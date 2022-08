Durante dos noches, los estudiantes del colegio El Paraiso Mirador en la localidad de Ciudad Bolívar, se han tomado las instalaciones del centro educativo pues aseguran que tienen problemas de inseguridad, con la planta física y problemas de conectividad. Según ellos, les preocupa el tema de inseguridad en el sector pues denuncian que el pasado miércoles se encontraban al menos 100 estudiantes en un parque aledaño, realizando actividades académicas, cuando llegaron cuatro sujetos y amenazaron con arma blanca a varios profesores y estudiantes para robarlos.



(Le puede interesar: ¿Qué hay tras suspensión del PAE que afecta a más de 450.000 niños?)

"Los chicos desde hace dos noches se tomaron el colegio debido a la situación que se ha venido presentando. El día jueves, delincuentes agredieron a unos estudiantes y los profesores por salir a defenderlos salieron amenazados de muerte", contó Constanza Pardo, madre de familia de uno de los estudiantes.



El hecho se habría presentado el día jueves cuando un numeroso grupo de estudiantes realizaba actividad física en un parque aledaño al colegio. "Tenemos siete profesores que están amenazados y esto no es de ahora es de hace mucho tiempo", añadió Pardo.



Por su lado, Julieth Cruz, otra de las madres de los estudiantes agredidos contó que hace dos días tuvieron una reunión con la institución donde quedó pactado que se daría una solución a la problemática el día lunes. "Los niños se quedaron anoche ayer aquí en el colegio y nos dijeron que los funcionarios de infancia y adolescencia vendrían a estar pendientes de ellos, pero la verdad anoche nadie llegó y la Policía pasaba de vez en cuando".



Finalmente, Constanza Pardo señaló que se sienten solos y abandonados ante la situación de inseguridad que han denunciando. "Estamos apoyando a los pelados por lo mismo y nosotros le dijimos al señor rector que de aquí no nos vamos a mover hasta que nos solucionen el problema y nos garanticen los mínimos de seguridad porque sentimos miedo, no solo como padres sino por nuestros niños. A ellos los están robando en a la salida del colegio y a los profesores los tienen amenazados".



Pero las denuncias no paran ahí, los padres de los jóvenes dicen que las condiciones del colegio tampoco son buenas y que los estudiantes llevan dos años sin conexión a internet. "Hace dos años se les robaron el cable del internet en el colegio y los chicos no tienen internet. Se les ha hecho el llamado tanto a la Secretaría de Educación como al colegio y ellos lo único que hacen es botar la pelota y decir que el problema es de Codensa", denunciaron.



Sin embargo, a estas quejas también se suman las reiteradas fallas en la planta física del colegio . "Las instalaciones del colegio están en mal estado, los baños no todos tienen puerta, los vidrios algunos están rotos y las cajas de las aguas negras están sin tapa".



Por su lado, la Secretaría de Seguridad dijo que ya trabaja en la solución del problema y que la aseguradora responsable ya está al frente del tema.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITYTV.