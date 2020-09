El drama de Choachí por la alta afluencia de ciclistas

Miles de ciclistas usan la vía de Bogotá a Choachí por la cercanía que tiene con la ciudad y la exigencia que permite esta subida conocida como el Alto del Verjón.



Lamentablemente, esta ruta se volvió un dolor de cabeza para el municipio vecino, producto de los trancones que allí se generan. Además, la inseguridad vial ya dejó un ciclista muerto la semana pasada.



Al respecto el Alcalde de Choachí, Carlos Velásquez, habló con EL TIEMPO para explicar la situación.

¿Quién era la persona que falleció?

Era un señor oficial, un Teniente Coronel activo de la Fuerza Aérea, que venía el fin de semana de Bogotá hasta el parador Colombia 86 a hacer deporte. El ciclista bajaba a una alta velocidad y un camión venía subiendo, por su carril, la persona no pudo maniobrar correctamente su bicicleta y se estrelló contra el camión, y lamentablemente falleció.



¿Cuál es la problemática que se presenta con los ciclistas en el municipio?

La vía de Bogotá a Choachí va hasta un sector que se llama Parador Colombia 86, que ya corresponde al municipio. Ese recorrido, entre Bogotá y Choaquí, es el que llaman el Alto del Verjón.



En la administración de Enrique Peñalosa se incentivó una ciclorruta que desde ahí viene funcionando. Esa ciclorruta en la semana, especialmente los jueves, sábados y domingos, colapsa la movilidad en ese sector. Aproximadamente se movilizan 3.000 ciclistas en una vía supremamente angosta, con un carril de ida y uno de venida sin berma, que no tiene ningún tipo de mantenimiento, porque en las curvas los ciclistas se quedan sin visibilidad, y en la que hay una gran afluencia de tráfico, porque la vía conduce a tres municipios: Choachí, Ubaque y Fómeque.



Además, en el fin semana ingresan entre 1.200 y 1.500 vehículos que vienen sábado y domingo al municipio. Esto genera problemas en la movilidad, y un problema de posibilidades de accidentalidad, sobre todo para los ciclistas; para los vehículos al estrellarse con una bicicleta, pues, la afectación es mínima.



Entonces ahí se generan múltiples trancones porque las bicicletas trancan el paso de los vehículos que se dirigen hacia los municipios.



Choachí depende en un 60 o 70 por ciento del turismo, y debido a los trancones y a los problemas entre las bicicletas y los conductores, la gente está dejando de venir a visitarnos.



Aquí tenemos agroturismo, ecoturismo, tenemos hermosos paisajes, tenemos a La Chorrera que es la cascada más alta del país, oferta gastronómica, termales, pero con esta situación la gente no va a venir al municipio y todo esto queda estancado.

¿Hay presencia de las autoridades de movilidad allí?

No vemos los fines de semana presencia de movilidad del Distrito, no vemos presencia de la institucionalidad del Distrito para ayudar a controlar. Yo estoy muy preocupado porque de los tres municipios, el más afectado es Choachí. Se está afectando la economía, la movilidad, la seguridad de los usuarios de la vía... Además, entre ciclistas y conductores hay casos de intolerancia, y hay accidentes, que habían sido menores. Infortunadamente este fin de semana se dio el fallecimiento de un ciclista.



Me imagino que por el suceso este fin de semana, va a haber funcionarios de movilidad, habrá Policía, estarán los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (I.D.R.D), pero eso será cuestión de uno o dos fines de semana, y se vuelve a lo mismo de siempre. Y, mientras tanto a nosotros nos queda la problemática.

¿Usted se opone a las ciclorrutas?

No, no tengo absolutamente nada en contra de los ciclistas. Al contrario, estoy tratando de visibilizar el problema para que la administración Distrital, en compañía de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, tomen acciones para reglamentar esta situación, que ya se salió de las manos.



Yo no puedo hacer más. Estoy tratando de proteger la vida de los ciclistas, pero que lo hagamos de manera organizada.

Choachí aduce que su economía, basada en el turismo, está en problemas a causa de los problemas en esta vía. Foto: Alcaldía de Choachí

¿Qué le pide al Distrito?

Que nos sentemos y en una mesa de trabajo concertemos y tomemos decisiones para que se solucione de manera definitiva el problema. Tienen que escucharnos, porque la Alcaldesa Claudia López está haciendo oídos sordos a este tema.



Yo le comenté en el mes de marzo y ella dijo que los ciclistas tenían su prioridad, y no le prestó mayor atención. Tiene que entender la situación que estamos pasando. Aquí tengo una economía totalmente quebrada, consecuencia de la pandemia, la gente no tiene empleo y la más importante es el turismo, pero si no vienen los turistas vamos a continuar en una debacle económica como está sucediendo.



Lo único que pido es que la Alcaldesa delegue a unos funcionarios en capacidad de tomar decisiones para que se reglamente esta situación, junto a la Secretaría de Movilidad y al I.D.R.D. Yo no puedo hacer nada más, solo tratar de visibilizar la situación.

