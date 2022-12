Las nuevas medidas para el pico y placa comenzarán a regir a partir del 10 de enero del 2023 y algunos de los usuarios que constantemente hacen uso de su vehículo, especialmente quienes tienen dos carros con placas seguidas, se verán afectados por este nuevo esquema.



(Lea también: ¿Nuevo pico y placa podrá solucionar los problemas de congestión en Bogotá?)

La nueva medida rotará cada cuatro meses de acuerdo a las disposiciones de la cartera de movilidad de Bogotá y al comportamiento de la movilidad. En ese sentido y para los primeros cuatro meses del año los días pares podrán circular los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares circularán los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.



La Secretaría de Movilidad, Deyanira Ávila, en entrevista con EL TIEMPO manifestó que "se busca la reducción de los vehículos que se están cargando en la ciudad".



"Queremos que las personas hagan uso racional del vehículo particular y que no vayan con una sola persona, que se ocupen mínimo 3-4 personas en los vehículos particulares", agregó.



Sin embargo, este modelo plantea un escenario llamativo para aquellas personas que hayan comprado un segundo vehículo.



La funcionaria señaló que quienes tengan dos vehículos con placas seguidas -por ejemplo aquellos que tienen vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2- serán los más afectados por la medida.



"Las personas que tienen dos vehículos de placas seguidas par-impar, pues se van a ver impactadas por la medida. Las invitó a que usen pico y placa solidario, a que usen el transporte público, a que efectivamente nos movamos de manera diferente. Si no aportamos todos, pues la situación no va a cambiar y lo que estamos haciendo es una serie de medidas para tener ese cambio en la ciudad", dijo Ávila.



Cabe mencionar que todas estas medidas, según Ávila, irán acompañadas de un plan de pedagogía por parte de la Secretaría de Movilidad, acompañado del ejercicio de regulación y control que hacen con los agentes de tránsito.





REDACCIÓN BOGOTÁ.