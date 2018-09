Procuraduría dice que no emitió documento para dar aval a semáforos

Un nuevo revés le salió al contrato de semaforización de la ciudad, esta vez el documento que supuestamente había emitido la Procuraduría General de la Nación y que daba el aval para la firma del acta de inicio resultó ser falso. Según el ente de control, ellos en ningún momento emitieron dicho documento.



El 3 de septiembre, cuando se anunció la firma del contrato de semaforización por 173.000 millones de pesos, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo dijo refiriéndose a la Procuraduría General de la Nación: “El ente de control nos envió hace una semana una comunicación en la que nos plantea que podíamos iniciar ya el contrato ya que no habían visto vicios en el tema contractual”, aseguró.

En ese momento, Bocarejo hizo una rueda de prensa para hacer el anuncio de la firma del contrato de semaforización.



En la carta que la Procuraduría le envió al secretario señalándole sobre la falsedad del documento, dice que "ese documento no fue emitido por la Procuraduría y no corresponde a la verdad. En primer lugar, porque el Grupo Élite Anticorrupción no se ha pronunciado sobre el contrato 2012-19 13, adjudicado por la Secretaría de Movilidad".



"En segundo lugar, porque en la estructura de la Procuraduría General de la Nación no existe un grupo de consultas y análisis. Y finalmente, porque quien suscribe el documento – el señor Óscar José Roncero Villa- no solo no es el Secretario General de la entidad , sino que tampoco es funcionario de la entidad", asegura el documento.

Sobre esto EL TIEMPO estableció que el pasado 12 de septiembre la Secretaría de Movilidad le envió un oficio al delegado Wilson Martínez en el que le comunica sobre la firma del contrato, esto basado en la comunicación de la Procuraduría que firma el señor Óscar Roncero Villa, del Grupo de Consultas y Análisis.



La Procuraduría hace una investigación y determina que esa comunicación no es oficial porque ese grupo no existe y el oficio es falso, por lo que dará traslado a la Fiscalía.

La Secretaría de Movilidad en un comunicado de prensa se pronunció sobre esta supuesta falsedad y señaló que:

La entidad conoció, a través de la Procuraduría General de la Nación, que recibió un documento falso firmado por un supuesto funcionario del Ministerio Público. Dicho documento fue radicado y suscrito a nombre del “Secretario General del Grupo de Consultas y Análisis de la Procuraduría”. La Secretaría Distrital de Movilidad ha puesto en conocimiento de la Fiscalía este hecho.

El acta de contrato se firmó con el consorcio Movilidad Futura 2050 conformado por Sutec Colombia y Siemens, luego de que estos ganaran la licitación en diciembre pasado.

Sin embargo, este es apenas uno de los tantos problemas que ha tenido que afrontar este contrato. Cabe señalar que esta adjudicación fue demandada, luego de que supuestamente la empresa Sutec presentara documentación falsa para quedarse con ese contrato.

Esta investigación cursa en en la Fiscalía General de la Nación.

