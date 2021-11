Mujer trans: ‘Un día llegué al salón con una jardinera’

Se levantó, vio la jardinera del colegio de su hermana, la empacó en el maletín con sigilo y salió rumbo a su colegio. Llena de fuerza se cambió de ropa en el baño y entró al salón, empoderada. Sus amigos la apoyaron mientras su profesora entraba en shock.



Siempre fue Allix Montoya Bolívar, lo sabía desde los diez años, solo que había un documento que le recordaba que había nacido con un cuerpo de hombre que no la definía. “Por eso sentía que Óscar Leonardo Montoya no era yo, pero eso solo lo entendemos las y los trans”.



Allix siempre vivió con sus papás y un tiempo con sus abuelos. Su infancia transcurrió en San Cristóbal Sur. “Mi niñez fue muy tranquila a pesar de que todos me veían como un rarito”.



En su entorno escolar siempre tuvo amigos que la apoyaban en el colegio San Isidro sur oriental, una fortuna que a veces no sucede. Dice que incluso la defendían y que la convivencia con ellos fue en paz. “Nunca sufrí de matoneo, ni siquiera el día en que llegué a salón vestida como lo que soy, una mujer”.



Allix recuerda que siendo una niña disfrutaba mucho cuando les compraban ropa a sus hermanas porque se imaginaba entrando en esa ropa colorida llena de arandelas. “Pero para mi familia eso era raro. Cuando pasó lo del colegio fue terrible porque llamaron a mi papás. Mi padre reaccionó mal. Ellos fingían no saber nada, o mejor, no querían aceptar la realidad”.



Cuando eso pasó estaba a punto de graduarse e incluso la llevaron al psicólogo del colegio. “Me dijo qué era un niño y qué era una niña, menos mal yo hice caso omiso a todo lo que me explicó”. La familia de Allix es muy religiosa y varios de sus miembros pensaban que por lo que ella estaba pasando era una aberración.



Le dolía mucho el sufrimiento de su madre y, por eso, al ver su reacción, Allix decidió actuar como si fuera Óscar mientras pasaba el momento de tensión.



Pero era imposible detener el proceso de alguien que quiere ser eso, ser, no parecer. “A los 18 años mi mamá vio unas fotos y se enteró de que a mí me gustaban los hombres. Estaba con mi pareja y le dio superduro. Me llevó a un retiro espiritual, pero eso no iba a cambiar nada yo seguía vistiendo de mujer a escondidas”. Le decía que compraba ropa de mujer para participar en concursos de bares y ganar plata, pero todas eran maneras para tranquilizarla.



Un día todo explotó y Allix terminó en la calle. “Les dije que yo quería ser una mujer y, bueno, no lo entendieron en ese momento. Fue duro para todos”.

Ella solo tenía el cartón de bachiller y dos años de estudios en el Sena en contabilidad y finanzas. “Al final no llevé unos papeles y eso es lo que me falta para tener el cartón”. Fue rechazada en algunas empresas porque en su documento no aparecía la mujer que veían en frente. Luego trabajó un tiempo en un call center, pero su mejor experiencia fue en una empresa de mensajería. “Era auxiliar contable, fui feliz porque me aceptaban como era, pero todo acabó cuando llegó la pandemia”. Luego de semejante crisis las posibilidades laborales, ya de por sí difíciles para toda la población, lo eran aún más para Allix. “Para nosotras no es fácil conseguir un empleo convencional así que me tocó aprender a ser modelo webcam”.



Lo que hace es mostrarse bonita frente a una cámara y hablar con sus clientes en páginas privadas donde lleva a cabo su show. “No es lo que deseo hacer. Es un trabajo que tiene altas y bajas, hay quincenas buenas y quincenas malas. Yo lo veo como algo temporal mientras sigo en mi camino”.



Allix quiere ser una contadora pública, por eso, cuando, gracias a un amigo, se enteró de que el Distrito estaba liderando un programa para darles la cédula cambiada a las mujeres trans se llenó de emoción. La gente no entiende la vergüenza, el miedo, el temor, la rabia que ellas sienten cuando muestran su cédula con una foto y un nombre que para ellas es extraño.



El nombre lo tenía claro años atrás. “Era común en las historias de vampiros, hombres lobo e historias de ese tipo y además Alicia en el País de las Maravillas es uno de mis personajes favoritos”, relató. Solo faltaba correr a la oficina de Kennedy en donde les brindan ayudas a la comunidad LGBTI. “Ese día una señora me atendió, me explicó los programas que manejaban y hasta me ayudaron con un bono de 150.000 pesos por dos meses. Eso me ayudó mucho”.



Luego le dijeron que si quería hacer el cambio de cédula. “Yo, feliz, le dije obvio, sí; no tengo plata, pero sí”. Fue uno de los días más felices de su vida. Llenó un formulario virtual y ahora solo restaba esperar.



Dice que los días posteriores fue muy “intensa”, llamaba cada rato a preguntar si ya estaba su documento. “Lo que nunca pensé era que fuera a ser la primera porque me explicaron que en esa etapa había un tope como de 170 personas”. Pero, por fin, llegó el día.



Cuando vio el nombre de Allix Montoya Bolívar de sexo femenino dice que sintió una felicidad indescriptible. “Fue una mezcla de sentimientos. Tenía temor, ansiedad, quería gritar: ¡por fin lo logré”.



Dice que tener esa cédula es un paso más para ser denominadas como lo que son. “Sí, chicas o chicos trans. Es ser lo que hemos pensado y sentido que somos. La gente tiene que entender que somos personas normales, solo que nacimos en un cuerpo equivocado”.

A pesar de eso, en su entorno escolar siempre tuvo amigos que la apoyaban en el colegio San Isidro sur oriental. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Relaciones

Tener su cédula también ha significado una mejoría en las relaciones de Allix.



Hoy tiene una pareja heterosexual que conoció a través de redes sociales. “Fue duro cuando le confesé que era una mujer trans, me dejó de hablar pero luego me volvió a contactar y ahora somos pareja”. Su relación ha sido todo un proceso lleno de preguntas. “Hace poco conocí a su hija y eso fue muy bello. Es como una muestra de respeto, de amor. Yo sueño con tener mi propia familia”.



Haberse convertido en la primera mujer trans con cédula cambiada también hizo que su familia volviera a volcar sus ojos hacia ella.



La llamaron, la invitaron a cenar, lloraron y eso también fue reconfortante para ella. “Mi abuelita fue muy tierna. Estaba contenta, orgullosa, me dijo cosas lindas”.



El proceso más difícil ha sido con su mamá, pero sabe que no ha sido un proceso fácil para ella y confía en que algún día la aceptará tal y como ella es: una mujer. “Me dijo que estaba linda y eso ya es hermoso para mí”.



Su padre la apoya, la trata bien, alguna vez le dijo que simplemente era su hija y que eso era lo que realmente importaba.



Y así como ha venido cambiando su familia quiere que cambie la sociedad, que las mujeres trans no se vean obligas a trabajar en la prostitución para sobrevivir. “Deseo que nos dejen de ver como unas mujeres malas, que nos dejen de ver como una amenaza, que se den la oportunidad de conocernos tal y como somos, que se pongan en nuestros zapatos”.



‘Reafírmate: el Chuchú de la Cédula’

Reafírmate: el Chuchú de la Cédula’ es un programa de la Secretaría de Integración Social para que los hombres y las mujeres trans puedan tener su cédula modificada.

Este año serán 170 personas las beneficiarias de este trámite gratuito, que es una oportunidad de vida laboral.



El proceso de cambio de nombre y sexo en el documento de identidad tiene tres fases. El primero es inscribirse en un link en el que fueron aplicados criterios de priorización (Sisbén A, B y C hasta C07, víctimas del conflicto y personas en situación de discapacidad); luego, según orden de inscripción, se beneficiaron 170 personas por año para un total de 680 durante el cuatrienio. Debido a la acogida que tuvo este proceso el link fue deshabilitado, mientras se hace la segunda convocatoria.



El paso siguiente es la identificación y caracterización por la Subdirección para Asuntos LGBTI - Unidad Contra la Discriminación (se diligencia su historia social y se ofertan servicios). Las personas reciben una asesoría individual sobre el proceso, cómo superar barreras de acceso y reafirmar el derecho a la personalidad jurídica.



Por último, se hace acompañamiento a la notaría para que se realicen los trámites de declaración extrajudicial y escrituración, posteriormente se verifica que los documentos estén correctos para realizar el cambio en el registro civil y luego el agendamiento de la cita para corregir su cédula ante la Registraduría, quienes entregan la contraseña que los y las acredita como ciudadanos garantes de derechos.



El ‘chuchú’ es una palabra que viene del argot trans que significa generar un trámite, un procedimiento.

