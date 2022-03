En la mañana de ayer, un grupo especializado del CTI de la Fiscalía de Cundinamarca y agentes del Gaula ingresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida con una orden de captura en contra de Luis Carlos García Tuabe y dos menores de edad más, quienes presuntamente se encontraban entre la turba de hombres que lincharon hasta matar a Hildebrando Rivera en la vía que conecta a Bogotá con Funza luego de un trágico accidente que dejó cuatro muertos.



“Luis y los demás se encontraban solos e indefensos. Nunca nos explicaron por qué se los llevaron y no investigaron, solo los agarraron y se los llevaron. Los hombres de la Fiscalía nos dijeron que venían más capturas”, contó a EL TIEMPO Leonival Campos, líder de la comunidad emberá del parque Nacional.



Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había conocido un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre el proceso de captura. Se espera que la audiencia se de el día de hoy en el municipio de Funza.



Bajo el panorama de incertidumbre jurídica que se asoma en este caso, la pregunta es ¿cómo será el proceso jurídico de los indígenas capturado? De acuerdo con Francisco Bernate, abogado penalista, una vez son retenidos los sospechosos deben ser presentados ante un juez de control de garantías para legalizar su captura y poder dar inicio a un proceso jurídico ordinario. “Ahí se debe definir la vía por donde se dará”.



“En el momento en que Luis Carlos García y los demás sean presentados ante la ley, su defensor deberá alegar un conflicto de jurisdicción donde se exponga por qué estos hombres deben ser castigados con la ley indígena y no con la ordinaria”.



Aclaró el togado que el juez de control de garantías deberá suspender la diligencia y remitir el caso a la Constitucional para que allí, en un periodo no superior a los tres días, sea donde se tome la decisión sobre qué tipo de ley deberá llevar el caso de los hombres involucrados en el homicidio de Rivera.



Pero esta no es la única vez que los emberás se ven involucrados en medio de una tragedia. Dos bebés muertos en medio de las difíciles condiciones, un intento de secuestro a una bebé indígena, una niña arrollada por una motocicleta y, hoy, 3 indígenas capturados son el saldo que deja el paso de la comunidad por Bogotá.