Las prioridades de la nueva secretaria de Educación de Bogotá

La nueva secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá, anunció que espera conseguir un aumento de un billón de pesos en el presupuesto.



En entrevista con EL TIEMPO dijo que su meta es garantizar 20.000 cupos para acceder a educación superior y preparar a la ciudad para cumplir las metas de desarrollo sostenible y para sus 500 años.

¿Cómo le fue con el empalme?

Bien, en educación tenemos una ventaja sobre otros sectores en Bogotá, y es que en las últimas administraciones se ha optado por construir sobre lo construido y esta administración va a honrar eso que se ha hecho. Obviamente hay algunas alertas sobre las que estamos trabajando.



¿Y cuáles son esas alertas?



Por ejemplo, los colegios en administración, los que se llamaban anteriormente en concesión, hay 13 nuevos y no todos los cronogramas avanzaron como debían. Hemos tenido alertas sobre infraestructura que no está terminada, pero ya la administración se comprometió a que la va a entregar.



¿Van a continuar con el modelo?



Claro. Nos toca continuar con el modelo en los contratos que ya están firmados, pero no vamos a tener más colegios en concesión, distintos a los que quedan contratados. Yo tuve la fortuna de hacer una evaluación, y han mostrado buenos resultados. Buscaremos dialogar más los colegios públicos con los de concesión.



¿Qué le gusta de lo que queda?



Me gusta el trabajo que se ha hecho en infraestructura, hay cosas interesantes en calidad educativa, por ejemplo, se ha trabajado en clima escolar, se ha trabajado con los maestros, hay un muy buen programa de formación docente. Debe potencializarse y mejorarse.



¿Y el programa de alimentación?



Es un programa interesante, creo que se hicieron cosas bastante buenas en términos de corrupción. La hoy ministra María Victoria Angulo hizo un trabajo impecable, entonces hay que seguir trabajando en mejorar todo lo que tiene que ver con alimentación.



¿El reto de la jornada extendida cómo lo van a enfrentar?



Esto requiere recursos, porque se necesitan sedes y maneras distintas de hacer la jornada única. Me encanta porque toda la evidencia muestra que son colegios con mejores resultados, tanto académicos como de integralidad del estudiante. No puede ser más de lo mismo, eso tiene que ser claro. Vamos a trabajar mucho más arte, cultura, deporte, ciudadanía y todas estas competencias. En este momento hay 140 colegios en jornada única, y trabajaremos con los maestros. Estamos revisando presupuestalmente, en las metas quedará explícito cuánto.



¿Van a necesitar de nuevos colegios?



Seguramente vamos a necesitar nuevos colegios, pero el énfasis no va a estar en ladrillo, en construcción. En unos estudios preliminares, creemos que nos hacen falta más o menos 20 colegios de construcción física para completar, por ejemplo, el borde occidente, en Ciudad Bolívar. ¿En dónde me gustaría construcción? En educación inicial. Allí hay que cambiar el modelo de Bienestar Familiar. No es que esté diciendo que está mal, pero hay que cambiar, que no solamente sea cuidar al niño. Usted tiene que empezar la educación en esos niños.



¿Es lo que llama Claudia López educar para la vida?



Sí. Y vamos a hacer que la educación inicial sea la educación superior, en el sentido de que sea la más importante. Una cosa que a mí me apasiona: nosotros deberíamos tener metas claras para cuando termine el gobierno 2023, para el 2030 y para el 2038.



¿Y por qué esas fechas?



En el 2023 termina el gobierno, y ahí vemos con qué nos vamos a comprometer y cómo entregamos la ciudad. Vamos a hacer jornada única, a garantizar 20.000 cupos universitarios, a hacer educación inicial. En el 2030 están los objetivos de desarrollo sostenible y las metas del milenio. Cómo nosotros como ciudad nos comprometemos con este planeta. Y en eso es cómo todas nuestras metas van a contribuir. Y en el 2038 son los 500 años de Bogotá. Los chicos que nacen en el 2020 van a ejercer su ciudadanía en el 2038, imagínese la responsabilidad; cuando estos chicos cumplan 18 años, sabremos si hicimos bien la tarea o no.



¿La Misión de Sabios está dando pistas para esto?



Sí, nosotros vamos a proponer una misión de educadores y sabiduría ciudadana, y territorializar los lineamientos que dio la Misión de Sabios sobre educación, ciencia, tecnología e innovación. Y la alcaldesa tiene un sueño que a mí me parece bastante bello y es ‘los niños educan a los papás’.



¿Los 20.000 cupos en educación superior serán por todos los años que duran los estudios?



Claro. Pero una discusión pendiente del país es cuánto duran las carreras universitarias y la pertinencia de carreras universitarias. En Francia, el estudiante tiene un modelo que es 3 + 2 + 3: tres años de pregrado, dos años de maestría y tres años de doctorado, el que quiera terminar. Aquí tenemos que avanzar en eso. Una responsabilidad muy grande que tenemos es educación técnica y tecnológica. Esa creo que debería ser una de las grandes apuestas, porque culturalmente nosotros no valoramos esa formación.



¿Por qué no la valoramos?



Porque no se reconoce salarialmente, y eso hay que cambiarlo. Hay otros países en los que importa lo que usted aporte a la sociedad y lo que necesite la sociedad. Entonces, a un técnico en aire acondicionado, que la sociedad necesita, se lo reconoce y se lo valora en términos salariales. Eso hay que cambiarlo.



¿Y cómo van a manejar el tema del presupuesto?



Tengo una meta grande y es que el presupuesto en educación pase del 19 al 25 por ciento. Queremos un billón de pesos más para educación superior.



