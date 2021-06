Supuesta primera línea dice que atacará a buses de TM con pasajeros

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la primera línea de Suba informó que atacará al sistema TransMilenio S. A., al que le declararon una guerra porque, supuestamente, están colaborando con la policía. La publicación fue puesta en la cuenta de Instagram @primeralineasuba.

Horas después de esto se volvieron a presentar hechos de violencia en el portal de TransMilenio de Suba, al que atacaron con piedras, palos e incluso con bombas incendiarias. Situación similar se vivió en el portal de Las Américas.



Uno de los anuncios que más inquieta es que dijeron que "los manifestantes están dispuesto a atacar contra las buses y contra las personas que estén dentro de los articulados ya que no entendieron el mensaje que como entidad no se deben prestar para la detención ilegal de personas y el resguardo de policías".

Justamente en este sector se han presentado esta semana graves afectaciones a las instalaciones no solo del portal, sino del Supercade, al que vandalizaron y saquearon, robándose computadores y otros equipos. También hubo daños a locales comerciales. El Esmad tuvo que intervenir para evitar más daños.



Por ahora las autoridades no se han pronunciado sobre este comunicado, pero este jueves, tras un consejo de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que se investigarán a todos los responsables de actos vandálicos, como también de casos de abuso policial.

“Hemos estado evaluando los hechos lamentables de vandalismo a los ciudadanos donde se han presentado estos hechos. Queremos decirles que la Alcaldía está presta para esmerarnos por mejorar su tranquilidad, para que puedan dormir tranquilos y puedan usar el sistema de transporte", explicó la mandataria.

