interés de la CAR con relación a su pronunciamiento con respecto al POT y la Thomas Van der Hammen", admitió Franco.



Según la Veeduría Ciudadana para la protección de la Reserva Forestal del Norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen”, Franco faltaría al "principio de imparcialidad" al decidir sobre asuntos de interés para la Alcaldía de Bogotá. El argumento de la Veeduría tiene que ver con que la CAR aprueba la concertación ambiental del POT al Distrito, mientras que este estudia una solicitud de plan parcial sobre el antiguo edificio de la CAR en la carrera séptima, frente al Parque Nacional.

Este miércoles, en un comunicado la Procuraduría llamó la atención a la CAR: “Este Organismo de Control, amablemente recuerda, que en los términos de la Ley 734 de 2002, constituye falta gravísima, actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. Asimismo, es falta gravísima, no declararse impedido oportunamente, cuando exista obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto (artículo 48 Num. 17 y 46)”.



La Procuraduría se refiere a la decisión del Consejo Directivo de la CAR de habilitar a Franco, a pesar de la solicitud de recusación, para decidir sobre el POT y la Van der Hammen.



El organismo de control advirtió a la CAR que aunque el Consejo Directivo "nomina al director no es su superior jerárquico, porque este funcionario como representante legal de la CAR tiene autonomía técnica, y sus decisiones, como las de los ministros, directores de departamentos administrativos y superintendentes, no pueden ser apeladas".



Agregó que "la decisión del pasado 28 de mayo, de no aceptar la recusación formulada por la Veeduría Ciudadana para la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. Thomas van der Hammen, representa una grave violación a los artículos 6 y 122 de la Constitución Política, y al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque constituye una actuación sin competencia legal".



Cuando EL TIEMPO le preguntó a Franco por la recusación, este respondió que al no encontrar, por parte de él, una interés directo, subjetivo y personal no aceptó declararse impedido. "La solicitud subió, por competencia, al Consejo y este encontró que las gestiones institucionales que se vienen adelantando para la formulación del plan parcial no riñen ni generan ningún tipo de conflicto frente a la Alcaldía con ocasión de la concertación del POT o lo que se viene haciendo con la Reserva".



BOGOTÁ