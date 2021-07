Primera Línea de las Américas asegura que no tiene dónde vivir

Hace algunos días la Primera Línea del sector de Las Américas instaló un campamento en un parque del barrio El Tintal.



En la zona se habían asentado algunos jóvenes de diferentes ciudades de Colombia.



(Lea también: Víctimas relatan abuso al que las habría sometido un profesor).

Este miércoles, en un operativo adelantado por el Distrito los desalojaron. Según el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, los jóvenes habrían accedido a retirarse del lugar.



Sin embargo, en diálogo con 'RCN Radio', uno de los representantes de este grupo aseguró que, tras el desmonte del campamento, no tienen dónde vivir ni qué comer.



(De interés: Sarampión y Rubeola: en estos puntos puede vacunar a sus hijos).



"Los recursos no nos alcanzan y es muy complicado (...) A veces comemos solamente una vez al día, no tenemos una vivienda digna y no hemos podido asearnos como debe ser", detalló Camilo Sárate, uno de los desalojados.



Además, la Primera Línea señala que, tras su salida de El Tintal, llegaron al barrio 20 de julio, pero también fueron desalojados y, aunque actualmente se ubican en un parque de Bosa Porvenir, ha sido difícil reubicarse.



Por otro lado, las condiciones de salubridad no son las mejores, muchos de ellos llevan varios días sin bañarse.



(Siga leyendo: Establecimientos comerciales serán multados por negar servicio de baño).



"Es complicado porque me llega la menstruación y llevo sin bañarme casi una semana... Llegamos al campamento y armamos todo pero llegan a sacarnos, entonces es muy difícil, somos muchos los que llevamos días sin asearnos", dijo Casandra Ávila al medio ya mencionado.



Aunque ha habido un acercamiento del Distrito con este grupo, los jóvenes temen represalias por parte de la autoridad.

Más noticias



Tendencias EL TIEMPO