‘El tamaño del hogar pesa en el contagio del covid’

Factores sociodemográficos como el bajo nivel socioeconómico, número de convivientes y tipo de seguridad social se asocian con una mayor probabilidad de contagio del SARS-CoV-2 a nivel comunitario.



Así se desprende de los datos recogidos con las pruebas diagnósticas aplicadas en el proyecto de Covida, liderado por la Universidad de los Andes con el apoyo de la Universidad Nacional, la Fundación Santa Fe y la Secretaría de Salud de Bogotá, a más de 60.000 personas.



“El tamaño del hogar puede estar relacionado con la transmisión, debido a que el distanciamiento físico es menos probable. Es más factible que uno o más miembros trabajen fuera de casa; por lo tanto, la transmisión del virus e infección pueden ser más altas”, explicó Andrea Ramírez, epidemióloga de los Andes.



En concordancia, la Secretaría Distrital de Salud ha descrito que de los casos confirmados actualmente está que los estratos 1, 2 y 3 en Bogotá concentran, por lo menos, el 60 por ciento de los contagios.Por eso, los expertos en salud pública señalan que el reto actual no es solo ubicar los casos, la idea es ir más allá, implementando estrategias para romper cadenas de transmisión y disminuir la morbilidad.Para Silvia Restrepo, vicerrectora Uniandes. “El análisis de estas cifras demuestran la capacidad devastadora de las pandemias y que son una amenaza real para la salud global”.

Los asintomáticos

Para el caso de Bogotá, sugieren expertos de los Andes, no se debe priorizar únicamente por edades y comorbilidades. Recomiendan continuar con tamizaje, instalando puntos de toma de prueba PCR tipo Drive Thru.



Una vez identificada la zona con la mayor tasa de infección, este mecanismo de búsqueda activa del virus podrá visibilizar los positivos asintomáticos existentes, poblaciones no detectadas por las entidades de salud distrital, que no cuentan con alta capacidad diagnóstica.



Covida evidenció una tasa de positividad acumulada de infección de SARS-CoV-2 del 3,8 por ciento entre los participantes asintomáticos y 19 por ciento de positividad en participantes con síntomas leves. Entre los casos positivos, 6 de cada 10 personas eran asintomáticas, demostrando la importancia de tener en cuenta a esta población para las estrategias de manejo de la pandemia.



“En enfermedades como la covid-19, si solo se presentan síntomas respiratorios de la vía aérea superior –como congestión nasal y rinorrea– y no se hace prueba diagnóstica, se puede transmitir el virus sin ser detectado como positivo. Distinto a otras enfermedades infecciosas que se transmiten principalmente una vez han iniciado los síntomas y entonces el portador busca atención médica y se aísla automáticamente”, dice la profesora Ramírez.



En cuanto a edades, se pudo demostrar que los pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves pertenecían a un grupo de edad joven, entre los 20 y 39, quienes, según la literatura médica, pueden convertirse en supertransmisores.



"Este proyecto continuará siendo un aliado del gobierno y las autoridades locales para lograr las metas del Plan Nacional de Vacunación, farmacovigilancia y análisis de información en Colombia", asegura Restrepo.

Urge vacunación

Para Covida, acelerar la vacunación en Colombia es cuestión de vida o muerte. “Países como Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Chile, ejemplos para el mundo, actualmente celebran cifras mínimas de estos indicadores. En cambio, los países más rezagados presentan un incremento rápido en casos y muertes; por ejemplo, Brasil, Colombia, Argentina e India”, dicen los expertos.



El estudio contempla que el éxito depende no solo del acceso y distribución de las vacunas, sino de la velocidad en su aplicación. En un análisis regional sobre las metas globales de vacunación, se encontró que la inmunidad de rebaño (70 por ciento de la población vacunada) se alcanzaría en Europa y Norteamérica a finales de 2021. En América Latina sería para 2022, y en los países africanos y asiáticos, para finales de 2023.



Es urgente adoptar acciones administrativas, operacionales y logísticas, desde destinación de recursos hasta suministro suficiente de vacunas y digitalización del sistema de salud para tener datos en tiempo real.



Colombia ya ha identificado la presencia de las variantes gracias a la red de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, conformada por 19 laboratorios a nivel nacional, de los cuales Gencore (Uniandes) hace parte. Entre todos han secuenciado cerca de 1.780 genomas completos e identificado 60 linajes de covid-19 que circulan en el país.



Covida no observó una asociación entre el estado migratorio y el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Lo que la evidencia sugiere es que los migrantes tienen un alto riesgo de enfermedades transmisibles debido a factores como vivir hacinados, falta de atención médica, además de sus precarias condiciones socioeconómicas.



En el estudio sí se observó una tasa media de positividad más alta en esta población en comparación con los no inmigrantes (8,3 por ciento en comparación con 5,6 por ciento, respectivamente), hallazgo que debe ser utilizado en la formulación de políticas públicas.

