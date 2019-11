ProBogotá lanza hoy la alianza Bogotá Inteligente

La Fundación ProBogotá celebra hoy cinco años de funcionamiento como una organización independiente enfocada a incidir en la formulación de políticas públicas de largo plazo que le apuesten al bien común.

Las celebración se hará en el Club El Nogal con el evento ‘5 años ProBogotá, región largo plazo y bien común’, que contará con la asistencia del presidente, Iván Duque, alcaldes y empresarios nacionales y extranjeros.

Durante el día está previsto realizar seis paneles sobre el sector privado y el desarrollo de las ciudades a nivel global, la Red Pro y las ciudades capitales, el uso de datos para soluciones de ciudad, las lecciones aprendidas-casos exitosos en ciudades, el papel de las empresas en el desarrollo del país y Bogotá y la región en los próximos cuatro años.



También se lanzará la alianza Bogotá Inteligente, con la participación de las universidades Externado, Rosario y Ean, y de las empresas Tigo y ProBogotá.

Entre los invitados internacionales figuran María Gotsch, presidenta y CEO Partnership Fund for New York City; Mateu Hernández, CEO Barcelona Global, y Gastón Urquiza, director ejecutivo Fundación Metropolitana Buenos Aires.



Del sector privado están Daniel Chenok, director del IBM Center for the Business of Government; Santiago Garcés, director de Innovación y Desempeño - CIO de la ciudad de Pittsburgh; Marcelo Cataldo, presidente ejecutivo de Tigo, y Juanita Rodríguez, vicerrectora de Innovación U. EAN y presidenta de la junta directiva de Bictia.

En la tarde hablará el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, al cierre estará en un panel la alcaldesa electa Claudia López y en la clausura, el alcalde Enrique Peñalosa.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO