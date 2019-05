'Descontaminación del río Bogotá no puede paralizarse': Procuraduría

El Procurador Fernando Carrillo se pronunció sobre la salida del director de la CAR, Néstor Franco, del convenio de cofinanciación de la PTAR Canoas.



“Las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas, están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá, es un imperativo”, trinó Carrillo en la tarde de este jueves.

Así, instaría al director de la CAR a mantenerse vinculado al convenio de cofinanciación de la PTAR que descontaminaría 70 % de las aguas residuales de Bogotá y 100 % de las de Soacha.

La Procuraduría anunció, además, que convocará para la próxima semana dos mesas de trabajo para evaluar el avance de la descontaminación del río Bogotá. En un comunicado la entidad afirma que esta "no puede paralizarse por la destitución e inhabilidad de 10 años impuesta al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR".



La primera ocurrirá la próxima semana y citará a la Dirección Nacional de Planeación y la Empresa de Acueducto de Bogotá, empresa al frente de la obra. La segunda reunión requerirá la presencia del Consejo Directivo de la CAR.



La Procuraduría tomó esta posición basándose en el informe de la Delegada para la Conciliación Administrativa sobre la vigilancia a las acciones de identidades involucradas en la construcción de la PTAR Canoas que indica que "los compromisos fueron adquiridos por la CAR y otras entidades a título institucional, y no personal". Por esta razón, Franco no podría revocar sus decisiones de manera unilateral.



Entre 2017 y mayo de 2019, se han realizado Mesas Técnicas de Seguimiento a la PTAR y su estación elevadora para revisar el estado del proyecto y garantizar su avance.



El Procurador agregó que “el Ministerio Público continuará su vigilancia para que los ciudadanos que hacen los aportes a la CAR, para la financiación de estos proyectos, no vean frustrados sus derechos constitucionales a la salubridad, saneamiento y acceso al agua potable”.

¿Por qué el director de la CAR salió del convenio de cofinanciación?

Este martes, Néstor Franco había sido destituido e inhabilutado por 10 años por violar el principio de planeación en la obra de la PTAR II de Chía. Según los argumentos de la Procuraduría, Franco había errado al firmar el convenio de cofinanciación de esa planta sin que hubiera diseños actualizados, completos ni suficientes.



Un día después de la decisión, Franco evaluó la firma de los convenios de la PTAR de Canoas y optó por abstenerse de firmarlos. La CAR iba a aportar 1,5 billones de besos de los 4,5 billones que costaba la obra.



También se levantó de los convenios de las PTAR de Villapinzón, Suesca, Sopó y Girardot.



“La crítica de la Procuraduría es haber firmado el convenio de Chía sin tener diseños completos. Comparando con Canoas, vemos que se repite el escenario. Si se me sancionó por la de Chía, ¿qué podrá ser de mí si firmo el convenio de 1,5 billones de pesos?”, argumentó Franco.

