Procuraduría no encontró fallas en armonización de la troncal 7.ª

La solicitud formulada por la Procuraduría en abril del 2019 para que el Distrito suspendiera la licitación de la troncal de la carrera 7.ª quedó sin piso tras la decisión de la Delegada para la Contratación de dar por terminado el proceso disciplinario que había abierto por supuesta falta de armonización de las obras con las del plan parcial El Pedregal, que se adelanta en la calle 100 con carrera 7.ª.

EL TIEMPO conoció el documento final de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en el cual señala que para la fecha de apertura de la licitación de la troncal de la 7.ª “se encontraban adelantadas las actividades de articulación y coordinación institucional propias de esta etapa de la armonización, relacionadas con las cargas generales y locales establecidas en la adopción del plan El Pedregal”.

Este concepto le sirvió de insumo a la Delegada de la Contratación para terminar, el 20 de noviembre, el proceso disciplinario que había iniciado contra los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).



Cuando solicitó la suspensión de la licitación de TransMilenio por la carrera 7.ª, la Procuraduría había dicho que, en su concepto, había “falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª con las obras por ejecutar de El Pedregal”.



Después de revisar toda la documentación de la licitación y de convocar y realizar siete reuniones informativas, con la participación de funcionarios del Distrito, en dos de las cuales estuvieron presentes delegados de Aldea Proyectos S. A. S., los promotores de El Pedregal, la Procuraduría Delegada de la Función Pública concluyó que sí hubo gestione para armonizar las obras públicas con las privadas.



Según esta Delegada, “la armonización es un proceso que se surte a través de diversas etapas en un periodo de tiempo prolongado” y en el momento de apertura de la licitación se habían adelantado “actividades relacionadas con la armonización de las cargas generales y locales”.



No obstante, el mismo documento deja claro que dentro de los trámites hace falta “surtir actividades y acordar asuntos entre el Distrito y el promotor”, que deberán quedar plasmados en el convenio fase II, que es el que aprueba la ejecución de las obras.



El Pedregal es un plan de renovación urbana en el costado occidental de la carrera 7.ª con calle 100, que comprende siete manzanas del sector catastral Escuela de Infantería y del barrio El Pedregal.

Esta es la obra del plan parcial El Pedregal, en la calle 100 con 7.ª. Al fondo se ve la carrera 7.ª, por donde irá TM. Foto: Mauricio León

Además de la zona comercial, está prevista la ubicación de parqueaderos de buses del SITP debajo de la cesión de espacio público, dos estaciones para el SITP, una intersección deprimida de la calle 100 con 7.ª, secciones viales, andenes y redes, así como una estación en la carrera 7.ª aprobada en el decreto del plan parcial como estación para un tren ligero.



Precisamente, uno de los asuntos que puso ene videncia la Delegada de la Función Pública es que esa estación de tren de la 100 con 7.ª que se ordenó en el Plan Parcial de El Pedregal en el 2014 iba en contra del POT, en el cual se contempla TransMilenio en ese corredor.



Y señala el informe que ese asunto se armonizó “a través de reuniones, actas, oficios y correos electrónicos”, que se constituyen en manifestación de la actual administración.



Aunque esta decisión de la Procuraduría deja sin piso la solicitud de suspensión de la licitación que hizo el año pasado, por ahora sigue vigente la medida cautelar de suspensión del Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, expedida en agosto pasado con fundamento en el argumento de la Procuraduría sobre la falta de armonización, que ahora queda sin piso.

Puntos polémicos entre Distrito y Aldea Proyectos, según la Procuraduría

Versión de IDU y Planeación



1. Los diseños de la troncal carrera 7.ª y el plan parcial El Pedregal se encuentran armonizados. La actual administración avanzó en armonización de las cargas urbanísticas.



2. Aunque se ha requerido precisar algunas características técnicas de las cargas urbanísticas, estas no implican modificación del plan ni la imposibilidad de su realización por parte del promotor.



3. El convenio fase II para ejecutar las obras está listo, y hay cuatro temas en los que Aldea Proyectos ha manifestado no estar de acuerdo. Estos son:



Primero: adquisición de 557,90 m² para intersección de calle 100 con carrera 7.ª.



Segundo: los diseños de redes de acueducto y alcantarillado presentados por el promotor tienen las autorizaciones.



Tercero: la construcción de la estación carrera 7.ª (antes Tren Ligero) está concertada con Aldea Proyectos.



Cuarto: el promotor no puede exigirle al Distrito que fije un límite de dinero porque su obligación es hacer las obras y asumir el costo de las cargas.



Versión de Aldea Proyectos S. A. S.



1. No se encuentran armonizados porque hay diferencias entre las obras del plan y las troncales 7.ª y 68. Eso implica cambios en especificaciones técnicas y aumento de obra.



2.Es una obligación de imposible cumplimiento, que cambio del proyecto por el IDU y la falta de respuestas concretas y oportunas hacen responsable al Distrito de perjuicios graves para el promotor.



3. Convenio de ejecución no está listo, y estos son los temas que el promotor dice que están pendientes:



Uno: adquisición de predio de 557,90 metros cuadrados.



Dos: pendiente aprobación de diseños por la Empresa de Acueducto.



Tres: hoy es innecesaria la demolición del puente de la 100.



Cuatro: no se han resuelto técnicamente giro al occidente de la 100 con 7.ª ni nuevos giros operacionales.



Cinco: el costo de la estación carrera 7.ª excede el costo previsto indexado y actualizado.



Seis: no es coherente el plazo de las obras de la 7.ª con el de las del plan parcial.

Las obras que están en conflicto por el plan El Pedregal

Dos asuntos están claros en el conflicto que enfrenta al Distrito con Aldea Proyectos S. A. S., promotor del proyecto El Pedregal: primero, que solo se ha construido una de las dos torres de edificios contemplados en el plan; y, segundo, que la mayoría de las obras públicas que los privados deben ejecutar como cargas por los beneficios de edificación no se han ejecutado.



Los voceros de Aldea Proyectos S. A. S. aseguraron, en entrevista con EL TIEMPO, que solo han construido una de las torres y que la otra está suspendida porque no tienen certeza de las obras públicas que deben realizar debido a las decisiones del Distrito, y sin las cuales el proyecto no podrá operar.



Los promotores de El Pedregal quedaron obligados en el decreto que les aprobó el Plan Parcial de Renovación Urbana a realizar tres estaciones, una intermedia sobre la calle 100 (para la troncal de la 68), una debajo de una plazoleta de 5.970 metros para buses del SITP (38 cupos) y una sobre la carrera 7.ª que en el decreto quedó como estación de tren ligero, pero que según señaló el actual gobierno, era para TransMilenio. Además de estas obras deben ampliar la calle 102 y la carrera 8.ª A y demoler el puente vehicular de la calle 100 con 7.ª para construir un paso deprimido en ese punto.



Los promotores dicen que aunque ya les dijeron que ejecutaran las obras previstas en el plan parcial, todavía no se ha firmado el convenio con el IDU que autoriza a ejecutarlas.



En el fondo, Aldea Proyectos S. A. S. quiere pagar en dinero el monto de sus cargas y no hacer las obras porque hoy le resultan con mayores costos y considera que no son su responsabilidad. En cambio, para el IDU, la obligación de los promotores es ejecutar las obras, al costo que resulte, y no entregar dinero, porque el Distrito no tiene por qué asumir esos costos adicionales.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET