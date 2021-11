Así la Fiscalía logró infiltrar a la primera línea en Bogotá

El Agente encubierto reveló que el grupo extremista, como lo llamó el ente acusador, se comunicaba por la red social WhatsApp y recopiló mensajes, audios, videos y fotos de presuntos integrantes.

Videos, audios, un grupo de WhatsApp y hasta un infiltrado fueron las piezas claves en el seguimiento al caso de los presuntos miembros de la primera línea de la calle 80 acusados por la Fiscalía de instigar al terrorismo durante las duras protestas con ocasión del prolongado paro nacional que vivió Bogotá.



Los 13 integrantes del grupo extremista radical, como lo calificó la Fiscalía esta semana durante las audiencias de imputación de cargos, fueron capturados el 28 y 30 de octubre y el 10 de noviembre pasados. Todos entre los 18 y 32 años y operaban en Engativá y Suba.



Ellos fueron identificados como Karen Villa, Luis Alberto Simbaqueba, Estiven Guevara, Santiago Márquez, Felipe Camacho, Jonathan Ramírez, Laura Bermúdez, Fernando Ruiz, Adriana Bermeo, Sebastián Popayán, Daniela Pérez, Simón Medina y David Orozco. Todos ellos no aceptaron cargos y se declararon inocentes.



De acuerdo con lo expuesto por el fiscal 42 durante las audiencias de imputación de cargos, estos jóvenes, que en las protestas se presentaban con capuchas, fueron identificados por una persona que se acercó “con intenciones de colaborar” con elementos de esa organización y de sus integrantes, y que luego se convirtió en testigo clave en el caso.



EL TIEMPO conoció que luego del primer contacto con el informante, el ente acusador hizo la verificación de la información y estableció un medio de trabajo en el que el testigo solo se comunicaba con los investigadores mediante mensajes en redes sociales, porque así se contactaban los integrantes de la primera línea y podía pasar inadvertido.



Sin embargo, la operación se vio en riesgo ante las sospechas de miembros de la primera línea sobre la presencia de un infiltrado. En ese momento los miembros del grupo radical empezaron a borrar los mensajes con intervalos de entre cuatro y cinco minutos. Eso llevó al infiltrado, que después se iba a convertir en agente encubierto, a optar por capturar pantallazos en su celular e implementó estrategias para extraer en tiempo real audios y videos, que luego suministraba a los investigadores.

Al tiempo que la Fiscalía cotejaba esas pruebas, realizó seguimientos a los sospechosos y recolectó videos públicos y privados.



(Lea también: Hablan familias de supuestos miembros de Primera línea que están detenidos).



Luego de seis meses de operativos, el ente investigador tenía armadas trece carpetas con la reseña de los sindicados, el material fotográfico y de videos de los hechos más relevantes y que dieron pie a una orden de captura que se emitió en tiempo récord y que hoy deja a 11 jóvenes imputados por los delitos de violencia contra servidor público, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de objetos inflamables, y a otros dos (alias el Diablo y alias Nena), además de los anteriores cargos, de concierto para delinquir e instigación con fines terroristas.



Así las cosas, la Fiscalía y la Sijín de la Policía adelantaron un operativo en la medianoche del jueves 28 de octubre, que contó con la participación de 100 uniformados que se desplazaron hasta las localidades de Engativá y Fontibón para realizar el allanamiento de las viviendas de cinco de los acusados. Dos días después se logró la captura de cinco más y, posteriormente, en Medellín, tres de los presuntos miembros de la primera línea.



“Estamos ante una nueva categoría delincuencial llamada grupos extremistas radicales que tienen conductas reiterativas sobre actos terroristas”, dijo el fiscal del caso en una de las audiencias.

Los dos líderes

Pese a que todos los capturados son acusados de los mismos cargos, la suerte no los trató igual, pues de ellos, solo tres lograron el pasado viernes obtener el beneficio de casa por cárcel. Los 10 restantes, que fueron presentados ante un juez de garantías el pasado 10 de noviembre, fueron trasladados a las cárceles El Buen Pastor y La Modelo. Los líderes de este grupo, según la Fiscalía, son Luis Alberto Simbaqueba (‘Diablo’) y Karen Villa (‘Nena’), a quienes el fiscal del caso y la jueza 69 de control de garantías de Bogotá juzgaron con severidad. Se espera que reciban las penas más altas.



Contra ellos, el ente investigador tiene audios que los comprometen y que fueron revelados en medio de la sala virtual de audiencia en la última semana. En esas notas de voz se escucha a alias el Diablo dar instrucciones sobre cómo incendiar un vehículo, romper adoquines y amenazar a guardias de seguridad privada.

Audio alias Mechas Reconoce que incendió en la espalda a un policía con una 'molotov', El audio embebido no es soportado

Audio alias Gato Asegura que quemaron un carro en Suba y secuestraron un SITP. El audio embebido no es soportado



No obstante, una que la Fiscalía considera contundente es donde se oye a Simbaqueba alentar a otro compañero para que le prenda fuego a un policía, en hechos ocurridos en inmediaciones del centro comercial Los Héroes, en el norte de la capital del país.

De acuerdo con el informe preliminar con el que ente acusador solicitó las capturas, Simbaqueba era el encargado de liderar, coordinar y establecer las rutas de acción de toda la operación organizada de la primera línea. Adicionalmente, se encargaba de reclutar miembros y entrenarlos para generar y aguantar dolor.



Sobre Karen Villa, una joven de 19 años que tomó presuntamente las riendas de la organización luego de que alias la Polla fue desvinculada del grupo por irregulares manejos de los recursos, es señalada de haberse hecho cargo de las finanzas del grupo extremo.



La Fiscalía tiene contra ella un audio en el que se le oye organizar a los líderes de las líneas o frentes de ataque, la recolección de donaciones y toda la logística para el manejo del grupo de WhatsApp ‘los Carneros’, que la primera línea utilizaba para comunicarse.



(Además: A joven que sería de primera línea lo acusan de atacar a policías en Valle).



De hecho, según el fiscal, con base en uno de los audios la primera línea habría recibido donaciones de grupos como el Eln.



Pese a que el juzgado de garantías ya tomó una decisión frente a los casos de los 13 sindicados, aún pesan dudas sobre el relato de la Fiscalía. La defensa de los miembros de la primera línea alegan falta de congruencia en las pruebas presentadas.



En el caso de Daniela Pérez, el abogado Jonathan Blanco afirmó que ella sí se encontraba en el lugar y que tanto las cámaras como las pruebas aportadas por el ente acusador la registraban con el rostro descubierto y participando de manera pacífica en las manifestaciones, por lo que no habría lugar a una acusación. Mientras tanto, Gloria Silva, apoderada de Simón Medina, dijo que las pruebas son circunstanciales y no demuestran la participación de los acusados en los hechos.



Por ahora, 10 de los capturados por pertenecer supuestamente a la primera línea en Bogotá esperan en prisión su juicio y tres en detención domiciliaria.

